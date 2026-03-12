醫學人工智能研討會推動負責任的運用與創新

康涅狄格州紐黑文2026年3月12日 /美通社/ -- 醫學人工智能 (AI) 領域的全球權威耶魯醫學院 (Yale School of Medicine, YSM)，將於 3 月 26 日舉辦 2026 年耶魯醫學人工智能研討會 (2026 Yale Medical AI Symposium)。

耶魯醫學院院長 Nancy J. Brown 醫學博士表示：「AI 在醫學領域正從理想邁向現實，我們對於能在這個關鍵時刻舉辦研討會深感榮幸。 作為 AI 及醫學領域的思維領袖，我們的教研人員親眼見證合乎道德下設計和實施的 AI 模型，在改變本地及全球病人生活方面擁有莫大潛力。」 據她所指，學術醫學在引領 AI 的未來發展路向擔當重要角色，確保創新建基於嚴謹科學、臨床洞察分析，並在病人護理上體現公平應用。

Waldemar von Zedtwitz 醫學、生物醫學資訊學與數據科學教授、生物醫學資訊學副院長兼生物醫學資訊學與數據科學系主任 Lucila Ohno-Machado 醫學博士、哲學博士說：「我們希望分享耶魯及其他機構正在進行、非常振奮人心的研究。 我們將討論在轉化研究（即快將應用到醫療服務的研究）中，開發、評估和應用 AI 等重要議題的最佳實踐方案，並計劃開展合作，攜手推進我們現有的工作。」

是次研討會旨在促進耶魯大學校內不同的研究團隊，與其他機構的研究團隊建立聯繫。 耶魯醫學院 Robert T. McCluskey 生物醫學資訊學與數據科學教授兼研討會聯合創辦人 Hua Xu 博士說：「屆時將有講者探討 AI 在臨床的實際應用，例如怎樣將 AI 應用在特定疾病領域，同時亦會交流意見，討論最佳實踐方案。」 Xu 表示，會議亦會討論倫理及私隱問題。

據 Xu 所指，各大機構及院校正開始為開發和實施醫學 AI 應用制定適當的政策及管治結構。 他說：「與其讓每間醫療機構各自為政地建立管治架構，我們不如攜手合作，分享經驗，共同應對這些挑戰，」

耶魯醫學院誠邀各臨床與轉化科學獎的中心參與，並提交海報展示，分享在 AI、資訊學、臨床及轉化科學等交匯領域中，正在進行或已經完成的研究成果。 此外亦誠邀媒體朋友參與。

是次活動由耶魯臨床研究中心 (Yale Center for Clinical Investigation) 及耶魯生物醫學資訊學與運算 (Yale Biomedical Informatics and Computing) 樞紐舉辦，時間為上午 8:00 至下午 4:00，活動後將舉行招待會。 活動地點為 101 College St., New Haven, Conn. 如未能親身蒞臨，可選擇遙距參與。 若要報名參加，請點按此處。

處於 AI 整合最前線的耶魯大學，將於下月 (2026 年 4 月 28 日）在 Kline Tower 舉辦第二屆校園跨學科 AI 研討會「創新致遠：耶魯 AI」(From Innovation to Impact: AI at Yale)。

