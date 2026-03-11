Simposio de IA en medicina para acelerar el uso responsable y la innovación

NEW HAVEN, Connecticut, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Escuela de Medicina de Yale, líder mundial en IA en Medicina, será la anfitriona del Simposio de IA médica de Yale de 2026 el 26 de marzo.

"Estamos orgullosos de organizar este Simposio de IA en Medicina en este momento crucial, ya que el campo pasa de la promesa a la práctica", dice Nancy J. Brown, MD, decana de Jean y David W. Wallace de la Facultad de Medicina de Yale. "Como líderes de opinión en inteligencia artificial y medicina, nuestros profesores ven de primera mano el extraordinario potencial de los modelos de IA diseñados e implementados éticamente para transformar potencialmente las vidas de los pacientes aquí y en todo el mundo". La medicina académica, dice, desempeña un papel clave en guiar el camino de la IA hacia adelante, fundamentando la innovación en ciencia rigurosa, conocimiento clínico y uso equitativo en entornos de atención al paciente.

"Queremos compartir la emocionante investigación que se está llevando a cabo aquí en Yale y en otras instituciones", dice Lucila Ohno-Machado, MD, PhD, profesora de Medicina e Informática Biomédica y Ciencia de Datos de Waldemar von Zedtwitz, vicedecana de Informática Biomédica y presidenta del Departamento de Informática Biomédica y Ciencia de Datos. "Discutiremos las mejores prácticas para temas importantes como el desarrollo, la evaluación y el despliegue de la IA en la investigación traslacional, es decir, la investigación que está cerca de aplicarse en la práctica de la salud, y planeamos iniciar colaboraciones que puedan avanzar en el trabajo que todos estamos haciendo".

El simposio está diseñado para conectar a los grupos de investigación de todo el campus de Yale con los de otras instituciones. "Tendremos oradores que hablarán sobre la IA en la práctica clínica, como la forma de aplicarla a áreas específicas de enfermedades, así como compartirán ideas y discutirán las mejores prácticas", dice Hua Xu, PhD, profesora de informática biomédica y ciencia de datos de Robert T. McCluskey en la Escuela de Medicina de Yale y cocreadora del simposio. Xu dice que se discutirán los problemas de ética y privacidad.

Según Xu, las instituciones están comenzando a desarrollar políticas y estructuras de gobernanza adecuadas para desarrollar e implementar aplicaciones de IA médica. "Pero en lugar de que cada institución médica desarrolle su propio marco de gobernanza de forma aislada, tiene mucho más sentido que nos unamos, compartamos experiencias y pensemos en estos desafíos colectivamente", dice.

YSM invita a los centros de premios de ciencias clínicas y traslacionales a asistir y presentar presentaciones de carteles, destacando el trabajo en curso o completado en la intersección de la IA, la informática, la ciencia clínica y traslacional. También se invita a los miembros de los medios de comunicación.

El evento es presentado por el Centro de Investigación Clínica de Yale y el núcleo de Informática e Informática Biomédica de Yale de 8 a.m. a 4 p.m., seguido de una recepción. Se llevará a cabo en 101 College St., New Haven, Conn. Hay una opción remota disponible. Para registrarse, haga clic aquí.

El próximo mes, la Universidad de Yale, que está a la vanguardia de la integración de la IA, organizará From Innovation to Impact: AI en Yale, el segundo simposio interdisciplinario de IA de todo el campus de la institución, el 28 de abril de 2026, en Kline Tower.

