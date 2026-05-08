J.S. Held benoemt Jessica Larson tot Senior Vice President Digital Transformation

Dit betreft een nieuwe rol voor het hele bedrijf om het gebruik, de innovatie en de governance van geavanceerde technologieën op te schalen

NEW YORK, 8 mei 2026 /PRNewswire/ -- Het wereldwijde adviesbureau J.S. Held kondigt de benoeming aan van Jessica Larson als Senior Vice President van Digital Transformation. In deze rol zal Jessica de initiatieven van het bedrijf op het gebied van digitale transformatie samenvoegen en versnellen, voortbouwend op geavanceerde tools die momenteel in meerdere praktijksituaties worden ingezet. Haar werk zal versterken hoe de experts van Held inzicht, duidelijkheid en verdedigbare resultaten leveren voor klanten, terwijl ze de langetermijngroei van het bedrijf ondersteunen.

Jessica rapporteert aan Chief Executive Officer Lee Spirer en zal binnen het gehele bedrijf als strategische partner fungeren en nauw samenwerken met leidinggevenden die operationeel overzicht hebben om toonaangevende toepassingen op te schalen die klanten in staat stellen te profiteren van consistent, efficiënt gebruik van digitale technologieën en te ondersteunen hoe de experts van J.S. Held hun werk aan klanten leveren. Haar mandaat omvat het toenemende gebruik van geavanceerde, technologische oplossingen, het vaststellen van een bedrijfsbreed bestuur voor het gebruik ervan en ervoor zorgen dat deze mogelijkheden op een verantwoordelijke, bedrijfsklare en veilige manier worden ingezet.

"Het integreren van geavanceerde technologie in ons bedrijf gaat over het versterken van de expertise van onze mensen om nog grotere impact voor klanten te leveren", aldus Lee Spirer. "Jessica's leiderschap zal ons helpen om de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI), zoals machine learning, verwerking van natuurlijke taal en automatisering van intelligentie op een gedisciplineerde manier systematisch in onze bedrijfsvoering te integreren. Door deze mogelijkheden over het hele bedrijf op te schalen, met een sterke afstemming en toezicht, kunnen we inzichten versnellen, de dienstverlening verbeteren en duurzame groei stimuleren, terwijl we het vertrouwen, de veiligheid en de kwaliteit behouden die ons bedrijf definiëren."

"Naarmate we het gebruik van digitale oplossingen uitbreiden, brengt Jessica een duidelijk inzicht in het belang van het beschermen van handelsgeheimen, het handhaven van een sterke gegevensbeveiliging en het handhaven van de vertrouwelijkheid van de klant bij elke stap. Haar benoeming zorgt ervoor dat onze voortdurende vooruitgang in technologie wordt gekoppeld aan streng bestuur en respect voor het intellectuele eigendom onder onze zorg, aldus James E. Malackowski, Chief Intellectual Property Officer bij J.S. Held.

"Ik ben vereerd om deze rol binnen J.S. Held te vervullen en voort te borduren op de sterke digitale initiatieven die al aan de gang zijn", aldus Jessica Larson. De experts van het bedrijf hebben een vooruitstrevende cultuur en zijn enorm betrokken bij de dienstverlening aan klanten. Door technologieën verder te integreren in ons dagelijks werk, kunnen we onze professionals vrijmaken om zich te concentreren op belangrijkere activiteiten en nog betere resultaten voor klanten te leveren. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen het hele bedrijf om innovatie te stimuleren die de resultaten van klanten verbetert en tegelijkertijd de hoogste normen voor kwaliteit, veiligheid en vertrouwelijkheid handhaaft."

Jessica Larson heeft bijna 20 jaar ervaring in het leiden van ondernemingstransformatie en technologiegedreven innovatie in wereldwijde, sterk gereguleerde organisaties. Vóór haar benoeming bij J.S. Held werkte ze bij TRC Companies als Senior Vice President van Digital & Data Transformation (na eerdere ervaring als managementconsultant bij een Big Four accountantskantoor). Bij TRC ontwierp ze bedrijfsbrede kaders om de functieoverstijgende samenwerking te versterken en leidde ze operationele verbeteringen die efficiëntiewinsten en verminderd risico opleverden. Ze leidde ook de AI-strategie en de raad van bestuur van het bedrijf, lanceerde een cloudgebaseerd AI-platform en hield toezicht op een innovatie-uitdaging voor het hele bedrijf om digitale kansen met een hoge impact te identificeren.

"Als een bedrijf dat verzekeringen en juridische klanten bedient met diepgaande technische en financiële expertise, ligt ons voordeel in de schaalgrootte en breedte van onze mogelijkheden", zei Lee Sprier. "Deze schaalgrootte maakt het voor ons essentieel om vooruit te blijven op de veranderende verwachtingen van klanten, vooral omdat technologie de industrie blijft hervormen".

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

Meer dan 1.500 professionals ondersteunen organisaties op zes continenten, waaronder 84% van de Global 200-advocatenkantoren, 75% van de Forbes Top 20-verzekeringsmaatschappijen (90% van de NAIC Top 50 Property & Casualty-verzekeraars) en 71% van de Fortune 100-bedrijven.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoor en geeft geen juridisch advies. Effecten worden aangeboden via PM Securities, LLC, handelend onder de naam Phoenix IB of Ocean Tomo Investments, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

