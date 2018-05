Kavalan vinner "Best in Class" och 9 "Double Golds" i San Francisco

Best Other Single Malt och Double Gold Medal

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46 %]

Endast Double Gold Medal – alla följande är Single Malt, Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57 %]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3 %]

Kavalan Podium [46 %]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1 %]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8 %]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6 %]

Kavalans VD Mr YT Lee berättade att King Car Conductor, vinnaren av "Best Other Single Malt" lanserades under koncernens namn King Car för att visa på dess mångsidighet och innovation. "Conductor är mångsidig, komplex och utsökt", säger han.

Kavalans whisky utsågs till en av marknadens hetaste nya whiskysorter i 2018 Annual Brands Report. I undersökningen deltar huvudbartendrar, barchefer och barägare och den omfattar World's 50 Best Bars, Asia's Best Bars, Time Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards och Mixology and Australian Bartender Awards.

Förra året kammade Kavalan hem det finaste priset i 2017 års International Wine and Spirit Competition (IWSC): "Distiller of the Year", en utmärkelse som tilldelas årets bästa sprittillverkare i kategorierna gin, vodka, konjak, rom och likörer samt whisky.

Om Kavalan Whisky

Taiwans första whiskydistilleri har ägnat sig åt konsten att tillverka single malt-whisky sedan 2006. Kavalan åldras i hög fuktighet och värme och gynnas av havs- och bergsbrisen och källvattnet från Xueshan-berget, som kombineras för att skapa Kavalan-whiskyns karaktäristiska krämighet. Distilleriets namn är hämtat från det gamla namnet för Yilan County, där whiskeyn tillverkas, och uppbackas av 30 års dryckesproduktion tack vare moderbolaget King Car-koncernen. Kavalan har kammat hem över 270 guldutmärkelser och finns att köpa i över 60 länder. Besök www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

