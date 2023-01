Kohler apresenta liderança na categoria de cozinha e banheiro na CES 2023 com novos designs e inovações inteligentes para melhorar o bem-estar doméstico

KOHLER, Wisconsin, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Kohler Co., fundada em 1873, inicia seu 150o ano de inovações inéditas no mercado anunciando a linha de produtos inteligentes que está apresentando na CES 2023 em Las Vegas. A líder em cozinha, banheiro, sistemas de energia e hospitalidade lançará produtos e serviços desenvolvidos para ajudar as pessoas a melhorar seu bem-estar doméstico, utilizando, ao mesmo tempo, a tecnologia para oferecer entrega e gestão inteligentes de água na vida cotidiana.

Criar melhores experiências para as pessoas, melhorando o desempenho da entrega de água e a eficiência, é uma vantagem competitiva da Kohler. As inovações de produtos apresentadas a seguir, entre outras, serão destaque no estande da Kohler na CES (nº 5921):

As válvulas e registros de banho inteligentes Anthem proporcionam simultaneamente diferentes configurações de temperatura, pressão e jato de água para cada saída de água, com o toque de um botão. Lavar-se com água quente e fria ao mesmo tempo oferece benefícios de hidroterapia e cria uma experiência semelhante à de um spa em casa. Os sistemas de duchas inteligentes digitais Anthem controlam até seis saídas de água e mostram a quantidade de água utilizada após cada banho, para ajudar a informar as pessoas sobre seu consumo.





O chuveiro de mão e a ducha Statement VES (Variable Eco-Spray) utilizam até 40% menos água do que os chuveiros convencionais de 2,5 gpm. O jato de baixo fluxo da Statement VES é otimizado para oferecer um enxágue forte, mantendo, ao mesmo tempo o calor, o que atende a duas importantes necessidades da experiência de banho. A coleção Statement inclui a tecnologia de indução de ar Katalyst da Kohler , que infunde ar nas gotas de água para dar a sensação de que elas são maiores e manter o calor por mais tempo, proporcionando um banho mais luxuoso, ao mesmo tempo que utiliza menos água. As duchas Statement são compatíveis com as tubulações existentes para facilitar a modernização do sistema.





Os sistemas inteligentes de monitoramento de água H2Wise, alimentados por Phyn, monitoram e controlam todo o uso de água da casa, alertam os usuários quanto a vazamentos e oferecem avisos pré-congelamento. O H2Wise+™ conta com a função de desligamento remoto em caso de vazamento catastrófico. Um novo recurso inteligente de mitigação de tubulações congeladas, a ser lançado no segundo trimestre de 2023, detecta se os canos começarem a congelar e dão o comando a um dispositivo de água KOHLER Konnect para aliviar rapidamente a pressão e minimizar possíveis danos.





O vaso sanitário inteligente Eir oferece recursos práticos como assento aquecido, higiene pessoal, abertura e fechamento automático da tampa, descarga dupla e recursos de descarga automática inteligente, que atendem aos critérios WaterSense da EPA. O design elegante e as várias opções de acabamento expandem a gama do portfólio de vasos sanitários inteligentes da Kohler .





Sprig é a nova marca de estilo de vida da Kohler , composta por sofisticados sistemas de infusão de banho com cápsulas naturais de infusão, sprays versáteis para o corpo e a roupa de banho e esferas de banho de primeira linha, que oferecem um refúgio de tranquilidade por meio da aromaterapia. Os sistemas de infusão Sprig encaixam-se facilmente em uma ducha existente para difundir os elementos de aromaterapia na água, tornando simples para as pessoas transformar uma rotina diária em um momento de relaxamento para melhoria do bem-estar.





é a nova marca de estilo de vida da , composta por sofisticados sistemas de infusão de banho com cápsulas naturais de infusão, sprays versáteis para o corpo e a roupa de banho e esferas de banho de primeira linha, que oferecem um refúgio de tranquilidade por meio da aromaterapia. Os sistemas de infusão Sprig encaixam-se facilmente em uma ducha existente para difundir os elementos de aromaterapia na água, tornando simples para as pessoas transformar uma rotina diária em um momento de relaxamento para melhoria do bem-estar. A Alo tile by ANN SACKS , uma empresa da Kohler , é feita com 50 a 70% de vidro reciclado proveniente de TVs e telas de computadores descartadas e estará em exposição na CES.

Como homenageada do CES Innovation Award de 2023, a banheira Stillness Infinity Experience da Kohler fará sua estreia na exposição este ano, para que os visitantes vejam, cheirem, ouçam e sintam a experiência de banho inteligente e multissensorial que transforma o banheiro em um santuário de relaxamento e conforto.

A Kohler está apresentando o Remote Diagnostics, que oferece o mais alto nível de atendimento ao cliente para resolução de problemas de produtos usando o aplicativo móvel KOHLER Konnect. Ele oferece uma resposta imediata sobre o status dos dispositivos, instruções passo a passo para diagnosticar e solucionar problemas e tem também a capacidade de transferir dados e conectar as pessoas diretamente com um representante do atendimento ao cliente para um suporte personalizado. O Remote Diagnostics já está disponível para as duchas inteligentes e para o enchedor de banheira inteligente PerfectFill, um homenageado do CES Innovation Award de 2022, e será uma opção para futuros produtos habilitados pelo KOHLER Konnect.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873 e sediada em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos EUA, composta por mais de 40 mil associados. Com mais de 50 unidades fabris no mundo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; e motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediou a 43ª Ryder Cup em 2021. A empresa também desenvolve soluções para resolver questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Para mais detalhes, acesse kohlercompany.com.

Acreditar na melhoria: melhoria do planeta, melhoria das comunidades, melhoria das vidas

"Acreditar na Melhoria" é a estratégia de sustentabilidade e impacto social da Kohler e tem como base a filosofia operacional da empresa de que seu melhor pode ser sempre melhor – para o planeta, as pessoas, as comunidades e os negócios. "Acreditar na Melhoria" tem três pilares: melhoria do planeta, melhoria das comunidades e melhoria das vidas. Por meio de cada um desses pilares, a Kohler trabalha para desenvolver produtos e programas que terão um impacto significativo, não só para seus negócios, mas também para as comunidades que atende e para as vidas das pessoas que utilizam seus produtos.

