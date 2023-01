Kohler demuestra su liderazgo en la categoría de cocinas y baños en el CES 2023 con innovaciones y diseños nuevos que mejoran el bienestar en el hogar

KOHLER, Wisconsin, 3 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Kohler Co., fundada en 1873, comienza su año n.° 150 de ofrecer innovaciones pioneras en el mercado con el anuncio de la línea de productos inteligentes que presentará en la CES 2023 en Las Vegas. El líder en cocina, baño, sistemas de energía y hotelería presentará productos y servicios diseñados para ayudar a las personas a mejorar su bienestar en el hogar, a la vez que aprovechará la tecnología para ofrecer suministro y gestión inteligentes del agua en la vida diaria.

Crear mejores experiencias para las personas al mejorar la ejecución del suministro y la eficiencia del agua es una ventaja competitiva para Kohler. Las siguientes innovaciones de productos se destacarán, entre otras, en el stand (#5921) de Kohler en la CES:

Las válvulas y controles de ducha inteligente Anthem suministran, de manera simultánea, diferentes temperaturas, presiones y parámetros de aspersión para cada salida de agua con tan solo pulsar un botón. Enjuagarse con agua caliente y fría al mismo tiempo ofrece beneficios de hidroterapia y crea una experiencia similar a la de un spa en el hogar. Los sistemas digitales de ducha inteligente Anthem controlan hasta seis salidas de agua y muestran cuánta agua se utilizó después de cada ducha para ayudar a las personas a saber cuánta agua consumieron.





El cabezal de ducha y la ducha manual con VES (pulverización ecológica variable; Variable Eco-Spray) de la colección Statement emplean hasta un 40 % menos de agua que el típico cabezal de ducha de 2,5 gpm. La pulverización de bajo flujo con VES de la colección Statement está optimizada para ofrecer una gran cobertura de enjuague, a la vez que mantiene el calor, satisfaciendo dos necesidades clave de experiencia en la ducha. La colección Statement incluye la tecnología de inducción de aire Katalyst de Kohler , que infunde aire en las gotas de agua para hacerlas sentir más grandes y retener el calor durante más tiempo para lograr una experiencia de baño más lujosa mientras se utiliza menos agua. Los cabezales de ducha de Statement son compatibles con las tuberías existentes para una fácil actualización.





Los sistemas de monitoreo de agua inteligente H2Wise, con la tecnología de Phyn, controlan y rastrean el uso del agua en todo el hogar, alertan a los usuarios sobre fugas y emiten avisos de precongelación. H2Wise™+ se caracteriza por su funcionalidad de apagado remoto en el caso de una fuga catastrófica. Una nueva función inteligente de mitigación de tuberías congeladas, que se introducirá en el segundo trimestre de 2023, detecta si las tuberías comienzan a congelarse e instruye a un accesorio de agua KOHLER Konnect para aliviar brevemente la presión y minimizar el daño potencial.





El inodoro inteligente Eir ofrece características convenientes como asiento con calefacción, limpieza personal, tapa de cierre y apertura automática, doble descarga y capacidades inteligentes de descarga automática que cumplen con los criterios WaterSense de la EPA. El elegante diseño y las múltiples opciones de acabado amplían la gama ofrecida por la cartera de inodoros inteligentes de Kohler .





Sprig es la nueva marca de estilo de vida de Kohler , que consta de elegantes sistemas de cápsulas de infusiones naturales para ducha, nieblas versátiles para el cuerpo y los artículos textiles, así como bombas de baño que ofrecen un plácido escape a través de la aromaterapia. Los sistemas de infusión Sprig se adaptan fácilmente a una ducha existente para difundir la aromaterapia en el agua, lo que hace sencillo para las personas convertir una rutina diaria en un momento de escape para mejorar el bienestar.





Alo Tile de ANN SACKS , una empresa de Kohler , se fabrica con entre el 50 y el 70 % de vidrio reciclado de pantallas de televisores y computadoras desechadas y se exhibirá en la CES.

El baño Stillness Infinity Experience de Kohler, que se adjudicó el premio CES Innovation Award 2023, hará su presentación en el evento de este año para que los asistentes puedan ver, oler, escuchar y sentir la experiencia de baño inteligente multisensorial que transforma el cuarto de baño en un santuario para la relajación y la comodidad.

Kohler presenta Remote Diagnostics (diagnóstico remoto) para ofrecer el nivel más alto de atención al cliente para productos que resuelven problemas a través de la aplicación móvil KOHLER Konnect. Ofrece retroalimentación inmediata sobre el estado de los dispositivos, instrucciones paso a paso para diagnosticar y solucionar problemas, o la capacidad de transferir datos y conectar directamente a las personas con un representante de servicio al cliente para un soporte personalizado. Remote Diagnostics, que recibió el premio 2022 CES Innovation Award, está disponible ahora para las duchas inteligentes Anthem y para el dispositivo inteligente para llenar la tina PerfectFill, y será una opción para los productos que en el futuro accedan a KOHLER Konnect.

Acerca de Kohler Co.

Fundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las empresas privadas más antiguas y grandes de los Estados Unidos, y cuenta con más de 40.000 asociados. Con más de 50 plantas de fabricación a nivel mundial, Kohler es líder global en el diseño, la innovación y la fabricación de productos para cocina y baño; gabinetes, azulejos e iluminación de lujo; motores, generadores y soluciones de energía limpia; así como el propietario/operador de dos destinos de hotelería y complejos de golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin y St. Andrews, Escocia. El campo de golf Whistling Straits de Kohler fue sede de la 43.ª Copa Ryder 2021. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas apremiantes, como agua limpia y saneamiento, con el fin de que las comunidades desatendidas de todo el mundo mejoren la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Para obtener más información, visite kohlercompany.com.

Believing in Better: un mejor planeta, mejores comunidades, mejores vidas

Believing in Better es la estrategia de sostenibilidad e impacto social de Kohler y se basa en la filosofía operativa de la empresa de que lo mejor siempre puede ser aún mejor; para el planeta, las personas, las comunidades y los negocios. Believing in Better se basa en tres pilares: un mejor planeta, mejores comunidades y mejores vidas. A través de cada uno de estos pilares, Kohler trabaja para desarrollar productos y programas que generarán un impacto significativo, no solo para su negocio, sino también para las comunidades a las que presta servicios y para la vida de las personas que utilizan sus productos.

