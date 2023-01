Společnost Kohler potvrdí na veletrhu CES 2023 své vedoucí postavení v kategorii vybavení kuchyní a koupelen novými chytrými inovativními produkty a designy, které mají za úkol zlepšit domácí pohodu

KOHLER, Wisconsin, 3. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Kohler Co., založená v roce 1873, oslaví v roce 2023 150. výročí své existence, kterou zasvětila cíli poskytovat jako první na trhu inovativní produkty a služby. Tento významný rok zahájí na veletrhu CES 2023 v Las Vegas představením nové řady chytrých produktů. Společnost, která je lídrem v oblasti produktů pro kuchyně, koupelny, energetické systémy a pohostinství, představí produkty a služby, které si kladou za cíl pomoci lidem zlepšit jejich domácí pohodu a zároveň zvýšit možnosti využití technologií pro inteligentní dodávku a správu vody v každodenním životě.

Vytváření lepších zážitků pro lidi prostřednictvím zlepšování výkonu a účinnosti dodávek vody je pro společnost Kohler konkurenční výhodou. Na stánku společnosti Kohler na veletrhu CES (stánek č. 5921) budou mimo jiné představeny následující produktové novinky:

Inteligentní sprchové ventily a ovladače Anthem umožňují volbu několika různých nastavení teploty, tlaku a provzdušnění proudu pro každý kohoutek jediným stisknutím tlačítka. Současné oplachování teplou a studenou vodou má hydroterapeutické účinky a vytváří doma zážitek, který se velmi podobá návštěvě lázní. Digitální chytré sprchové systémy Anthem ovládají až šest samostatných kohoutků a po každém sprchování zobrazují množství spotřebované vody, aby tak uživatele pomohly informovat o spotřebě.





Vana Stillness Infinity Experience od společnosti Kohler, oceněná cenou CES 2023 za inovaci, bude mít letos premiéru přímo na místě, kde budou moci účastníci veletrhu na vlastní kůži spatřit, vnímat, slyšet a cítit vícesmyslový zážitek z chytré koupele, který promění koupelnu ve svatyni relaxace a pohodlí.

Společnost Kohler zavádí také vzdálenou diagnostiku, která pomocí mobilní aplikace KOHLER Konnect poskytuje nejvyšší úroveň péče o zákazníky při odstraňování problémů s výrobky. Nabízí okamžitou zpětnou vazbu o stavu zařízení, podrobné pokyny pro diagnostiku a odstranění problémů nebo možnost přenosu dat a přímého propojení se zástupcem zákaznického servisu, která zajistí osobní podporu. Vzdálená diagnostika je nyní k dispozici pro chytré sprchy Anthem a chytrou vanovou baterii PerfectFill, oceněnou cenou CES 2022 za inovace, a bude volitelnou součástí budoucích výrobků KOHLER s podporou Konnect.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí v Kohleru ve Wisconsinu. Je jednou z nejstarších a největších soukromých společností v Americe a zaměstnává více než 40.000 zaměstnanců. Společnost Kohler Co. po celém světě provozuje více než 50 výrobních závodů, je celosvětovým lídrem v oblasti designu, inovací a výroby kuchyňských a koupelnových výrobků, luxusních skříní, obkladů a osvětlení, motorů, generátorů a řešení čistých energií. Kromě toho vlastní a provozuje dva pětihvězdičkové hotelové a golfové resorty ve městě Kohler ve Wisconsinu a v St. Andrews ve Skotsku. Golfové hřiště Whistling Straits společnosti Kohler hostilo v roce 2021 43. ročník poháru Ryder Cup. Vyvíjí také prostředky pro řešení naléhavých problémů, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny pro komunity s nedostatečnou péčí po celém světě, s cílem zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací. Další podrobnosti naleznete na stránkách kohlercompany.com.

Believing in Better: Better Planet, Better Communities, Better Lives

Believing in Better je strategie společnosti Kohler v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu, která vychází z její hlavní filozofie, že i to nejlepší lze vždy zlepšit – v zájmu planety, lidí, komunity i podnikání. Program Believing in Better má tři pilíře: Better Planet (lepší planeta), Better Communities (lepší komunity) a Better Lives (lepší životy). Prostřednictvím každého z těchto pilířů se společnost Kohler snaží vyvíjet produkty a programy, které budou mít významný dopad nejen na její podnikání, ale i na komunity, kterým slouží, a na životy lidí, kteří její výrobky používají.

