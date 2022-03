L'association européenne à but non lucratif C-Path s'installe à Amsterdam

C-Path est reconnu mondialement comme un leader en science réglementaire, avec des connaissances et une expérience approfondies dans la recherche et l'obtention de l'application réglementaire des outils de développement de médicaments (DDT) ou de nouvelles méthodologies en collaboration avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA). Tous les outils et méthodologies approuvés par les autorités réglementaires de C-Path sont librement accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique.

Le siège social de l'organisme à but non lucratif à Amsterdam étendra et complétera les activités de C-Path afin d'améliorer la santé publique, partager l'expertise, les données, les risques et les coûts pour accélérer les progrès de la science réglementaire mondiale en facilitant des partenariats public-privé avec des membres de l'industrie biopharmaceutique, des organismes de réglementation gouvernementaux, des établissements universitaires et des groupes de patients en Europe.

Tomas Salmonson, membre du conseil d'administration de C-Path, Ph.D., M.S., et ancien président du Comité pour les médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA, a déclaré : « C-Path a déjà une présence solide et de longue date en Europe. Nous nous réjouissons à l'idée de faciliter les collaborations existantes et nouvelles pour soutenir de manière productive les programmes de recherche en science réglementaire européenne et contribuer également à la mise en œuvre de la stratégie scientifique réglementaire de l'EMA jusqu'en 2025. »

Depuis sa création en 2005, C-Path s'est efforcé de forger des relations et des collaborations en Europe, parallèlement aux efforts des États-Unis pour faciliter la collaboration mondiale. Depuis lors, C-Path a reçu un nombre important d'avis de qualification et de lettres de support de l'EMA et a obtenu de nombreuses approbations de DDT et de nouvelles méthodologies par la FDA, l'EMA et le PMDA. Ces étapes réglementaires ont permis de répondre à différents besoins non satisfaits dans le développement de produits médicaux, qui ont transformé la mise au point de médicaments dans différents domaines (entre autres, la tuberculose, la polykystose rénale, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et le syndrome du côlon irritable).

Selon Klaus Romero, M.D., M.S., F.C.P : « Les progrès réalisés dans le domaine de la mise au point de médicaments se font rapidement sentir à l'échelle mondiale, et la vaste expérience de C-Path dans l'accélération de la mise au point de médicaments et des processus réglementaires stimulera l'innovation en vue de l'élaboration de nouvelles approches qui peuvent être approuvées par les organismes de réglementation de nombreux pays. La collaboration avec les organisations européennes reste une priorité clé de C-Path. Nous sommes ravis d'avoir un bureau à Amsterdam, qui, nous le savons, servira à améliorer nos efforts de collaboration et à accélérer le développement de traitements pour certains des problèmes de santé les plus complexes au monde. »

Un webinaire, intitulé C-Path in Europe: Moving Global Regulatory Science Forward, est prévu le 20 avril 2022. Vous pouvez vous y inscrire ici.

Pour en savoir plus, consultez le site https://c-path.org/c-path-in-europe.

Le Critical Path Institute (C-Path) est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 2005 sous la forme d'un partenariat public-privé. C-Path a pour mission de catalyser le développement de nouvelles approches qui font progresser l'innovation médicale et la science réglementaire, accélérant ainsi la voie vers un monde plus sain. Leader international dans la formation de collaborations, C-Path a créé de nombreux consortiums mondiaux qui comprennent actuellement plus de 1 600 scientifiques issus d'agences gouvernementales et réglementaires, d'établissements universitaires, d'organisations de patients, de fondations pour la lutte contre les maladies et de centaines d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. C-Path US a son siège à Tucson, en Arizona, C-Path en Europe a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas et C-Path Ltd. opère à partir de Dublin, en Irlande, avec du personnel supplémentaire dans de nombreux autres endroits. Pour en savoir plus, visitez c-path.org.

Aux États-Unis, le Critical Path Institute est soutenu par la Food and Drug Administration (FDA) du Department of Health and Human Services (HHS) et est financé à 54,2 % par la FDA/HHS, pour un total de 13 239 950 $, et à 45,8 % par des sources non gouvernementales, pour un total de 11 196 634 $. Le contenu est celui des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles de la FDA/HHS ou du gouvernement des États-Unis ni leur approbation.

