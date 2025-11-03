LA AUTO SHOW REVELA EL PROGRAMA DE AUTOMOBILITY LA 2025

AutoMobility LA promete presentaciones de vehículos, exhibiciones especiales y una multitud de los principales responsables de la toma de decisiones de la industria automotriz, el 20 de noviembre

LOS ÁNGELES, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LA Auto Show anunció hoy el programa completo de AutoMobility LA 2025, el día oficial de previsualización para los medios y la industria, que tendrá lugar el jueves, 20 de noviembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Cada año, AutoMobility LA (AMLA) recibe a miles de ejecutivos automotrices, representantes de medios, legisladores, tecnólogos, diseñadores, concesionarios, inversores, analistas de la industria, líderes de opinión y creadores de contenido. El programa de este año promete una combinación dinámica de presentaciones de vehículos, pruebas de manejo, perspectivas de la industria y discusiones que invitan a la reflexión.

"AutoMobility LA es donde la innovación se encuentra con la influencia", afirmó Terri Toennies, presidenta y directora de operaciones del LA Auto Show y AutoMobility LA. "Las conversaciones que suceden aquí cada año van mucho más allá de los vehículos en exhibición. Reflejan la energía, la creatividad y la colaboración que redefinen la movilidad en tiempo real".

Entre los aspectos más destacados de AMLA 2025 se encuentran la sesión principal con el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin, en el escenario principal de AutoMobility LA, presentada por Cox Automotive, así como un panel que explora la asociación entre Honda y LA28. El escenario principal presenta discursos de magistrales, paneles de expertos y conversaciones en vivo que examinan los problemas más apremiantes en el panorama del transporte. Toda la programación del escenario principal, incluida esta sesión, se transmitirá mundialmente en tiempo real mediante CarBuzz, el socio oficial de transmisión en vivo del escenario principal de AutoMobility LA.

En las salas principales, los fabricantes presentarán exhibiciones y nuevos productos con debuts de vehículos planeados por Kia, Hyundai y más. El programa del día también incluye varias presentaciones de premios notables, incluidos los honores del Hispanic Motor Press Guild y los RACER Automotive Creator Awards, así como la primera mirada pública a los finalistas del Auto, Vehículo Utilitario y Camioneta del Año de Norteamérica.

Las pruebas de manejo especiales comenzarán a las 9 a.m. y presentarán vehículos de Honda, Kia, Lucid y Rivian.

El networking (intercambio de contactos) comienza temprano con un desayuno SEMA Cars & Coffee a las 7:15 a. m., lo que establece el tono para un día completo de conexión y colaboración de la industria.

El programa es el siguiente:

Programa completo de AutoMobility LA

20 de noviembre de 2025

7:15 - 8:45 Desayuno de networking de AutoMobility LA

8:00 - 8:15 Presentación ante los medios de Coulson Aviation

8:15 - 8:25 Programa de premios Anuncio de los finalistas de automóvil, vehículo utilitario y camioneta del año de Norteamérica

8:25 - 8:35 Programa de premios Premios del Hispanic Motor Press Guild

8:40 Inauguración del escenario principal Bienvenida de apertura, presentada por Cox Automotive Juliette Ferrara, jefa de industria, automotriz, SiriusXM Media



8:40 - 9:00 Sesión en el escenario principal Honda y los Juegos LA28 se unen para impulsar sueños Jennifer Symington, vicepresidenta adjunta de Marketing, American Honda Motor Company

Julia Kang, vicepresidenta de Marketing de alianzas, US Olympics and Paralympic Properties LA28





9:00 - 11:00 Cumbre de Flotas Cumbre de Flotas del Suroeste del Pacífico de NAFA

9:10 - 9:35 Conferencia de prensa de Kia

9:45 - 10:10 Conferencia de prensa de Hyundai

10:10 - 10:30 Presentación ante los medios de Volkswagen

10:35 - 10:55 Presentación ante los medios de Lucid

11:05 - 11:25 Sesión en el escenario principal El poder de construir Brett Hauser, presidente y director ejecutivo de Voltera

11:35 - 12:15 Presentación ante los medios y almuerzo de Stellantis/Jeep

11:45 - 1:00 Almuerzo de networking, presentado por Cox Automotive

11:50 - 12:15 Sesión en el escenario principal Línea directa: en vivo con el secretario de Transporte de California Toks Omishakin, secretario de Transporte de California

1:00 - 1:15 Presentación ante los medios de Lithia Motors

1:10 - 1:30 Presentación ante los medios de SPARQ

1:20 - 1:45 Sesión en el escenario principal Romper la barrera de la velocidad: cómo Lucid redefine lo que es posible en el sector eléctrico Marc Winterhoff, director ejecutivo interino, Lucid

Michael Wayland, reportero automotriz, CNBC

2:05 - 2:25 Presentación ante los medios de Porsche Downtown LA

1:50 - 2:15 Sesión en el escenario principal Una nueva aventura con una vieja leyenda. El camino de regreso al mercado de Scout Motor Cody Thacker, vicepresidente de operaciones comerciales, Scout Motors

Tim Stevens, reportero de tecnología y automotriz

2:20 - 2:45 Refrigerios de la tarde de Scout Motors, ofrecidos por ejecutivos de Scout Motors

2:20 - 2:45 Sesión en el escenario principal La IA es ahora: cómo la inteligencia artificial transforma el sector automotriz Marianne Johnson, vicepresidenta ejecutiva y directora de productos, Cox Automotive

David Foutz, vicepresidente de gestión de clientes empresariales, Cox Automotive

2:45 - 3:00 Happy Hour de medios de Revology en el escenario All Roads

2:45 - 6:00 Apertura de Creator Studios en The Underground

2:50 - 3:15 Sesión en el escenario principal Futuro del aire y el mar Ken Karklin, director ejecutivo, Pivotal

Mitch Lee, cofundador y director ejecutivo, ARC Boats

Alan Ohnsman, editor sénior, Forbes

3:00 - 3:30 Barra de café de Volvo

3:30 - 3:45 Presentación ante los medios de LumiVerse

3:20 - 3:45 Sesión en el escenario principal ¿Ya llegamos? Un estado de la situación de los vehículos autónomos, presentado por PAVE Stephen Hayes, vicepresidente de sistemas autónomos, Lyft

Michael White, director de productos, Zoox

Brian Bautsch, director de estrategia de seguridad, American Honda Motor Company

3:30 - 5:00 Recepción en el salón de exposiciones

3:50 - 4:20 Programa de premios Premio de Mención por Servicio Distinguido del Salón de la Fama del Automóvil

4:20 - 5:00 Recepción de para generar redes de contactos de AutoMobility LA

4:30 - 6:00 Recepción de SPARQ

4:30 - 7:30 Programa de premios Programa de premios RACER Creator Awards

7:00 - 10:00 Evento especial

(solo con invitación) Experiencia gastronómica para influencers Fork n' Film

Después de AMLA 2025, el LA Auto Show estará abierto al público del 21 al 30 de noviembre de 2025. Para obtener más información y registrarse, visite www.automobilityla.com.

INSCRIPCIONES ABIERTAS AHORA

Los requisitos de inscripción para asistir a AMLA 2025 se detallan a continuación:

Medios: La inscripción gratuita está disponible para prensa, medios y periodistas acreditados.

La inscripción gratuita está disponible para prensa, medios y periodistas acreditados. Profesionales de la industria: la inscripción estándar es de $249 para los posibles asistentes.

la inscripción estándar es de $249 para los posibles asistentes. Cómo inscribirse: visite www.automobilityla.com

ACERCA DEL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE LOS ÁNGELES Y AUTOMOBILITY LA

Fundado en 1907, el Salón del Automóvil de Los Ángeles® es uno de los eventos anuales del sector automotor más influyentes del mundo. Celebrado cada año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el show atrae a cientos de miles de asistentes y aporta cientos de millones de dólares en impacto económico a la ciudad. También es el mayor generador de ingresos para el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

AutoMobility LA®, el día de prensa e industria del show, tiene lugar el 20 de noviembre de 2025 y presenta un día completo de debuts de vehículos, anuncios de marcas y un programa de liderazgo de opinión que destaca algunas de las voces más brillantes del sector automotriz y tecnológico.

LA Auto Show se abre al público del 21 al 30 de noviembre de 2025, incluido el Día de Acción de Gracias, y ofrece diez días completos para que los compradores de automóviles, los entusiastas, las familias y los fanáticos centrados en el futuro experimenten lo mejor en diseño, cultura e innovación automotriz.

Manténgase al día con las últimas noticias, actualizaciones e información del show en laautoshow.com y automobilityla.com.

Siga al LA Auto Show en X, Facebook, Instagram o LinkedIn y regístrese para recibir alertas en laautoshow.com.

