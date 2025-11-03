LA AUTO SHOW公布AutoMobility LA 2025活动日程

11月20日，AutoMobility LA将带来新车首发、特别展览以及众多汽车行业领军决策者

洛杉矶 2025年11月3日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show公布了AutoMobility LA 2025的完整日程。这场官方媒体与行业预览活动将于11月20日（周四）在洛杉矶会展中心举行。

每年，AutoMobility LA（AMLA）汇聚数千名汽车行业高管、媒体代表、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖及内容创作者。 本届活动议程涵盖新车首发、试驾体验、行业洞察与深度对话等多维度内容。

LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示：“AutoMobility LA是创新与影响力交汇的枢纽。 每年在此进行的对话远超越展车本身， 实时展现着重塑出行方式的活力、创造力与协作精神。”

AMLA 2025亮点包括：由Cox Automotive呈现的AutoMobility LA主舞台重点环节——与加州交通部长Toks Omishakin的对话，以及探讨本田与LA28奥运合作关系的专题论坛。 主舞台将举办主题演讲、专家小组讨论和现场对话，深入探讨交通领域最紧迫的问题。 主舞台活动将通过AutoMobility LA的官方直播合作伙伴CarBuzz进行全球实时直播。

在主展厅，制造商将预展其最新车型与创新产品，起亚、现代等品牌将携多款新车重磅首发。 当日议程还包含多项重要奖项发布，包括Hispanic Motor Press Guild奖项、赛车创作者大奖赛（RACER Automotive Creator Awards）奖项，以及北美年度最佳轿车、多用途车和卡车奖（North American Car, Utility and Truck of the Year）入围车型的首次公开亮相。

特别试驾活动将于上午9点开始，届时将提供本田、起亚、Lucid和Rivian等品牌的车型体验。

交流活动将于早晨7:15以SEMA汽车与咖啡早餐会拉开帷幕，为整日的行业交流与协作奠定基调。

日程安排如下：

AutoMobility LA完整日程

2025年11月20日

7:15 - 8:45 AutoMobility LA交流早餐会

8:00 - 8:15 Coulson Aviation媒体展示会

8:15 - 8:25 颁奖典礼 北美年度最佳轿车、多用途车和卡车奖入围名单公布

8:25 - 8:35 颁奖典礼 Hispanic Motor Press Guild奖项

8:40 主舞台环节 开幕欢迎致辞，由Cox Automotive呈现 SiriusXM Media汽车行业负责人Juliette Ferrara



8:40 - 9:00 主舞台环节 驱动梦想：本田与LA28奥运携手同行 美国本田汽车公司市场营销助理副总裁Jennifer Symington

LA28美国奥委会与残奥委会资产合作营销副总裁Julia Kang





9:00 -11:00 车队峰会 NAFA太平洋西南区车队峰会

9:10 - 9:35 新闻发布会 - 起亚

9:45 - 10:10 新闻发布会 - 现代

10:10 - 10:30 大众汽车媒体展示会

10:35 - 10:55 Lucid媒体展示会

11:05 - 11:25 主舞台环节 建设的力量 Voltera董事长兼首席执行官Brett Hauser

11:35 - 12:15 Stellantis/Jeep媒体展示会及午餐会

11:45 - 1:00 午餐交流会，由Cox Automotive呈现

11:50- 12:15 主舞台环节 直播连线：对话加州交通部长 加州交通部长Toks Omishakin

1:00 - 1:15 Lithia Motors媒体展示会

1:10 - 1:30 SPARQ媒体展示会

1:20 - 1:45 主舞台环节 突破速度极限：Lucid如何重新定义电动出行的可能性 Lucid临时首席执行官Marc Winterhoff

CNBC汽车记者Michael Wayland

2:05 - 2:25 Porsche Downtown LA媒体展示会

1:50 - 2:15 主舞台环节 经典传奇的全新征程： Scout Motors重返市场之路 Scout Motors业务运营副总裁Cody Thacker

汽车与技术记者Tim Stevens

2:20 - 2:45 Scout Motors午后茶歇，由Scout Motors高管主持

2:20 - 2:45 主舞台环节 AI正当时：人工智能如何颠覆汽车行业 Cox Automotive执行副总裁兼首席产品官Marianne Johnson

Cox Automotive企业客户管理副总裁David Foutz

2:45 - 3:00 Revology Media欢乐时光（位于All Roads舞台）

2:45 - 6:00 创作者工作室开放（位于地下展区）

2:50 - 3:15 主舞台环节 未来海空出行 Pivotal首席执行官Ken Karklin

ARC Boats联合创始人兼首席执行官Mitch Lee

福布斯高级编辑Alan Ohnsman

3:00 - 3:30 沃尔沃咖啡吧

3:30 - 3:45 LumiVerse媒体展示会

3:20 - 3:45 主舞台环节 路在何方？ 自动驾驶车辆发展现状，由PAVE呈现 Lyft自动驾驶副总裁Stephen Hayes

Zoox首席产品官Michael White

美国本田汽车公司安全战略总监Brian Bautsch

3:30 - 5:00 展厅交流酒会

3:50 - 4:20 颁奖典礼 汽车名人堂杰出服务贡献奖

4:20 - 5:00 AutoMobility LA联谊酒会

4:30 - 6:00 SPARQ招待会

4:30 - 7:30 颁奖典礼 赛车创作者大奖赛颁奖典礼

7:00 - 10:00 特别活动

（仅限邀请） Fork n' Film影响力人物品鉴晚宴

*以实际情况为准



AutoMobility LA结束后，LA Auto Show将于2025年11月21日至30日向公众开放。 如需了解更多信息，请访问 www.automobilityla.com 。

注册通道已开启

参加AMLA 2025展会的注册要求如下：

关于Los Angeles Auto Show和AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车年度盛会之一。 车展每年在洛杉矶会展中心举办，吸引数十万参观者，并为洛杉矶创造数亿美元的经济效益， 至今仍是洛杉矶会展中心最大的收入来源。

AutoMobility LA®作为展会媒体与行业日，将于2025年11月20日举行，届时将全天呈现新车首发、品牌发布及汇聚汽车与科技领域顶尖精英的思想领袖论坛。

LA Auto Show将于11月21日至30日（含感恩节当天）向公众开放，为期整整十天，为购车者、车迷、家庭及前瞻科技爱好者呈现汽车设计、文化与创新的巅峰体验。

最新展会新闻、动态与资讯，请关注：laautoshow.com与automobilityla.com。

您也可以在X、Facebook、Instagram或LinkedIn上关注LA Auto Show，或在laautoshow.com注册接收提醒。

媒体联系人：

媒体垂询请联系： [email protected] 。

最新展会新闻、动态与资讯，请关注LA Auto Show的LinkedIn、Instagram、Facebook和X，并在laautoshow.com上注册且打开通知提醒。

Los Angeles Auto Show