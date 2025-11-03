洛杉磯車展揭曉《Automobility LA 2025》計劃

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 03, 2025, 11:39 ET
AutoMobility LA 承諾將於 11 月 20 日推出新車首發亮相、特別展覽，並匯聚眾多汽車產業頂尖決策者
洛杉磯 2025年11月3日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show 公布了 AutoMobility LA 2025 的完整日程安排。此車展作為車展官方媒體與業界預覽日，將於 11 月 20 日（星期四）在 Los Angeles Convention Center 舉行。
每年，AutoMobility LA (AMLA) 都會吸引數千名汽車業高管、媒體代表、政策制定者、技術專家、設計師、經銷商、投資者、產業分析師、思想領袖及內容創作者齊聚一堂。今年車展的流程承諾帶來一場精彩紛呈的盛宴，包括新車發表、試駕體驗、業界洞察分析以及發人深省的深度對話。
LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席兼行政總裁 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 是創新與影響力相遇之地，每年在這裡發生的對話，遠遠遠超出了所展示的車輛數量。這些對話反映了即時重新定義行動性的能量、創造力和協作。」
AMLA 2025 的焦點包括：由 Cox Automotive 呈獻、於 AutoMobility LA 主舞台舉行的加州交通廳長 Toks Omishakin 主題演講，以及探討本田與 LA28 合作關係的專題論壇。主舞台內容包含主題演講、專家座談和現場對話，深入探討交通領域中最迫切的議題。包含本場議程在內的所有活動，都將透過 AutoMobility LA 的官方直播合作夥伴 CarBuzz 進行全球即時串流轉播。
在主展廳中，製造商將預展展品與新產品，其中包括 Kia、Hyundai 等品牌規劃的車款首發亮相。當日議程還包括多項重要頒獎典禮，包括西班牙裔汽車記者協會 (Hispanic Motor Press Guild) 頒獎、RACER 汽車創作者大獎 (RACER Automotive Creator Awards)，以及首度公開揭曉北美年度最佳房車、休旅車與卡車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 的最終入圍名單。
特製試駕將於上午 9 時展開，展出本田、Kia,、Lucid 及 Rivian 等品牌車輛。
交流活動於上午 7 時 15 分的 SEMA 汽車咖啡早宴拉開序幕，為整日業界聯繫活動與合作交流定下基調。
時間表如下：
AutoMobility LA 完整議程
7:15 - 8:45
AutoMobility LA 網絡早餐
8:00 - 8:15
Coulson Aviation 傳媒展出
8:15 - 8:25
獎項計劃
北美年度最佳轎車、休旅車與卡車 (North America Car, Utility and Truck of the Year) 入圍公告
8:25 - 8:35
獎項計劃
西班牙裔汽車新聞工會獎 (Hispanic Motor Press Guild Awards)
8:40
主舞台開幕
開幕歡迎，由 Cox Automotive 主持
8:40 - 9:00
主舞台環節
點亮夢想，本田與 LA28 Games 攜手共榮
9:00 -11:00
艦隊高峰會
NAFA Pacific Southwest 艦隊高峰會
9:10 - 9:35
新聞發佈會 - Kia
9:45 - 10:10
新聞發佈會 - Hyundai
10:10 - 10:30
Volkswagen 媒體展
10:35 - 10:55
Lucid 媒體展
11:05 - 11:25
主舞台環節
建造的力量 (The Power to Build)
11:35 - 12:15
Stellantis / Jeep 媒體展示會兼午餐會
11:45 - 1:00
交流午餐會，由 Cox Automotive 呈獻
11:50- 12:15
主舞台環節
Direct Line：與加州運輸部長現場交流。
1:00 - 1:15
Lithia Motors 媒體展
1:10 - 1:30
SPARQ 媒體展
1:20 - 1:45
主舞台環節
突破速度障礙：Lucid 如何重新定義電氣中的可能性
2:05 - 2:25
Porsche 洛杉磯市中心媒體展示
1:50 - 2:15
主舞台環節
帶有舊傳奇的新冒險，(A New Adventure with An Old Legend, ) Scout Motor 返回市場之路 (Scout Motor's Trail Back to The Marketplace)
2:20 - 2:45
Scout Motors 下午茶會，由 Scout Motors 行政團隊主辦
2:20 - 2:45
主舞台環節
如今的 AI：(85AI is Now: ) 人工智能如何改變汽車 (How Artificial Intelligence is Transforming Automotive)
2:45 - 3:00
Revology Media 歡樂時光活動於全路舞台舉行
2:45 - 6:00
創作者工作室於地下空間正式啟用
2:50 - 3:15
主舞台環節
航空與海洋的未來 (5Future of Air and Sea)
3:00 - 3:30
Volvo 咖啡館
3:30 - 3:45
LumiVerse 媒體展示
3:20 - 3:45
主舞台環節
自動駕駛的下一步？(Are We There Yet?) 由 PAVE 提供的自動駕駛車輛狀況 (A State of Play on Autonomous Vehicles, presented by PAVE)
3:30 - 5:00
展示廳接待
3:50 - 4:20
獎項計劃
汽車名人堂傑出服務引文獎 (Automotive Hall of Fame Distinguished Service Citation Award)
4:20 - 5:00
AutoMobility LA 網絡接待
4:30 - 6:00
SPARQ 接待
4:30 - 7:30
獎項計劃
RACER 創作者獎勵計劃
7:00 - 10:00
特別活動
Fork n' Film 網紅美食體驗
* 可能會更改
繼 AMLA 2025 之後，LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日對公眾開放。欲了解更多資訊及註冊，請瀏覽 www.automobilityla.com。
現已開始報名
參加 AMLA 2025 的註冊要求如下：
- 媒體： 獲認可的新聞媒體、媒體和記者均可免費報名。
- 業界專業人士： 潛在參加者的標準註冊為 249 美元。
- 註冊方式：前往 www.automobilityla.com 以在線註冊。所有潛在註冊者在取得憑證前，皆須通過審核程序。
關於洛杉磯車展與 AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。
AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。
洛杉磯車展將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。
歡迎瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com，以隨時掌握最新的車展新聞、活動更新與相關資訊。
歡迎在 X、Facebook、Instagram 或 LinkedIn 上追蹤洛杉磯車展，並在 laautoshow.com 註冊以接收最新通知。
媒體聯絡：
媒體洽詢請寄送電子郵件至 [email protected]
Los Angeles Auto Show
