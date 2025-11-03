洛杉磯車展揭曉《Automobility LA 2025》計劃

AutoMobility LA 承諾將於 11 月 20 日推出新車首發亮相、特別展覽，並匯聚眾多汽車產業頂尖決策者

洛杉磯 2025年11月3日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show 公布了 AutoMobility LA 2025 的完整日程安排。此車展作為車展官方媒體與業界預覽日，將於 11 月 20 日（星期四）在 Los Angeles Convention Center 舉行。

每年，AutoMobility LA (AMLA) 都會吸引數千名汽車業高管、媒體代表、政策制定者、技術專家、設計師、經銷商、投資者、產業分析師、思想領袖及內容創作者齊聚一堂。今年車展的流程承諾帶來一場精彩紛呈的盛宴，包括新車發表、試駕體驗、業界洞察分析以及發人深省的深度對話。

LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席兼行政總裁 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 是創新與影響力相遇之地，每年在這裡發生的對話，遠遠遠超出了所展示的車輛數量。這些對話反映了即時重新定義行動性的能量、創造力和協作。」

AMLA 2025 的焦點包括：由 Cox Automotive 呈獻、於 AutoMobility LA 主舞台舉行的加州交通廳長 Toks Omishakin 主題演講，以及探討本田與 LA28 合作關係的專題論壇。主舞台內容包含主題演講、專家座談和現場對話，深入探討交通領域中最迫切的議題。包含本場議程在內的所有活動，都將透過 AutoMobility LA 的官方直播合作夥伴 CarBuzz 進行全球即時串流轉播。

在主展廳中，製造商將預展展品與新產品，其中包括 Kia、Hyundai 等品牌規劃的車款首發亮相。當日議程還包括多項重要頒獎典禮，包括西班牙裔汽車記者協會 (Hispanic Motor Press Guild) 頒獎、RACER 汽車創作者大獎 (RACER Automotive Creator Awards)，以及首度公開揭曉北美年度最佳房車、休旅車與卡車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 的最終入圍名單。

特製試駕將於上午 9 時展開，展出本田、Kia,、Lucid 及 Rivian 等品牌車輛。

交流活動於上午 7 時 15 分的 SEMA 汽車咖啡早宴拉開序幕，為整日業界聯繫活動與合作交流定下基調。

時間表如下：

AutoMobility LA 完整議程

2025 年 11 月 20 日

7:15 - 8:45 AutoMobility LA 網絡早餐

8:00 - 8:15 Coulson Aviation 傳媒展出

8:15 - 8:25 獎項計劃 北美年度最佳轎車、休旅車與卡車 (North America Car, Utility and Truck of the Year) 入圍公告

8:25 - 8:35 獎項計劃 西班牙裔汽車新聞工會獎 (Hispanic Motor Press Guild Awards)

8:40 主舞台開幕 開幕歡迎，由 Cox Automotive 主持 SiriusXM Media 汽車行業主管 Juliette Ferrara



8:40 - 9:00 主舞台環節 點亮夢想，本田與 LA28 Games 攜手共榮 American Honda Motor Company 市場營銷副總裁 Jennifer Symington

38Julia Kang，US Olympics 兼 Paralympic Properties LA28 資產副總裁（合作市場營銷）





9:00 -11:00 艦隊高峰會 NAFA Pacific Southwest 艦隊高峰會

9:10 - 9:35 新聞發佈會 - Kia

9:45 - 10:10 新聞發佈會 - Hyundai

10:10 - 10:30 Volkswagen 媒體展

10:35 - 10:55 Lucid 媒體展

11:05 - 11:25 主舞台環節 建造的力量 (The Power to Build) Brett Hauser，Voltera 董事長兼行政總裁

11:35 - 12:15 Stellantis / Jeep 媒體展示會兼午餐會

11:45 - 1:00 交流午餐會，由 Cox Automotive 呈獻

11:50- 12:15 主舞台環節 Direct Line：與加州運輸部長現場交流。 Transportation x 加州運輸部長 Toks Omishakin

1:00 - 1:15 Lithia Motors 媒體展

1:10 - 1:30 SPARQ 媒體展

1:20 - 1:45 主舞台環節 突破速度障礙：Lucid 如何重新定義電氣中的可能性 Marc Winterhoff，Lucid 臨時行政總裁

Michael Wayland，CNBC 汽車新聞記者

2:05 - 2:25 Porsche 洛杉磯市中心媒體展示

1:50 - 2:15 主舞台環節 帶有舊傳奇的新冒險，(A New Adventure with An Old Legend, ) Scout Motor 返回市場之路 (Scout Motor's Trail Back to The Marketplace) Cody Thacker，Scout Motors 業務營運副總裁

Tim Stevens，汽車與科技新聞記者

2:20 - 2:45 Scout Motors 下午茶會，由 Scout Motors 行政團隊主辦

2:20 - 2:45 主舞台環節 如今的 AI：(85AI is Now: ) 人工智能如何改變汽車 (How Artificial Intelligence is Transforming Automotive) Marianne Johnson，Cox Automotive 執行副總裁暨產品總監

David Foutz，Cox Automotive 企業客戶管理副總裁

2:45 - 3:00 Revology Media 歡樂時光活動於全路舞台舉行

2:45 - 6:00 創作者工作室於地下空間正式啟用

2:50 - 3:15 主舞台環節 航空與海洋的未來 (5Future of Air and Sea) 6Ken Karklin，Pivotal 行政總裁

Mitch Lee，ARC Boats 共同創辦人兼行政總裁

Alan Ohnsman，Forbes 高級編輯

3:00 - 3:30 Volvo 咖啡館

3:30 - 3:45 LumiVerse 媒體展示

3:20 - 3:45 主舞台環節 自動駕駛的下一步？(Are We There Yet?) 由 PAVE 提供的自動駕駛車輛狀況 (A State of Play on Autonomous Vehicles, presented by PAVE) Stephen Hayes，Lyft 自動駕駛副總裁

Michael White，Zoox 產品總監

Brian Bautsch，美國本田汽車公司安全策略總監

3:30 - 5:00 展示廳接待

3:50 - 4:20 獎項計劃 汽車名人堂傑出服務引文獎 (Automotive Hall of Fame Distinguished Service Citation Award)

4:20 - 5:00 AutoMobility LA 網絡接待

4:30 - 6:00 SPARQ 接待

4:30 - 7:30 獎項計劃 RACER 創作者獎勵計劃

7:00 - 10:00 特別活動

（只限邀請） Fork n' Film 網紅美食體驗

* 可能會更改



繼 AMLA 2025 之後，LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日對公眾開放。欲了解更多資訊及註冊，請瀏覽 www.automobilityla.com 。

現已開始報名

參加 AMLA 2025 的註冊要求如下：

媒體： 獲認可的新聞媒體、媒體和記者均可免費報名。

獲認可的新聞媒體、媒體和記者均可免費報名。 業界專業人士： 潛在參加者的標準註冊為 249 美元。

潛在參加者的標準註冊為 249 美元。 註冊方式：前往 www.automobilityla.com 以在線註冊。所有潛在註冊者在取得憑證前，皆須通過審核程序。

關於洛杉磯車展與 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。

AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。

洛杉磯車展將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。

歡迎瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com，以隨時掌握最新的車展新聞、活動更新與相關資訊。

歡迎在 X、Facebook、Instagram 或 LinkedIn 上追蹤洛杉磯車展，並在 laautoshow.com 註冊以接收最新通知。

媒體聯絡：

媒體洽詢請寄送電子郵件至 [email protected]

隨時了解最新的節目新聞，更新和資訊，請在 LinkedIn，Instagram，Facebook 和 X 上關注 LA Auto Show ，並在 laautoshow.com 上註冊提醒。

* 可能會更改

Los Angeles Auto Show