LambdaTest lève 38 millions de dollars pour révolutionner l'assurance qualité avec un agent d'assurance qualité en tant que service natif de l'IA

Avec ce financement, LambdaTest prévoit de faire progresser KaneAI, en lançant un agent d'assurance qualité en tant que service natif de l'IA pour transformer l'assurance qualité des logiciels avec des connaissances basées sur l'IA, un Cloud de test évolutif et une automatisation HyperExecute avancée.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la principale plate-forme de tests unifiés basée sur le cloud, a obtenu un tour de financement de 38 millions de dollars mené par Avataar Ventures, avec la participation de Qualcomm Ventures, portant le financement total à 108 millions de dollars. Cet investissement crucial permettra à LambdaTest d'accélérer sa mission de démocratisation de l'ingénierie de la qualité par l'innovation, et de redéfinir les normes de l'industrie pour la qualité des logiciels web et mobiles grâce à son innovation révolutionnaire, KaneAI - « agent d'assurance qualité en tant que service natif de l'IA ».

L to R_ Maneesh Sharma, Jay Singh, Asad Khan, Mayank Bhola

Avec plus de 15 000 clients, dont des entreprises Fortune 500 et G2000, LambdaTest s'est déjà imposé comme un leader dans le domaine de l'assurance qualité. Ses dernières innovations comprennent KaneAI, un agent d'automatisation de l'assurance qualité basé sur l'IA et la plateforme native de l'IA HyperExecute, qui permet aux entreprises de tester leurs actifs numériques avec rapidité, précision et évolutivité.

HyperExecute, le nuage d'exécution et d'orchestration de tests unifié et natif de l'IA de LambdaTest, permet aux équipes d'exécuter des tests jusqu'à 70 % plus rapidement que n'importe quelle grille de nuage en exécutant les tests de manière intelligente à travers de multiples environnements, permettant une résolution de test 2,5 fois plus rapide et une détection d'erreur 60 % plus rapide. La dernière plateforme, KaneAI, peut aider à réduire les efforts manuels dans la génération de scripts de test, en les réduisant de 40 à 70 %.

Ces innovations alimentées par l'IA générative répondent à un besoin pressant de processus d'assurance qualité rationalisés et efficaces, alors que les cycles de développement des logiciels deviennent plus rapides, plus rigoureux et de plus en plus complexes.

Avec une croissance annuelle d'environ 105 %, LambdaTest compte plus de 2,3 millions de développeurs et de testeurs dans le monde entier, qui s'appuient sur lui pour tester intelligemment, accélérer les versions et livrer des logiciels de qualité en toute confiance, et qui ont exécuté plus de 1,2 milliard de tests à ce jour.

« KaneAI est plus qu'un outil, c'est une approche transformatrice de l'assurance qualité, qui permet aux équipes de tester plus intelligemment et plus rapidement, avec moins d'efforts manuels », a déclaré Asad Khan, PDG et cofondateur de LambdaTest. « Notre fondation dans la plateforme basée dans le nuage de LambdaTest nous procure un avantage dans la livraison de cette solution au gré des besoins et nous sommes ravis d'avoir le soutien d'Avataar Ventures et de Qualcomm Ventures alors que nous remodelons l'avenir de l'assurance qualité ».

« Asad et son équipe sont une force de la nature avec laquelle il faut compter - en peu de temps, ils ont bouleversé l'ensemble du marché. De la création de la première solution d'assurance qualité sans code et native de l'IA (KaneAI) au lancement de la seule plateforme d'orchestration de tests sécurisée et de qualité entreprise réellement e2e (HyperExecute), ils ont totalement changé la donne et coupé l'herbe sous le pied des vendeurs de formation assistée par ordinateur existants. Dans un monde où littéralement chaque industrie et chaque entreprise passe par la transformation numérique, LambdaTest devient maintenant une solution incontournable qui offre la meilleure expérience client et un temps de mise sur le marché accéléré tout en réduisant significativement les coûts », a déclaré Nishant Rao, partenaire fondateur d'Avataar. « Nous avons été inspirés par la qualité de leur croissance et nous sommes très optimistes pour l'avenir. Le modèle unique #OperatingVC d'Avataar leur permettra de bénéficier d'un soutien actif à chaque étape de leur parcours pour transformer leur avantage de pionnier en leader du marché mondial (mais cette fois-ci construit en Inde pour le monde entier) ! », a-t-il ajouté.

« Alors que les applications d'IA sur le cloud et sur les appareils deviennent de plus en plus répandues, les tests continus avec une automatisation basée sur l'IA sont essentiels pour accélérer les cycles de publication et améliorer l'efficacité du pipeline CI/CD », a déclaré Quinn Li, Vice-président senior de Qualcomm Technologies, Inc. et responsable mondial de Qualcomm Ventures. « La suite de produits complète de LambdaTest transforme l'assurance qualité des logiciels grâce à des systèmes de test autonomes pilotés par l'IA. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur parcours ».

Cet investissement d'Avataar Ventures et de Qualcomm Ventures témoigne du potentiel des outils basés sur l'IA sur le marché de l'assurance qualité. Alors que les entreprises continuent d'adopter des solutions cloud pour rationaliser leurs processus de test, l'approche globale de LambdaTest le positionne à la pointe de l'innovation en matière d'assurance qualité, renforçant ainsi son leadership sur un marché massif et en pleine évolution.

Fondée en 2017, LambdaTest a levé près de 70 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan lors de précédents tours de financement, notamment Premji Invest, Sequoia Capital India, Titanium Ventures, Leo Capital Holdings et Blume Ventures.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme d'assurance qualité logicielle intelligente et omni-canal qui permet aux entreprises d'accélérer la mise sur le marché par la création, l'orchestration et l'exécution de tests basés sur le cloud et alimentés par l'IA. Plus de 15 000+ clients et 2,3 millions+ d'utilisateurs à travers 130+ pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de tests.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 5 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

HyperExecute permet aux clients d'exécuter et d'orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle infrastructure logicielle et langage de programmation à une vitesse fulgurante afin de réduire le temps des tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, consultez le site https://lambdatest.com

À propos d'Avataar Ventures

Avataar est un fonds de capital-risque opérationnel en phase de croissance qui s'associe activement à de brillantes start-ups régionales B2B et SaaS axées sur la technologie afin de les réinventer, de les mettre à l'échelle et de les transformer en entreprises mondiales prospères et durables. Nous croyons en la promesse de voir l'Inde et l'Asie du Sud-Est se transformer en nations de produits B2B, construisant pour le monde ! Nous croyons en l'orchestration d'une nouvelle équation entrepreneur-capital risque pour la région, où nous retroussons nos manches et opérons dans les tranchées avec nos fondateurs. Ensemble, leur passion et leurs idées, associées à notre expérience et à nos réseaux, contribuent à accélérer la formule de réussite de la mise à l'échelle de chaque entreprise du portefeuille. Pour en savoir plus, veuillez consulter : http://avataar.vc/

À propos de Qualcomm Ventures

Qualcomm Ventures, agissant par l'intermédiaire de Qualcomm Ventures LLC ou de ses entités affiliées, réalise depuis 2000 des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques susceptibles de transformer radicalement notre monde. En tant qu'investisseur mondial, nous cherchons à aider les entrepreneurs à créer des entreprises révolutionnaires qui remodèlent le monde qui nous entoure.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.qualcommventures.com.

