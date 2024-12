LambdaTest schließt 38 Mio. USD Finanzierungsrunde ab, um die Qualitätssicherung mit KI-nativem QA Agent-as-a-Service zu revolutionieren

Mit dieser Finanzierung plant LambdaTest, KaneAI voranzutreiben und einen AI Native QA Agent-as-a-Service einzuführen, um die Software-Qualitätssicherung mit KI-gesteuerten Erkenntnissen, skalierbarer Test-Cloud und fortschrittlicher HyperExecute-Automatisierung zu transformieren.

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ – LambdaTest, die führende Cloud-basierte Unified-Testing-Plattform, hat sich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 38 Mio. USD unter der Leitung von Avataar Ventures und mit Beteiligung von Qualcomm Ventures gesichert und damit die Gesamtfinanzierung auf 108 Mio. USD erhöht. Diese entscheidende Investition wird die Mission von LambdaTest beschleunigen, das Quality Engineering durch Innovation zu demokratisieren und die Industriestandards für die Qualität von Web- und Mobile-Software durch die bahnbrechende Innovation KaneAI – „AI Native QA Agent-as-a-Service" Plattform neu zu definieren.

L to R_ Maneesh Sharma, Jay Singh, Asad Khan, Mayank Bhola

Mit mehr als 15.000 Kunden, darunter Fortune 500- und G2000-Unternehmen, hat sich LambdaTest bereits als führendes Unternehmen im QA-Bereich etabliert. Zu den jüngsten Innovationen gehören KaneAI, ein KI-gesteuerter QA-Automatisierungs-Agent-as-a-Service, und die KI-native HyperExecute Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre digitalen Assets mit Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit zu testen.

HyperExecute, die KI-native, einheitliche Cloud-Lösung für Testausführung und -orchestrierung von LambdaTest, ermöglicht es Teams, Tests bis zu 70 % schneller als jedes Cloud-Grid auszuführen, indem Tests intelligent über mehrere Umgebungen hinweg ausgeführt werden, was eine 2,5-mal schnellere Testauflösung und eine 60 % schnellere Fehlererkennung ermöglicht. Die neueste Plattform, KaneAI, kann dazu beitragen, den manuellen Aufwand bei der Erstellung von Testskripten um 40 bis 70 % zu reduzieren.

Diese GenAI-gestützten Innovationen erfüllen den dringenden Bedarf an rationalisierten und effizienten QA-Prozessen, da die Lebenszyklen der Softwareentwicklung immer schneller, strenger und komplexer werden.

Mit einem Wachstum von etwa 105 % im Vergleich zum Vorjahr hat LambdaTest weltweit mehr als 2,3 Millionen Entwickler und Tester, die sich darauf verlassen, dass sie intelligent testen, Veröffentlichungen beschleunigen und hochwertige Software mit Vertrauen ausliefern können, und die bis heute mehr als 1,2 Milliarden Tests durchgeführt haben.

„KaneAI ist mehr als nur ein Tool – es ist ein transformativer Ansatz für die Qualitätssicherung, der Teams in die Lage versetzt, intelligenter und schneller zu testen, mit weniger manuellem Aufwand", so Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. „Unsere Grundlage in der Cloud-basierten Plattform von LambdaTest verschafft uns einen Vorteil bei der Bereitstellung dieser Lösung in großem Maßstab, und wir freuen uns über die Unterstützung von Avataar Ventures und Qualcomm Ventures bei der Neugestaltung der Zukunft der Qualitätssicherung."

„Asad & Team sind eine Naturgewalt, mit der man rechnen muss – in kurzer Zeit haben sie den gesamten Markt aufgemischt. Von der Entwicklung der ersten KI-nativen, codierungsfreien QA-Lösung (KaneAI) bis hin zur Einführung der einzigen wirklich durchgängigen, sicheren Testorchestrierungsplattform für Unternehmen (HyperExecute) haben sie die Spielregeln völlig verändert und den bestehenden CBT-Anbietern den Boden unter den Füßen weggezogen. In einer Welt, in der buchstäblich jede Branche und jedes Unternehmen eine digitale Transformation durchläuft, wird LambdaTest zu einer unverzichtbaren Lösung, die das beste Kundenerlebnis und eine beschleunigte Markteinführung bietet und gleichzeitig die Kosten erheblich senkt", so Nishant Rao, Founding Partner bei Avataar. „Wir sind begeistert von der hohen Qualität ihres Wachstums und sind sehr optimistisch für die Zukunft. Avataars einzigartiges #OperatingVC-Modell wird dazu beitragen, dass sie in jeder Phase der Reise aktive Unterstützung erhalten, um ihren First-Mover-Vorteil in den globalen Marktführer zu verwandeln (aber diesmal in Indien für die Welt gebaut)", fügte er hinzu.

„Da KI-Anwendungen in der Cloud und auf Geräten immer häufiger eingesetzt werden, sind kontinuierliche Tests mit KI-gesteuerter Automatisierung unerlässlich, um die Release-Zyklen zu beschleunigen und die Effizienz der CI/CD-Pipeline zu verbessern", so Quinn Li, Senior Vice President, Qualcomm Technologies, Inc. und Global Head of Qualcomm Ventures. „Die umfassende Produktpalette von LambdaTest verändert die Software-Qualitätssicherung mit KI-gesteuerten autonomen Testsystemen. Wir freuen uns darauf, ihre Reise zu unterstützen.

Diese Investition von Avataar Ventures und Qualcomm Ventures ist ein Beweis für das Potenzial von KI-gesteuerten Tools auf dem QA-Markt. Da Unternehmen weiterhin Cloud-Lösungen einsetzen, um ihre Testprozesse zu rationalisieren, positioniert sich LambdaTest mit seinem umfassenden Ansatz an der Spitze der QA-Innovation und stärkt seine Führungsposition in einem massiven und sich entwickelnden Markt.

LambdaTest wurde 2017 gegründet und hat in früheren Finanzierungsrunden fast 70 Mio. USD von Top-Investoren erhalten, darunter Premji Invest, Sequoia Capital India, Titanium Ventures, Leo Capital Holdings und Blume Ventures.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Software-Qualitätssicherungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zeit bis zur Markteinführung durch KI-gestützte, cloudbasierte Testerstellung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Über 15.000+ Kunden und mehr als 2,3 Millionen Benutzer in über 130+ Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

• Die Browser- und App-Test -Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 5000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

• HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Programmiersprachen mit blitzschneller Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com

Informationen zu Avataar Ventures

Avataar ist ein operativer VC-Fonds in der Wachstumsphase, der aktiv mit brillanten regionalen technologiegeführten B2B- und SaaS-Startups zusammenarbeitet, um diese neu zu erfinden, zu skalieren und in erfolgreiche, dauerhafte globale Unternehmen zu verwandeln. Wir glauben an das Versprechen, dass sich Indien und Südostasien in B2B-Produktnationen verwandeln und für die Welt bauen! Wir glauben an eine neue Unternehmer-VC-Gleichung für die Region, bei der wir die Ärmel hochkrempeln und mit unseren Gründern an der Front arbeiten. Ihre Leidenschaft und ihre Ideen, gepaart mit unserer Erfahrung und unseren Netzwerken, tragen dazu bei, dass die Erfolgsformel jedes Portfoliounternehmens für ein Scale-up beschleunigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: http://avataar.vc/

Informationen zu Qualcomm Ventures

Qualcomm Ventures tätigt über Qualcomm Ventures LLC oder seine angeschlossenen Unternehmen seit dem Jahr 2000 strategische Investitionen in Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, unsere Welt grundlegend zu verändern. Als globaler Investor wollen wir Unternehmern helfen, revolutionäre Unternehmen aufzubauen, die die Welt um uns herum neu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.qualcommventures.com.

