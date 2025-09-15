Lancement d'un projet pilote de liaison transfrontière de paiement par code QR entre la Chine et l'Indonésie

PÉKIN, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 11 septembre 2025, UnionPay International (UPI), en collaboration avec ses partenaires, a annoncé le lancement pilote d'une liaison transfrontière de paiement par code QR entre la Chine et l'Indonésie, sous l'égide des deux banques centrales.

La cérémonie de lancement à Pékin a donné lieu à la démonstration d'une transaction pilote à l'aide d'une application de paiement mobile indonésienne, tandis qu'à Jakarta, les utilisateurs inscrits sur la liste blanche ont pu réaliser avec succès des transactions via l'application UnionPay et l'application Alipay en scannant le QRIS, le code QR unifié en Indonésie. Au cours de la phase d'essai, des utilisateurs sélectionnés en Chine continentale peuvent effectuer des paiements par code QR avec ces deux applications de paiement mobile chinoises auprès de plus de 40 millions de commerçants acceptant le paiement par code QRIS en Indonésie. Parallèlement, les paiements par code QR sont aussi possibles à partir de 22 applications de paiement mobile indonésiennes courantes chez les commerçants pilotes des réseaux UnionPay et Alipay en Chine continentale.

Il est important de noter que la phase d'essai est actuellement limitée aux participants et aux commerçants figurant sur la liste blanche. La liaison transfrontière de paiement par code QR devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année 2025, une fois la phase d'essai terminée.

La liaison transfrontière de paiement par code QR, un projet clé mis en œuvre par la Chine et l'Indonésie dans le cadre du modèle de gouvernement à gouvernement (G2G), progresse constamment sous la direction des deux banques centrales. En janvier 2025, UPI a signé un protocole de coopération avec l'Association indonésienne des systèmes de paiement (ASPI), Ant International et la succursale de la Bank of China (Hong Kong) à Jakarta. Par la suite, UPI a signé des accords de coopération distincts avec les quatre réseaux de commutation en Indonésie (Rintis, ALTO, Artajasa et Jalin) ainsi qu'avec Ant International et Alipay pour accélérer la réalisation du projet.

Conformément à l'accord conclu entre les deux banques centrales, les paiements transfrontières effectués par code QR entre la Chine et l'Indonésie seront réglés dans les monnaies locales respectives. Cet accord facilitera non seulement les paiements mobiles transfrontières pour les résidents des deux pays, mais il aidera aussi les commerçants à élargir leur clientèle. En outre, ce projet représente une étape majeure dans les efforts déployés par UnionPay pour créer un nouveau modèle quadripartite en collaboration avec les parties prenantes du secteur, dans lequel UnionPay continue de jouer un rôle central en étendant sa collaboration à l'ensemble de la chaîne afin de contribuer en son sein à une coopération gagnant-gagnant qui soit compatible avec son propre développement.

À ce jour, UnionPay a établi ou est en passe d'établir des liaisons transfrontières de paiement par code QR avec des réseaux de paiement dans 19 pays et régions en dehors de la Chine continentale. À l'avenir, UnionPay continuera à développer la connectivité des paiements transfrontières.