Pilotný projekt cezhraničného prepojenia platieb QR kódmi medzi Čínou a Indonéziou

News provided by

UnionPay International

Sep 15, 2025, 01:41 ET

PEKING, 15. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UnionPay International (UPI) v spolupráci so svojimi partnermi oznámila 11. septembra 2025 pilotné spustenie cezhraničného prepojenia platieb QR kódmi medzi Čínou a Indonéziou pod vedením oboch centrálnych bánk.

Na slávnostnom spustení tejto služby v Pekingu bola prezentovaná pilotná transakcia pomocou indonézskej mobilnej platobnej aplikácie, zatiaľ čo v Jakarte používatelia na bielej listine úspešne uskutočnili transakcie prostredníctvom aplikácií UnionPay a Alipay naskenovaním QRIS, jednotného QR kódu v Indonézii. Počas tejto fázy testovania môžu vybraní používatelia z pevninskej Číny vykonávať platby pomocou QR kódov s týmito dvoma čínskymi mobilnými platobnými aplikáciami u viac ako 40 miliónov obchodníkov s QRIS v Indonézii. Medzitým môžu pilotní obchodníci v sieťach UnionPay a Alipay v pevninskej Číne prijímať aj platby s QR kódmi z 22 hlavných indonézskych mobilných platobných aplikácií.

Je dôležité poznamenať, že fáza testovania je momentálne obmedzená na účastníkov a obchodníkov na bielej listine. Očakáva sa, že cezhraničné prepojenie platieb pomocou QR kódov bude plne funkčné v priebehu roku 2025 po dokončení fázy testovania.

Cezhraničné prepojenie platieb pomocou QR kódov, kľúčový projekt realizovaný Čínou a Indonéziou v rámci medzivládneho modelu (G2G), stabilne napreduje pod vedením oboch centrálnych bánk. V januári 2025 podpísala spoločnosť UPI memorandum o spolupráci s Indonézskou asociáciou platobných systémov (ASPI), spoločnosťou Ant International, a pobočkou Bank of China (Hong Kong) v Jakarte. Následne spoločnosť UPI podpísala samostatné dohody o spolupráci so štyrmi transakčnými sieťami v Indonézii – Rintis, ALTO, Artajasa a Jalin – ako aj so spoločnosťami Ant International a Alipay, čím urýchlila implementáciu projektu.

V súlade s dohodou medzi týmito dvoma centrálnymi bankami budú cezhraničné platby pomocou QR kódov medzi Čínou a Indonéziou zúčtované v ich príslušných miestnych menách. Táto dohoda nielenže uľahčí obyvateľov oboch krajín cezhraničné mobilné platby, ale tiež pomôže obchodníkom rozšíriť si zákaznícku základňu. Projekt navyše slúži ako dôležitý krok vpred v úsilí spoločnosti UnionPay o vytvorenie nového štvorstranného modelu spolupráce so zainteresovanými stranami v tomto odvetví, kde spoločnosť UnionPay naďalej zohráva kľúčovú úlohu, pretože rozširuje spoluprácu v celom reťazci odvetvia, čím prispieva k obojstranne výhodnej spolupráci v rámci odvetvia a zároveň podporuje vlastný rozvoj.

Spoločnosť UnionPay doteraz dosiahla alebo sa snaží o cezhraničné prepojenie platieb pomocou QR kódov s platobnými sieťami v 19 krajinách a regiónoch mimo pevninskej Číny. Spoločnosť UnionPay bude v budúcnosti naďalej rozširovať cezhraničnú platobnú konektivitu.

