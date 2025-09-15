Ruszył pilotażowy program transgranicznych płatności kodem QR między Chinami a Indonezją

PEKIN, 15 września 2025 /PRNewswire/ -- 11 września 2025 roku firma UnionPay International (UPI), we współpracy z partnerami, ogłosiła pilotażowe uruchomienie transgranicznych płatności kodem QR między Chinami a Indonezją, pod nadzorem obu banków centralnych.

Podczas ceremonii inauguracyjnej w Pekinie zaprezentowano transakcję pilotażową przy użyciu indonezyjskiej aplikacji mobilnej do płatności; natomiast w Dżakarcie użytkownicy z białej listy dokonali pomyślnych transakcji za pomocą aplikacji UnionPay i Alipay, skanując QRIS - ujednolicony indonezyjski kod QR. W fazie testów wybrani użytkownicy z Chin kontynentalnych mogą dokonywać płatności kodem QR tymi dwiema chińskimi aplikacjami mobilnymi u ponad 40 milionów sprzedawców QRIS w Indonezji. Równocześnie pilotażowi sprzedawcy w sieciach UnionPay i Alipay w Chinach kontynentalnych mogą również przyjmować płatności QR pochodzące z 22 wiodących indonezyjskich aplikacji mobilnych.

Warto podkreślić, że faza testów (sandbox) jest obecnie ograniczona do uczestników i sprzedawców z tzw. białej listy. Oczekuje się, że transgraniczne płatności kodem QR będą w pełni funkcjonować jeszcze w 2025 roku po zakończeniu fazy testów.

Rozwiązanie do transgranicznych płatności kodem QR, które jest kluczowym projektem realizowanym wspólnie przez Chiny i Indonezję w modelu współpracy międzyrządowej (G2G), rozwija się stabilnie pod kierunkiem obu banków centralnych. W styczniu 2025 r. firma UPI podpisała memorandum o współpracy z Indonesian Payment System Association (ASPI), Ant International oraz Bank of China (Hong Kong) - oddział w Dżakarcie. Następnie UPI podpisała odrębne umowy o współpracy z czterema sieciami transakcji międzybankowych w Indonezji - Rintis, ALTO, Artajasa i Jalin - a także z Ant International i Alipay, przyspieszając w ten sposób realizację projektu.

Zgodnie z porozumieniem między dwoma bankami centralnymi, transgraniczne płatności QR między Chinami a Indonezją będą rozliczane w ich lokalnych walutach. To rozwiązanie nie tylko ułatwi mieszkańcom obu krajów realizowanie transgranicznych płatności mobilnych, ale także pomoże sprzedawcom w poszerzeniu bazy klientów. Projekt stanowi też ważny krok w dążeniu UnionPay do stworzenia nowego modelu czterostronnego wspólnie z interesariuszami z branży, w ramach którego UnionPay nadal będzie odgrywał kluczową rolę, rozszerzając partnerstwo w obrębie całej branży i przyczyniając się do korzystnej dla wszystkich podmiotów współpracy w sektorze oraz wspierając własny rozwój.

Do tej pory firma UnionPay zrealizowała lub dąży do wdrożenia transgranicznych płatności QR z sieciami płatniczymi w 19 krajach i regionach poza Chinami kontynentalnymi. W przyszłości UnionPay będzie kontynuować rozwój połączeń płatności transgranicznych.