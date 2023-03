Lay's przedstawia światową premierę pełnej wrażeń reklamy piłkarskiej „Wizyta Messiego" z udziałem najlepszego piłkarza wszechczasów Leo Messi

Masz Lay'sy? Messi chce wiedzieć!

Legendarny piłkarz prezentuje nową reklamę i specjalne limitowane opakowanie Lay'sów – dołączając do swojego byłego kolegi z zespołu Thierry'ego Henry'ego w kampanii „No Lay's, No Game" („Nie ma meczu bez chipsów Lay's"), która celebruje partnerstwo marki z Ligą Mistrzów UEFA i przypomina fanom, że oglądanie piłki nożnej bez chipsów Lay's jest nie do pomyślenia.

NOWY JORK, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Dzięki chipsom Lay's oglądanie meczów jest lepsze. A co byście powiedzieli na wspólne kibicowanie z przyjaciółmi i siedmiokrotnym zdobywca Złotej Piłki, Lionelem Messim? Czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA i Mistrz Świata FIFA 2022 wynosi platformę komunikacyjną marki „No Lay's, No Game" („Nie ma meczu bez chipsów Lay's") na zupełnie nowy poziom występując w nowej pełnej wrażeń i ekscytującej reklamie pod tytułem „Messi Visits" („Wizyta Messiego") i pojawiając się na limitowanej edycji opakowania chipsów Lay's, która towarzyszy tej kampanii celebrującej Ligę Mistrzów.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

Specjalne edycje opakowań z legendami futbolu, takimi jak Messi, wskazują na kluczowe elementy, które sprawiają, że Liga Mistrzów UEFA jest jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń sportowych na Ziemi: wspaniali sportowcy, pełni pasji kibice i globalna widownia. Limitowana edycja opakowań odzwierciedla dynamikę, jaką sportowcy wnoszą do tej pięknej gry. Paczki będą dostępne w Stanach Zjednoczonych, RPA, Polsce i w innych krajach przez cały czas trwania obecnego sezonu Ligi Mistrzów UEFA aż do czerwca 2023 r.

Reklama telewizyjna „Wizyta Messiego" z udziałem Messiego jest już dostępna do obejrzenia!

W nowym spocie Messi pojawia się jako niespodziewany gość w pewnym domu. Wszyscy szykują się właśnie do oglądania meczu Ligi Mistrzów. Jednak wydarzenia przybierają dramatyczny obrót, kiedy legendarny piłkarz zadaje pytanie „a gdzie są Lays'y?" Obejrzyj klip i zobacz, w jaki sposób kibice i jeden futrzasty przyjaciel reagują na poszukiwanie ulubionej przekąski przez gwiazdę piłki.

Emocje i humor sięgają zenitu dzięki przezabawnemu podkładowi muzycznemu — w tle gra specjalnie napisany do spotu utwór „No Lay's, No Game" Erica Howarda Carmena będący parodią piosenki „All By Myself".

„Jeśli jesteś dobrze przygotowany, masz większe szanse zagrać najlepiej jako potrafisz. To samo dotyczy wszystkich kibiców, którzy uwielbiają oglądać piłkę nożną, spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie chrupią chipsy Lay's. O tym właśnie z odrobiną humoru opowiada nowa reklama Lay'sów. Dzień meczu bez Lay'sów to nie to samo! >>Nie ma meczu bez chipsów Lay's<<" – powiedział Messi.

Wypowiadając się na temat platformy komunikacyjnej „No Lay's No Game" zawierającej nowe treści „Wizyta Messiego" i limitowane opakowania, wiceprezes ds. marketingu globalnych marek żywnościowych firmy PepsiCo, Ciara Dilley powiedziała: „Trudno sobie wyobrazić oglądanie piłki nożnej bez chipsów Lay's, a jeszcze trudniej to, że Messi mógłby kiedykolwiek zostać pominięty w dyskusji o najlepszym piłkarzu wszech czasów. Dlatego Lionel jest doskonałym partnerem dla kampanii >>Nie ma meczu bez chipsów Lay's<< i dlatego mamy go w swoim zespole od wielu lat. To ikona tego sportu i z jego pomocą, ruch >>Nie ma meczu bez chipsów Lay's<< zjednoczy fanów wokół dzielenia się paczką chipsów Lay's".

„Wizyta Messiego" to najnowszy przystanek w kampanii >>Nie ma meczu bez chipsów Lay's<< realizowanej w tym sezonie. Przy pomocy tej platformy komunikacyjnej najpopularniejsza marka chipsów na świecie celebruje całą dekadę partnerstwa z Ligą Mistrzów UEFA. Kampania ruszyła 21 lutego wraz z premierą krótkiego klipu pod tytułem „Thierry Visits" („Wizyta Thierry'ego"), w której wziął udział inny legendarny piłkarz, Thierry Henry. Henry i Messi grali razem w zespole FC Barcelony, gdy ich drużyna w 2009 r sięgała po puchar Ligi Mistrzów UEFA.

Przez resztę sezonu 2022-2023 piłkarskiej Ligi Mistrzów mężczyzn i kobiet, kibice mogą spodziewać się kolejnych ekscytujących i niespodziewanych chwil w związku z kampanią „Nie ma meczu bez chipsów Lay's". Będą kolejne niespodzianki z udziałem supergwiazd futbolu, angażujące treści cyfrowe i nowe boiska na całym świecie. Nigdy nie wiesz, kto może zadzwonić do twoich drzwi i zapytać, czy masz Lay'sy.

Lay's i Lionel Messi wspólnie świętują kampanię „Nie ma meczu bez chipsów Lay's" pokazując fanom, że oglądanie piłki nożnej bez chipsów Lay's jest nie do pomyślenia. Nie zapomnij o śledzeniu profilu Lay's Football na Instagramie aby docierały do ciebie wszystkie informacje na temat partnerstw związanych z Ligą Mistrzów UEFA i Ligą Mistrzów Kobiet UEFA oraz najnowsze wiadomości na temat kampanii „Nie ma meczu bez chipsów Lay's". Więcej informacji o turnieju na stronie UEFA.com.

