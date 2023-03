LAY'S UVÁDZA SVETOVÚ PREMIÉRU ZÁBAVNEJ FUTBALOVEJ REKLAMY „MESSI NA NÁVŠTEVE" S VELIKÁNOM LEOM MESSIM V HLAVNEJ ÚLOHE

Máte Lay's? Messi to chce vedieť!

Ikona debutuje v novej reklame a limitovanej edícii balenia Lay's – pripája sa k bývalému spoluhráčovi Thierrymu Henrymu v platforme „No Lay's, No Game" na oslavu partnerstva značky s Ligou majstrov UEFA a pripomína fanúšikom, že sledovanie futbalu bez Lay's je nemysliteľné.

NEW YORK, 4. marca 2023 /PRNewswire/ -- Vďaka Lay's je sledovanie futbalu lepšie, ale predstavte si, že ho sledujete so svojimi priateľmi a sedemnásobným držiteľom Zlatej lopty Lionelom Messim! Štvornásobný víťaz Ligy majstrov UEFA a víťaz Majstrovstiev sveta vo futbale 2022 posúva platformu značky „No Lay's, No Game" na ďalšiu úroveň – účinkuje v novej zábavnej a vzrušujúcej reklame s názvom „Messi na návšteve" a objavuje sa na obaloch limitovanej edície čipsov Lay's pri príležitosti hnutia „No Lay's, No Game" na oslavu Ligy majstrov UEFA.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

Špeciálna edícia balení s futbalovými velikánmi vrátane Messiho zobrazuje kľúčové prvky, ktoré robia Ligu majstrov UEFA jedným z najvzrušujúcejších športových podujatí na svete: neuveriteľných športovcov, vášnivých fanúšikov a celosvetové publikum. Balenia limitovanej edície prezentujú dynamickú energiu, ktorú športovci vnášajú do krásnej hry. Budú k dispozícii v Spojených štátoch amerických, Južnej Afrike, Poľsku a ďalších krajinách počas celého turnaja Ligy majstrov UEFA až do júna 2023.

Televíznu reklamu „Messi na návšteve" s Messim v hlavnej úlohe si môžete pozrieť už teraz!

V spote je Messi nečakaným hosťom na večierku so sledovaním Ligy majstrov UEFA, keď sa objaví bez ohlásenia, ale oslava sa zmení na utrpenie, keď sa legenda spýta: „Kde máte Lay's?" Pozrite sa, ako priaznivci a jeden chlpatý priateľ reagujú na legendu, ktorá hľadá svoju obľúbenú slanú pochúťku.

Emócie a humor sú v obsahu umocnené vďaka vtipnej originálnej hudobnej nahrávke s príznačným názvom „No Lay's, No Game", ktorá je paródiou na emotívnu baladu „All By Myself" od Erica Howarda Carmena.

„Ak ste dobre pripravení, máte viac šancí hrať čo najlepšie. To isté platí pre všetkých fanúšikov, ktorí radi sledujú futbal, stretávajú sa so svojimi priateľmi a delia sa o Lay's. To je to, čo nová reklama Lay's vyjadruje so štipkou humoru. Deň zápasu sa nikdy nezaobíde bez Lay's! No Lay's, No Game," povedal Lionel Messi.

Viceprezidentka spoločnosti PepsiCo pre marketing globálnych potravinových značiek Ciara Dilleyová k platforme „No Lay's No Game" s úplne novým obsahom „Messi na návšteve" a limitovanou edíciou balenia uviedla: „Je nemysliteľné sledovať futbal bez Lay's a je nemysliteľné vynechať Messiho z rozhovoru o „najväčšom hráčovi všetkých čias". Práve preto bol Lionel ideálnym partnerom pre platformu „No Lay's, No Game" a spoločnosť Lay's s ním spolupracuje už mnoho rokov. Je ikonou tohto športu a s Messiho pomocou hnutie „No Lay's, No Game" zjednotí fanúšikov kvôli jednoduchému úkonu, podeliť sa o Lay's."

Kampaň „Messi na návšteve" je poslednou zastávkou na ceste platformy „No Lay's, No Game" v tejto futbalovej sezóne. Táto vzrušujúca platforma je poctou takmer desaťročnému partnerstvu medzi obľúbenou značkou čipsov na svete a Ligou majstrov UEFA. Kampaň sa začala 21. februára krátkym filmom s názvom „Thierry na návšteve", v ktorom vystupuje futbalová legenda Thierry Henry. Henry a Messi boli v roku 2009 spoluhráčmi v tíme FC Barcelona, ktorý sa stal víťazom Ligy majstrov UEFA.

Počas zostávajúcej časti súťaže Ligy majstrov UEFA mužov a žien 2022/2023 sa fanúšikovia môžu tešiť na ďalšie vzrušujúce a nečakané momenty z platformy „No Lay's, No Game", zahŕňajúce: ešte viac prekvapení futbalových superhviezd, pútavého digitálneho obsahu a ihrísk postavených po celom svete. Nikdy neviete, kto sa môže objaviť a opýtať sa, či máte Lay's!

Lay's a Lionel Messi spoločne oslávia platformu „No Lay's, No Game" a dokážu fanúšikom, že je nemysliteľné sledovať futbal bez Lay's. Nezabudnite sledovať Lay's Football na Instagrame, aby ste mali prehľad o všetkých partnerských akciách Ligy majstrov UEFA a ženskej Ligy majstrov UEFA a o ďalších novinkách z platformy „No Lay's, No Game". Viac informácií o súťaži nájdete na stránkach UEFA.com.

O Lay's

Lay's je jednou zo značiek, ktoré tvoria Frito-Lay North America, divíziu instantných potravín spoločnosti PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP), ktorá má hodnotu 19 miliárd USD, so sídlom v Purchase, NY. Viac informácií o Frito-Lay nájdete na firemnej webovej lokalite http://www.fritolay.com/ a na Twitteri http://www.twitter.com/fritolay. Viac informácií o Lay's nájdete na Facebooku na www.facebook.com/lays alebo Twitteri na www.twitter.com/lays. Značku Lay's môžete sledovať aj na Instagrame na http://instagram.com/lays.

O spoločnosti PepsiCo

Výrobky spoločnosti PepsiCo si spotrebitelia vychutnávajú viac ako miliardukrát denne vo viac ako 200 krajinách a oblastiach po celom svete. Spoločnosť PepsiCo dosiahla v roku 2022 čisté výnosy vo výške viac ako 86 miliárd dolárov vďaka doplnkovému portfóliu nápojov a potravinových výrobkov, ktoré zahŕňa značky Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker a SodaStream. Portfólio výrobkov spoločnosti PepsiCo zahŕňa širokú škálu potravinových výrobkov a nápojov vrátane mnohých ikonických značiek, z ktorých každá dosahuje odhadovaný ročný maloobchodný predaj viac ako 1 miliardu USD.

Hlavnou víziou spoločnosti PepsiCo je byť globálnym lídrom v oblasti nápojov a potravinových výrobkov vďaka víťazstvu s pep+ (PepsiCo Positive). pep+ je naša strategická komplexná transformácia, ktorá kladie udržateľnosť a ľudský kapitál do centra toho, ako vytvárame hodnoty a rast tým, že pôsobíme v medziach planéty a inšpirujeme sa pozitívnymi zmenami pre planétu a ľudí. Viac informácií nájdete na stránkach www.pepsico.com a sledujte nás v sieťach Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn @PepsiCo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013803/LAYS_DEBUTS_WORLD_PREMIERE_MESSI.jpg

SOURCE PepsiCo