LAY'S PRÄSENTIERT WELTPREMIERE DES UNTERHALTSAMEN FUSSBALLWERBESPIELS „MESSI VISITS" MIT G.O.A.T. LEO MESSI

Hast du Lay's? Messi will es wissen!

Die Ikone debütiert mit der neuen kommerziellen und limitierten Lay's-Verpackung - zusammen mit dem ehemaligen Teamkollegen Thierry Henry auf der Plattform „No Lay's, No Game", um die UEFA Champions League-Partnerschaft der Marke zu feiern und die Fans daran zu erinnern, dass Fußball ohne Lay's undenkbar ist

NEW YORK, 4. März 2023 /PRNewswire/ -- Lay's macht Fußballschauen besser, aber stellen Sie sich vor, Sie sehen es sich mit Ihren Freunden und dem siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi an! Der viermalige Gewinner der UEFA Champions League und Gewinner der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hebt die „No Lay's, No Game"-Plattform der Marke auf die nächste Stufe – er spielt die Hauptrolle in einem neuen unterhaltsamen und aufregenden Werbespot mit dem Titel „Messi Visits" und erscheint auf Limited- Chipsverpackung von Edition Lay zur Erinnerung an die „No Lay's, No Game"-Bewegung zur Feier der UEFA Champions League.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

Die Sondereditionstaschen mit Fußballgrößen, darunter Messi, zeigen die Schlüsselelemente, welche die UEFA Champions League zu einem der aufregendsten Sportereignisse der Welt machen: unglaubliche Athleten, leidenschaftliche Fans und ein globales Publikum. Die Taschen in limitierter Auflage zeigen die dynamische Energie, die die Athleten in das schöne Spiel einbringen. Sie werden während des gesamten UEFA-Champions-League-Turniers bis Juni 2023 in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Polen und anderen Nationen erhältlich sein.

Der TV-Werbespot „Messi Visits" mit Messi in der Hauptrolle kann jetzt angesehen werden!

In dem Spot ist Messi der unerwartete Gast bei einer UEFA-Champions-League-Party, als er unangemeldet auftaucht, aber die Feier schlägt in Sorge um, als die Sportlegende fragt: „Wo sind die Lay's?" Sehen Sie sich an, wie Supporter und ein pelziger Freund auf die Suche der Legende nach seinem salzigen Lieblingssnack reagieren.

Die Emotionen werden durch eine urkomische Platte mit Originalmusik und dem treffenden Titel „No Lay's, No Game" auf humorvolle Weise verstärkt - dabei ist der Song eine Parodie auf die Power-Ballade „All By Myself" von Eric Howard Carmen.

„Wenn man gut vorbereitet ist, hat man mehr Chancen, sein Bestes zu geben. Dasselbe gilt für alle Fans, die gerne Fußball schauen, ihre Freunde treffen und Lay's teilen. Das vermittelt der neue Werbespot von Lay's mit Humor. Ein Spieltag ist nie komplett ohne Lay's! No Lay's, No Game", so Lionel Messi.

Zur „No Lay's No Game"-Plattform mit dem brandneuen „Messi Visits"-Inhalt und der Verpackung in limitierter Auflage fügte PepsiCos Vizepräsidentin für Marketing, Global Food Brands, Ciara Dilley, hinzu: „Es ist undenkbar, Fußball ohne Lay's anzuschauen, und es ist undenkbar, Messi aus dem Gespräch über den „größten aller Zeiten" herauszulassen. Deshalb war Lionel der perfekte Partner für die Plattform „No Lay's No Game" und Lay's ist seit vielen Jahren in seinem Team von ihm. Er ist eine Ikone des Sports und mit Messis Hilfe wird die „No Lay's No Game" -Bewegung die Fans über den einfachen Akt des Teilens von Lay's vereinen."

„Messi Visits" ist die neueste Station auf der „No Lay's, No Game"-Reise der Marke in dieser Fußballsaison. Die spannende Plattform ehrt fast ein Jahrzehnt der Partnerschaft zwischen der weltweit beliebtesten Chipmarke und der UEFA Champions League. Die Kampagne startete am 21. Februa mit einem Kurzfilm mit dem Titel „Thierry Visits" mit der Fußballlegende Thierry Henry. Henry und Messi waren Teamkollegen im Team des FC Barcelona, das 2009 zum Gewinner der UEFA Champions League gekrönt wurde.

Während der restlichen Turniere der 2022-2023 Men's and Women's UEFA Champions League sollten Fans auf weitere spannende und unerwartete Momente von der „No Lay's, No Game"-Plattform achten, unter anderem: noch mehr Superstar-Überraschungen, fesselnde digitale Inhalte und Spielfelder auf der ganzen Welt. Man weiß nie, wer vorbeikommen und fragen könnte, ob man Lay's da hat!

Gemeinsam werden Lay's und Lionel Messi die „No Lay's, No Game"-Plattform feiern und Fans beweisen, dass es undenkbar ist, ohne Lay's Fußball zu schauen. Folgen Sie Lay's Football auf Instagram, um sich über alle UEFA Champions League- undUEFA Women's Champions League-Partnerschaft-Aktivierungen sowie über weitere Neuigkeiten zu „No Lay's, No Game" zu informieren. Weitere Informationen über das Turnier finden Sie auf UEFA.com.

Informationen zu Lay's:

Lay's ist eine der Marken, von Frito-Lay North America, der 19-Milliarden-Dollar-Nahrungsmittelabteilung von PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP) mit Hauptsitz in Purchase, NY. Erfahren Sie mehr über Frito-Lay auf der Unternehmenswebsite http://www.fritolay.com/ und auf Twitter http://www.twitter.com/fritolay. Erfahren Sie mehr über Lay's, besuchen Sie www.facebook.com/lays oder Twitter www.twitter.com/lays. Sie können Lay's auch auf Instagram verfolgen, indem Sie http://instagram.com/lays besuchen.

Informationen zu PepsiCo:

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, angetrieben von einem Portfolio an ergänzenden Getränken und Fertiggerichten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine große Auswahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils geschätzte jährliche Einzelhandelsumsätze von über 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaften.

Guiding PepsiCo ist unsere Vision, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Fertiggerichten zu werden, indem wir mit pep+ (PepsiCo Positive) gewinnen. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Umwandlung, die Nachhaltigkeit und Humankapital in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der planetarischen Grenzen agieren und einen positiven Wandel für den Planeten und die Menschen inspirieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn @PepsiCo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013803/LAYS_DEBUTS_WORLD_PREMIERE_MESSI.jpg

SOURCE PepsiCo