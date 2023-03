LAY'S LANCE LA PREMIÈRE MONDIALE DE FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL « MESSI VISITS » STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

Vous avez des Lay's ? Messi veut savoir !

L'icône lance le nouvel emballage commercial et en édition limitée de Lay's - rejoignant son ancien coéquipier Thierry Henry sur la plateforme « No Lay's, No Game » pour célébrer le partenariat de la marque avec l'UEFA Champions League et rappeler aux supporters que regarder le football sans Lay's est impensable.

NEW YORK, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lay's rend le visionnage du football encore meilleur, mais imaginez le regarder avec vos amis et Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d'Or ! Le quadruple vainqueur de l'UEFA Champions League et champion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 fait passer la plate-forme « No Lay's, No Game » de la marque à un niveau supérieur. Il apparaît dans une nouvelle publicité ludique et passionnante intitulée « Messi Visits» et sur le paquet de chips Limited-Edition Lay's pour commémorer le mouvement « No Lay's, No Game » célébrant l'UEFA Champions League.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

Les paquets en édition spéciale, mettant en vedette des grands du football, dont Messi, présentent les éléments clés qui font de l'UEFA Champions League l'un des événements sportifs les plus passionnants au monde : des athlètes incroyables, des supporters passionnés et un public mondial. Les paquets en édition limitée mettent en valeur l'énergie dynamique que les athlètes apportent à ce jeu magnifique. Ils seront disponibles aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Pologne et dans d'autres pays tout au long du tournoi de l'UEFA Champions League, et ce jusqu'en juin 2023.

La publicité télévisée « Messi Visits » mettant en vedette Messi est disponible dès maintenant !

Dans le spot publicitaire, Messi est l'invité inattendu d'une soirée de l'UEFA Champions League lorsqu'il se présente à l'improviste, mais la fête prend une tournure dramatique lorsque la légende demande : « Où sont les Lay's ? » Regardez pour découvrir comment les supporters et un ami à quatre pattes réagissent en voyant la légende partir à la recherche de son en-cas salé préféré.

L'émotion et l'humour sont exacerbés grâce à un disque musical original hilarant intitulé à juste titre « No Lay's, No Game » interprété en parodie de la puissante ballade « All By Myself » d'Eric Howard Carmen.

« Si vous êtes bien préparé, vous avez plus de chances de donner le meilleur de vous-même. Il en va de même pour tous les supporters qui aiment regarder le football, réunir leurs amis et partager des Lay's. C'est ce que la nouvelle publicité Lay's fait passer avec un peu d'humour. Un jour de match n'est jamais terminé sans Lay's ! No Lay's, No Game », a déclaré Lionel Messi.

En plus de la plateforme « No Lay's No Game » avec le tout nouveau contenu « Messi Visits » et des paquets en édition limitée, la vice-présidente du marketing de PepsiCo Ciara Dilley, a déclaré : « Il est impensable de regarder le football sans Lay's, tout comme il est impensable de laisser Messi 'le plus grand joueur de tous les temps' en dehors de la conversation. C'est la raison pour laquelle Lionel était le partenaire idéal pour la plateforme « No Lay's, No Game » et cela explique aussi pourquoi Lay's fait équipe avec lui depuis de nombreuses années. Il est une icône du sport et, avec l'aide de Messi, le mouvement « No Lay's, No Game » réunira les supporters sur le simple acte du partage de Lay's. »

« Messi Visits » est la dernière étape du voyage « No Lay's, No Game » de la marque de cette saison footballistique. Cette plateforme passionnante récompense près d'une décennie de partenariat entre la marque de chips préférée au monde et l'UEFA Champions League. La campagne a été lancée le 21 février avec un court-métrage intitulé « Thierry Visits » mettant en scène la légende du football, Thierry Henry. Henry et Messi étaient coéquipiers dans l'équipe du FC Barcelone en 2009 qui a été couronnée vainqueur de l'UEFA Champions League.

Tout au long du reste des tournois masculins et féminins de l'UEFA Champions League 2022-2023, les supporters devraient s'attendre à des moments plus passionnants et inattendus proposés par la plateforme « No Lay's, No Game », notamment : encore plus de surprises de superstars du football, un contenu numérique engageant et des terrains construits autour du monde. On ne sait jamais qui peut arriver et demander si vous avez des Lay's !

Ensemble, Lay's et Lionel Messi célébreront la plateforme « No Lay's, No Game » et prouveront aux supporters qu'il est impensable de regarder du football sans Lay's. N'oubliez pas de suivre Lay's Football sur Instagram pour rester informé de toutes les activations de partenariat de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Women's Champions League, ainsi que de l'actualité « No Lay's, No Game ». Pour tout complément d'information sur le tournoi, veuillez consulter le site UEFA.com.

