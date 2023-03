LAY'S ESTRENA A NIVEL MUNDIAL EL DIVERTIDO COMERCIAL DE FÚTBOL "MESSI TE VISITA" CON EL G.O.A.T. LEO MESSI COMO PROTAGONISTA

¿Tiene unas Lay's? ¡Messi quiere saber!

El ícono estrena el nuevo comercial y el empaque de edición limitada de Lay's, y se une a su excompañero de equipo Thierry Henry en la plataforma "Sin Lay's, no hay partido" para celebrar la alianza de la marca con la UEFA Champions League y recordarles a los fanáticos que ver el fútbol sin el Lay's es impensable.

NUEVA YORK, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Lay's hace que ver el fútbol sea mejor, ¡pero imagine verlo con sus amigos y el siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi! El cuatro veces ganador de la UEFA Champions League y campeón de la Copa Mundial 2022 de la FIFA lleva al siguiente nivel la plataforma "Sin Lay's, no hay partido", al protagonizar un increíble nuevo comercial lleno de diversión titulado "Messi te visita" y aparecer en el empaque de edición limitada de las papas Lay's para recordar la campaña "Sin Lay's, no hay partido" que celebra la UEFA Champions League.

Las bolsas de edición especial, que destacan a genios del fútbol, incluido Messi, presentan los elementos clave que hacen que la UEFA Champions League sea uno de los eventos deportivos más emocionantes del planeta: deportistas increíbles, fanáticos apasionados y una audiencia global. Las bolsas de edición limitada muestran la energía dinámica que aportan los deportistas a este hermoso juego. Estarán disponibles en los Estados Unidos, Sudáfrica, Polonia y otros países a lo largo de todo el torneo UEFA Champions League que se realizará en junio de 2023".

¡Puede ver el comercial de televisión "Messi te visita" protagonizado por Messi ahora!

En el comercial, Messi es el invitado inesperado que aparece sin previo aviso en una fiesta de la UEFA Champions League, pero la celebración se convierte en angustia cuando la leyenda pregunta: "¿Dónde están las Lay's?" Mire el comercial y descubra cómo los seguidores, y un amigo peludo, reaccionan cuando la leyenda busca su bocadillo salado favorito.

La emoción y el humor se intensifican en el contenido gracias a un divertido éxito musical original titulado acertadamente "Sin Lay's, no hay partido" interpretado como una parodia de la balada "All By Myself" de Eric Howard Carmen.

"Si está bien preparado, tiene más posibilidades de hacer lo mejor posible. Lo mismo sucede con todos los fanáticos a los que les encanta ver fútbol, reunirse con sus amigos y compartir Lay's. Esto es lo que el nuevo comercial de Lay's transmite con un poco de humor. ¡El partido nunca está completo sin Lay's! "Sin Lay's, no hay partido", afirmó Lionel Messi.

Además de la plataforma "Sin Lay's, no hay partido" que presenta el nuevo contenido "Messi te visita" y el empaque de edición limitada, Ciara Dilley, vicepresidenta de marketing de Marcas de Alimentos Globales de PepsiCo, indicó: "Es impensable ver el fútbol sin Lay's, y es impensable dejar a Messi, el "más grande de todos los tiempos", fuera de esto. Esa es la razón por la que Lionel fue el socio perfecto para la plataforma "Sin Lay's, no hay partido" y por la que Lay's ha sido su compañero de equipo por tantos años. Él es un ícono del deporte y con la ayuda de Messi, la campaña "Sin Lay's, no hay partido" unirá a los fanáticos a través de una sencilla acción: Compartir unas Lay's".

"Messi te visita" es la última parada del viaje de la marca "Sin Lay's, no hay partido" en esta temporada de fútbol. La increíble plataforma rinde homenaje a casi una década de alianza entre la marca de papas fritas favorita del mundo y la UEFA Champions League. La campaña se lanzó el 21 de febrero con un cortometraje titulado "Thierry te visita" que presenta a su colega leyenda del fútbol, Thierry Henry. En 2009, Henry y Messi fueron compañeros de equipo en el FC Barcelona que ese año se coronó campeón de laUEFA Champions League.

Durante todos los demás torneos de la UEFA Champions League masculina y femenina de 2022 y 2023, los fanáticos deben buscar más momentos increíbles e inesperados en la plataforma "Sin Lay's, no hay juego", como muchas más sorpresas de superestrellas del fútbol, contenido digital atractivo y canchas construidas en todo el mundo. Nunca se sabe quién puede aparecer y preguntarle si tiene unas Lay's.

Juntos, Lay's y Lionel Messi se divertirán en la plataforma "Sin Lay's, no hay partido" y demostrarán a los fanáticos que es impensable ver el fútbol sin unas Lay's. Asegúrese de seguir a Lay's Football en Instagram para mantenerse informado sobre todas las activaciones de alianzas UEFA Champions League y UEFA Women's Champions League y más noticias de "No Lay's, No Game". Visite UEFA.com para obtener más información sobre el torneo.

