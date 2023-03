SPOLEČNOST LAY'S UVÁDÍ SVĚTOVOU PREMIÉRU ZÁBAVNÉ FOTBALOVÉ REKLAMY „MESSI NA NÁVŠTĚVĚ" S NEJLEPŠÍM HRÁČEM VŠECH DOB V HLAVNÍ ROLI LEO MESSI

Máte Lay's? Messi to chce vědět!

Ikona debutuje v nové reklamě a limitované edici balení Lay's – připojuje se tak k bývalému spoluhráči Thierrymu Henrymu v rámci kampaně „No Lay's, No Game", která oslavuje partnerství značky s Ligou mistrů UEFA a připomíná fanouškům, že sledování fotbalu a Lay's neodmyslitelně patří k sobě

NEW YORK, 3. března 2023 /PRNewswire/ – S Lay's je sledování fotbalu lepší, ale představte si, že se na něj díváte s přáteli a sedminásobným držitelem Zlatého míče Lionelem Messim! Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů UEFA a vítěz Mistrovství světa ve fotbale 2022 posouvá platformu značky „No Lay's, No Game" na další úroveň – hraje v nové zábavné a vzrušující reklamě s názvem „Messi na návštěvě" a objevuje se na obalech limitované edice chipsů Lay's, která připomíná hnutí „No Lay's, No Game" oslavující Ligu mistrů UEFA.

Speciální edice tašek s fotbalovými velikány včetně Messiho ukazuje klíčové prvky, které dělají z Ligy mistrů UEFA jednu z nejzajímavějších sportovních událostí na světě: neuvěřitelné sportovce, vášnivé fanoušky a celosvětové publikum. Limitovaná edice tašek ukazuje dynamickou energii, kterou sportovci vnášejí do krásné hry. Tyto tašky budou k dispozici ve Spojených státech, Jihoafrické republice, Polsku a dalších zemích po celou dobu konání Ligy mistrů UEFA až do června 2023.

Televizní reklamu „Messi na návštěvě" s Messim v hlavní roli si můžete hned pustit!

Ve spotu se Messi objeví jako nečekaný host na večírku Ligy mistrů UEFA, kam dorazí bez ohlášení, ale oslava se změní v jedno velké trápení, když se legenda zeptá: „Kde jsou Lay's?" Podívejte se, jak fanoušci a jeden chlupatý přítel reagují na pátrání legendy po její oblíbené slané svačince.

Emoce a humor jsou v obsahu umocněny povedenou originální hudební nahrávkou s příznačným názvem „No Lay's, No Game", která je parodií na power-baladu „All By Myself" Erica Howarda Carmena.

„Pokud jste dobře připraveni, máte větší šanci hrát co nejlépe. Totéž platí pro všechny fanoušky, kteří rádi sledují fotbal, scházejí se s přáteli a sdílejí Lay's. To s trochou humoru vyjadřuje i nová reklama na Lay's. Den zápasu se nikdy neobejde bez Lay's! No Lay's, No Game," prohlásil Lionel Messi.

Viceprezidentka marketingu globálních potravinářských značek společnosti PepsiCo Ciara Dilleyová k platformě „No Lay's No Game", která obsahuje zbrusu nový obsah „Messi na návštěvě" a balení limitované edice, uvedla: „Je nemyslitelné sledovat fotbal bez Lay's, stejně jako je nemyslitelné vynechat Messiho z konverzace o ,nejlepších hráčích všech dob'. Proto byl Lionel ideálním partnerem pro platformu ,No Lay's, No Game' a společnost Lay's s ním již mnoho let spolupracuje. Je ikonou tohoto sportu a s Messiho pomocí hnutí ,No Lay's, No Game' sjednotí fanoušky prostřednictvím jednoduchého sdílení Lay's."

„Messi na návštěvě" je poslední zastávkou na cestě „No Lay's, No Game" značky v této fotbalové sezóně. Tato zajímavá platforma je poctou téměř desetiletému partnerství mezi oblíbenou značkou chipsů a Ligou mistrů UEFA. Kampaň byla zahájena 21. února krátkým filmem s názvem „Thierry na návštěvě" , v němž vystupuje fotbalová legenda Thierry Henry. Henry a Messi byli spoluhráči v týmu FC Barcelona, který v roce 2009 vyhrál Ligu mistrů UEFA.

Po zbytek turnaje Ligy mistrů UEFA mužů a žen 2022–2023 se fanoušci mohou těšit na další vzrušující a nečekané chvíle s platformou „No Lay's, No Game", včetně dalších překvapení za účasti fotbalových superhvězd, poutavého digitálního obsahu a zpřístupnění dalších fotbalových hřišť po celém světě. Nikdy nevíte, kdo se vás může zeptat, jestli máte chipsy Lay's!

Společnosti Lay's a Lionel Messi společně oslaví platformu „No Lay's, No Game" a dokážou fanouškům, že sledování fotbalu a Lay's neodmyslitelně patří k sobě. Nezapomeňte sledovat účet Lay's Football na Instagramu , kde budete informováni o všech partnerských akcích UEFA Champions League a UEFA Women's Champions League a dalších novinkách v kampani „No Lay's, No Game". Další informace o turnaji najdete na stránkách UEFA.com .

O společnosti Lay's

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2013803/LAYS_DEBUTS_WORLD_PREMIERE_MESSI.jpg

