LAY'S ESTREIA GLOBALMENTE O DIVERTIDO COMERCIAL DE FUTEBOL "A VISITA DE MESSI", ESTRELANDO LEO MESSI, O MELHOR DE SEMPRE

Você tem Lay's? Messi quer saber!

O ícone do futebol mundial estreia as novas embalagens comerciais e de edição limitada da Lay's, juntando-se ao ex-companheiro de equipe Thierry Henry na plataforma 'No Lay's, No Game' para celebrar a parceria da marca com a Liga dos Campeões da UEFA e lembrar os torcedores de que é impensável assistir a um jogo futebol sem Lay's

NOVA YORK, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Lay's torna o futebol ainda mais divertido, mas imagine assistir a uma partida com seus amigos e Lionel Messi, o vencedor de sete Bolas de Ouro! Messi, que venceu a Liga dos Campeões da UEFA quatro vezes e a Copa do Mundo da FIFA em 2022, eleva a plataforma 'No Lay's, No Game' ('Sem Lay's, não tem jogo') a outro patamar, estrelando em um divertido e emocionante comercial intitulado ' Messi Visits' ('A Visita de Messi') e na edição limitada das embalagens da Lay's para comemorar o movimento 'No Lay's, No Game' e a Liga dos Campeões da UEFA.

LAY'S LANÇA MUNDIALMENTE SEU DIVERTIDO COMERCIAL DE FUTEBOL “VISITA DO MESSI”, ESTRELANDO O MAIOR JOGADOR DE TODOS OS TEMPOS LEO MESSI

As embalagens de edição especial da Lay's apresentam grandes nomes do futebol, como Messi, e incluem alguns dos elementos que fazem da Liga dos Campeões da UEFA um dos eventos esportivos mais emocionantes do mundo: jogadores incríveis, torcedores apaixonados e uma audiência global. As embalagens de edição limitada transmitem a energia dinâmica que os jogadores trazem para o futebol. Elas estarão disponíveis nos Estados Unidos, na África do Sul, na Polônia e em outros países durante a atual Liga dos Campeões da UEFA, até junho de 2023.

O comercial de TV 'Messi Visits', no qual Messi é o protagonista, já está disponível para visualização!

No comercial, Messi aparece sem avisar em uma festa da Liga dos Campeões da UEFA, mas a festa perde o brilho quando a lenda do futebol pergunta "Onde estão as Lay's?". Assista ao comercial para descobrir como os torcedores e um amigo peludo reagem à busca da lenda por seu lanche favorito.

A emoção e o humor são intensificados graças a uma música hilária, intitulada 'No Lay's, No Game' ('Sem Lay's, não tem jogo'), interpretada como uma paródia da famosa balada 'All By Myself', de Eric Howard Carmen.

"Se você estiver bem preparado, você terá mais chances de fazer o seu melhor. Isso também se aplica aos torcedores que adoram assistir a um jogo de futebol, reunir os amigos e compartilhar Lay's. Essa é a mensagem que o novo comercial da Lay's transmite, com um pouco de humor. Os dias dos jogos nunca estão completos sem Lay's! Sem Lay's, não tem jogo", disse Lionel Messi.

Comentando a plataforma 'No Lay's No Game', o comercial 'Messi Visits' e a embalagem de edição limitada da Lay's, Ciara Dilley, vice-presidente de marketing para marcas de alimentos globais da PepsiCo, disse: "É impensável assistir a um jogo de futebol sem Lay's, e é impensável deixar Messi fora da discussão sobre 'o melhor de todos os tempos'. É por isso que Lionel é o parceiro perfeito para a plataforma 'No Lay's, No Game', e é também por isso a Lay's é parceira de Messi há muitos anos. Messi é um ícone do esporte e, com sua ajuda, o movimento 'No Lay's, No Game' reunirá os fãs em torno do simples ato de compartilhar Lay's".

'Messi Visits' é a mais recente parada da jornada 'No Lay's, No Game' na atual temporada de futebol. A empolgante plataforma 'No Lay's, No Game' comemora quase uma década de parceria entre a marca de batatas chips mais popular do mundo e a Liga dos Campeões da UEFA. A campanha foi lançada em21 de fevereiro com um curta-metragem intitulado 'Thierry Visits' (A Visita de Thierry), cujo protagonista é outra lenda do futebol: Thierry Henry. Henry e Messi foram companheiros de equipe no FC Barcelona em 2009, vencendo a Liga dos Campeões da UEFA.

Ao longo do que resta dos torneios da Champions League masculina e feminina de 2022-2023, os torcedores poderão desfrutar de mais momentos emocionantes e inesperados na plataforma 'No Lay's, No Game', incluindo mais surpresas com superastros do futebol, conteúdo digital empolgante e campos de futebol em todo o mundo. Nunca se sabe quem pode aparecer e perguntar se você tem Lay's!

Juntos, Lionel Messi e a Lay's celebrarão a plataforma 'No Lay's, No Game' e provarão aos torcedores que é impensável assistir a um jogo de futebol sem Lay's. Siga a Lay's Football no Instagram para se manter informado sobre todas as ativações da parceria com a UEFA Champions League e a UEFA Women's Champions League, além de muitas novidades sobre a plataforma 'No Lays, No Game'. Para mais informações sobre o torneio, acesse UEFA.com.

Sobre a Lay's

A Lay's é uma das marcas que compõem a Frito-Lay North America, uma divisão da PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP) dedicada a alimentos convenientes, sediada em Purchase (Nova York) e avaliada em 19 bilhões de dólares. Para obter mais informações sobre a Frito-Lay, acesse o site da empresa (http://www.fritolay.com) e sua página no Twitter (http://www.twitter.com/fritolay). Para obter mais informações sobre a Lay's, acesse www.facebook.com/lays ou www.twitter.com/lays. Você também pode seguir a Lay's no Instagram acessando http://instagram.com/lays.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios espalhados em todo o mundo. Em 2022, a PepsiCo gerou mais de 86 bilhões de dólares em receita líquida, graças a um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos que inclui marcas como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla variedade de alimentos e bebidas, com várias marcas icônicas que geram, individualmente, mais de 1 bilhão de dólares por ano em vendas estimadas no varejo.

O objetivo da PepsiCo é ser a maior marca global de bebidas e alimentos práticos por meio do programa pep+ (PepsiCo Positive). O programa pep+ é uma transformação estratégica total que coloca a sustentabilidade no centro do plano de criação de valor e crescimento da empresa, trabalhando dentro dos limites do planeta e criando mudanças positivas para a sociedade e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com e siga a empresa no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn @PepsiCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014391/LAYS_DEBUTS_WORLD_PREMIERE_MESSI.jpg

FONTE PepsiCo

