LD Systems® lanza la campaña 'Your Sound. Our Mission.'

Desde su fundación en 2002, LD Systems® ha permitido a los DJ y músicos de cualquier perfil aumentar su pasión por el sonido con soluciones de audio centradas en el usuario que les permiten experimentar momentos únicos de unión con su cartera de más de 300 productos diseñados y desarrollados en Alemania, distribuidos en todo el mundo. La campaña de marketing digital 'Your Sound. Our Mission.' consiste en un video principal de sesenta segundos, " Your Sound. Our Mission. | A Declaration of Love to Mobile DJs and Musicians " y una página de inicio de la campaña . Disponible en seis idiomas, el video principal destaca el contenido generado por DJs y músicos móviles reales que utilizan la amplia gama de soluciones de sonido de LD Systems® para actuar en conciertos, sets de DJ, bodas y más.

"La campaña tiene como objetivo familiarizar a los DJ y músicos con todas las formas en que LD Systems® apoya su trabajo, desde sistemas de megafonía hasta monitores internos y más", explicó Baptiste Languille, gerente senior de marketing de marca global de LD Systems®. "La campaña muestra nuestra dedicación para proporcionar soluciones que permitan a nuestros usuarios crear el sonido preciso que desean con las características exactas que necesitan".

Gracias a una rápida expansión en Norteamérica, los productos más vendidos de LD Systems® se están haciendo un nombre en la intersección de fiabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Algunos de los más vendidos en Norteamérica incluyen:

MAUI Series - Los sistemas de columna MAUI ofrecen sistemas PA compactos y completos que son fáciles de transportar, se pueden configurar en segundos y se combinan con cualquier entorno con estilo.

MAUI 44 G2 - Este PA de columna es la combinación definitiva de sonido potente y diseño intuitivo.

- Este PA de columna es la combinación definitiva de sonido potente y diseño intuitivo.

MAUI 5 GO 100 - Cuando la portabilidad es clave, el MAUI 5 GO 100 es el sistema definitivo para brindar un sonido nítido en cualquier lugar con su batería de larga duración y su estructura ligera.

ICOA Series - Un verdadero altavoz para músicos y DJ, el caballo de batalla ICOA ofrece graves ricos y profundos con la versatilidad para servir como altavoces de rango completo, satélites o cajas de monitor.

U500 Series - Sistemas inalámbricos sofisticados y asequibles que aseguran que lo último de lo que debe preocuparse un usuario durante una presentación en vivo es la fiabilidad y usabilidad de micrófonos, transmisores de cuerpo y monitores internos.

A medida que el regreso de los eventos en vivo reúne a los DJ y músicos con el escenario, el enfoque de LD Systems® es satisfacer las diversas necesidades de los artistas que pueden estar en una gira mundial, actuando en una cafetería o tocando en un patio trasero, mediante la ingeniería con un equipo alineado que les ayude a encontrar su sonido.

"LD Systems® ha situado al usuario en el centro de atención desde el principio", destacó Kati Eismann, Adam Hall Group, directora de marketing global. "A medida que LD Systems® siga creciendo y evolucionando, seguiremos incorporando más comentarios de los usuarios y pruebas en carretera en nuestro proceso de desarrollo. Existimos para proporcionar a nuestros usuarios el sonido perfecto, y lo hacemos mejor cuando escuchamos. Nuestra nueva campaña tiene la intención de comunicar eso".

Mire el vídeo 'Your Sound. Our Mission." en YouTube y explore la página de inicio de la campaña en LD-Systems.com/yoursoundourmission . Los productos de LD Systems están disponibles a través de LD-Systems.com y en vendedores al por menor de Norteamérica , incluyendo Musician's Friend y Guitar Center .

Acerca de LD Systems®

Desarrollado en Alemania, LD Systems® es un fabricante y distribuidor profesional de productos de audio con líneas de productos que incluyen sistemas PA de alto rendimiento innovadores y fáciles de usar, parlantes y subwoofers avanzados para eventos e instalaciones en vivo, y sistemas de monitoreo de micrófono inalámbrico y en el oído que ofrecen total libertad de movimiento y fiabilidad para artistas y ponentes. El rendimiento, la fiabilidad, la facilidad de uso y la estética de diseño limpio son los sellos distintivos del espíritu de la marca. Viviendo el lema de su marca, "'Your Sound. Our Mission", LD Systems® hace posible que cada músico o DJ, organizador de eventos o planificador de instalaciones tenga la libertad de crear y realizar sus ideas de sonido de la manera que desee. LD Systems® es miembro del galardonado Adam Hall Group. Para obtener más información, visite LD-Systems.com o síganos en Facebook , Youtube e Instagram .

