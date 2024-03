Le fondateur de CATL appelle à une plus grande collaboration pour résoudre le problème du changement climatique

Le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques ouvre sa technologie pour accélérer la transition écologique

HONG KONG, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- CATL, leader mondial des nouvelles technologies énergétiques, a appelé aujourd'hui à une plus grande ouverture de l'innovation entre les entreprises et les pays afin de relever le défi du changement climatique. S'exprimant lors du One Earth Summit à Hong Kong, Robin Zeng, PDG de CATL, a annoncé que l'entreprise était prête à partager sa technologie et ses pratiques zéro carbone avec tous ceux qui s'engagent à accélérer la transition vers l'énergie verte, le transport électrique et l'économie circulaire, y compris ses concurrents.

Dr. Robin Zeng

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler ensemble si nous voulons résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, tels que le changement climatique », a déclaré M. Zeng.

Le progrès technologique continu est la clé de la durabilité, a indiqué M. Zeng. Il a souligné l'investissement que CATL a réalisé dans la recherche et le développement pour maintenir sa position de numéro un mondial de la technologie des batteries. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 20 000 employés en recherche et développement dans le monde entier et a dépensé 2,59 milliards de dollars en recherche et développement en 2023. Ses quelque 30 000 brevets délivrés et en attente dans le monde entier couvrent une multitude de technologies révolutionnaires, notamment la première batterie LFP à charge rapide 4C au monde, qui peut atteindre une autonomie de 400 km en seulement 10 minutes de charge, et la batterie Qilin, qui peut atteindre une autonomie de 1 000 km en une seule charge.

M. Zeng a souligné les mesures importantes prises par CATL pour réduire ses émissions de carbone. Ses quatre usines sont d'ores et déjà à zéro carbone, et les trois installations de l'industrie des batteries reconnues par le Forum économique mondial sont toutes des installations de CATL. L'entreprise s'est également engagée à rendre ses activités principales neutres en carbone d'ici 2025 et à faire en sorte que sa chaîne d'approvisionnement soit neutre en carbone d'ici 2035.

L'entreprise a également fait des progrès considérables en matière de recyclage. En 2023, elle a recyclé plus de 100 000 tonnes de déchets de batteries. Grâce à son efficacité de récupération de 90 %, elle a pu récupérer 13 000 tonnes de carbonate de lithium, ce qui a considérablement réduit le volume d'extraction nécessaire et accéléré sa contribution à l'économie circulaire.

« Je considère nos efforts en matière de développement durable comme un simple arbre, mais nous avons l'ambition de créer une forêt, a affirmé M. Zeng. Nous sommes prêts à travailler avec les entreprises, les gouvernements, les investisseurs et toute personne intéressée par l'accélération de l'action climatique. Ensemble, nous étendrons la pratique du zéro carbone des usines aux communautés, aux villes et à bien d'autres choses encore. »

Dans son discours, M. Zeng a souligné trois avantages clés de l'innovation ouverte :

1. Combler le fossé technologique : CATL partage sa technologie de batterie grâce à son modèle LRS (licence, redevance, service) et soutient ses partenaires OEM dans la construction et l'exploitation d'usines de batteries. Cela leur permet d'accélérer leurs opérations et d'accélérer la transition vers l'énergie verte.

2. Créer de nouveaux scénarios zéro carbone : CATL développe de nouvelles façons d'utiliser la technologie des batteries pour favoriser la durabilité. Par exemple, elle travaille avec son réseau de partenaires sur les mines électriques, les mines sans pilote et l'échange de batteries pour les voitures particulières et les poids lourds.

3. Créer des écosystèmes durables : dans un avenir proche, les VE pourraient devenir des installations de stockage d'énergie distribuée, contribuant à fournir et à réguler des gigawatts d'énergie aux réseaux. Les propriétaires de VE pourraient même en tirer un avantage financier en vendant de l'électricité au réseau aux heures de pointe.

« Nous avons vu des pays et des entreprises réduire leurs engagements en matière d'émissions nettes zéro alors que nous devrions les accélérer, a poursuivi M. Zeng. Nous devons nous unir comme jamais auparavant pour relever les défis les plus urgents, et je pense que l'innovation ouverte est la clé pour accélérer la transition vers l'énergie verte. »