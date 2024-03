Zakladateľ CATL vyzýva k lepšej spolupráci pri riešení klimatických zmien

Najväčší výrobca batérií pre elektromobily na svete otvára technológiu na urýchlenie prechodu na ekologickú prevádzku

HONGKONG, 26. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CATL, globálny líder v oblasti nových energetických technológií, dnes vyzvala k väčšej otvorenosti vo vzťahu k inováciám medzi podnikmi a krajinami v snahe vyriešiť problém klimatickej zmeny. Vo svojom prejave na samite One Earth v Hongkongu oznámil Dr. Robin Zeng, predseda a generálny riaditeľ CATL, že spoločnosť CATL je pripravená zdieľať svoju technológiu a postupy s nulovými emisiami uhlíka s kýmkoľvek, kto sa zaviazal urýchliť prechod na zelenú energiu, elektrickú dopravu a obehové hospodárstvo – vrátane konkurentov.

Dr. Robin Zeng

„Ak chceme vyriešiť najväčšie problémy ľudstva, ako je zmena klímy, musíme teraz spolupracovať viac ako kedykoľvek predtým," povedal Dr. Zeng.

Neustály technologický pokrok je kľúčom k dosiahnutiu udržateľnosti, povedal Dr. Zeng. Zdôraznil investície, ktoré spoločnosť CATL vynakladá na výskum a vývoj, aby si udržala pozíciu svetového lídra v oblasti technológie batérií. V súčasnosti má po celom svete viac ako 20 000 zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja a v roku 2023 vynaložila na výskum a vývoj 2,59 miliardy USD. Takmer 30 000 vydaných a prihlásených patentov na celom svete pokrýva množstvo prelomových technológií vrátane prvej 4C superrýchlej nabíjacej batérie LFP na svete, ktorá dokáže dodať dojazd 400 km len s 10-minútovým nabíjaním, a batérie Qilin, ktorá zaistí dojazd 1 000 km na jedno nabitie.

Dr. Zeng načrtol významné kroky, ktoré spoločnosť CATL podnikla na zníženie emisií uhlíka. Štyri továrne spoločnosti už majú nulovú uhlíkovú stopu a všetky tri prevádzky v odvetví batérií uznané Svetovým ekonomickým fórom sú zariadenia CATL. Spoločnosť sa tiež zaviazala, že do roku 2025 dosiahne vo svojich hlavných činnostiach uhlíkovú neutralitu a že do roku 2035 zabezpečí uhlíkovú neutralitu svojho dodávateľského reťazca.

Spoločnosť tiež urobila významný pokrok v oblasti recyklácie. V roku 2023 recyklovala viac ako 100 000 ton odpadu z batérií. Vďaka svojej 90 % účinnosti obnovy dokázala obnoviť 13 000 ton uhličitanu lítneho, čo výrazne znížilo potrebu ťažby a urýchlilo jeho príspevok k obehovému hospodárstvu.

„Našu snahu o udržateľnosť považujem za jeden strom, ale my máme ambíciu vypestovať celý les," povedal Dr. Zeng. „Sme ochotní spolupracovať s podnikmi, vládami, investormi a každým, kto má záujem o urýchlenie opatrení v oblasti klímy. Spoločne chceme rozšíriť prax nulových emisií uhlíka z tovární na komunity, mestá a ďalej."

Vo svojom prejave Dr. Zeng načrtol tri kľúčové výhody otvorenej inovácie:

1. Preklenutie technologickej priepasti: Spoločnosť CATL zdieľa svoju technológiu batérií prostredníctvom modelu LRS (licencie, licenčných poplatkov, služieb) a podporuje partnerov OEM pri výstavbe a prevádzke zariadení na výrobu batérií. Vďaka tomu môžu urýchliť prevádzku a rýchlejšie prejsť na zelenú energiu.

2. Odomknutie nových scenárov s nulovými emisiami uhlíka: Spoločnosť CATL vyvíja nové spôsoby využitia technológie batérií na podporu udržateľnosti. Spolupracuje napríklad so sieťou svojich partnerov na elektrických, bezobslužných baniach a výmene batérií pre osobné automobily aj ťažké nákladné vozidlá.

3. Vytváranie udržateľných ekosystémov: Elektrické vozidlá by sa v blízkej budúcnosti mohli stať distribuovanými prostriedkami na úschovu energie, ktoré pomôžu poskytovať a regulovať gigawatty energie do sietí. Majitelia elektromobilov by dokonca mohli mať finančný prospech z predaja elektrickej energie do siete v čase špičky.

„Vidíme, ako niektoré krajiny a podniky znižujú svoj záväzok voči nulovým emisiám v čase, keď ich potrebujeme zvýšiť," pokračoval Dr. Zeng. „Musíme sa zjednotiť ako nikdy predtým, aby sme vyriešili tie najnaliehavejšie výzvy, a verím, že otvorená inovácia je kľúčom k urýchleniu prechodu na zelenú energiu."

