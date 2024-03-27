Основатель CATL призывает к углублению сотрудничества для предотвращения изменения климата

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей открывает доступ к технологиям для ускорения перехода на экологичные технологии

ГОНКОНГ , 27 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания CATL, мировой лидер в области новых энергетических технологий, сегодня призвала к большей открытости инноваций между предприятиями и странами в стремлении решить проблему изменения климата. Выступая на саммите «Одна планета» (One Earth Summit) в Гонконге, д-р Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель и генеральный директор CATL, объявил, что компания CATL готова поделиться своими технологиями и методиками достижения нулевых выбросов углерода со всеми, кто стремится ускорить переход на экологичную энергию, электрический транспорт и экономику замкнутого цикла, включая конкурентов.

Dr. Robin Zeng

«Сейчас, как никогда раньше, мы должны работать вместе, если хотим решить самые большие проблемы человечества, такие как изменение климата», — сказал д-р Цзэн.

«Непрерывное развитие технологий является ключом к достижению устойчивости», — сказал д-р Цзэн. Он подчеркнул, что компания CATL инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чтобы сохранять мировое первенство в области аккумуляторных технологий. В настоящее время численность сотрудников компании, занимающихся выполнением НИОКР по всему миру, превышает 20 000 человек, и в 2023 году компания потратила на НИОКР 2,59 млрд долларов США. Почти 30 000 выданных и заявленных патентов по всему миру охватывают множество революционных технологий, включая первую в мире литий-железо-фосфатную батарею со сверхбыстрой зарядкой 4C, которая может обеспечить дальность поездки 400 км при времени зарядки всего 10 минут, и батарею Qilin, которая может обеспечить дальность поездки 1000 км на одной зарядке.

Д-р Цзэн рассказал о значительных шагах, предпринятых компанией CATL для снижения выбросов углерода. Четыре завода компании уже имеют нулевой уровень выбросов углерода, и все три объекта отрасли производства аккумуляторных батарей, отмеченные на Всемирном экономическом форуме, принадлежат компании CATL. Компания также обязалась к 2025 году сделать свою основную деятельность углеродно-нейтральной и добиться углеродной нейтральности своей цепочки поставок к 2035 году.

Компания также добилась значительных успехов в переработке отходов. В 2023 году компания переработала более 100 000 тонн утилизируемых аккумуляторов. Благодаря 90%-ной эффективности извлечения было получено 13 000 тонн карбоната лития, что значительно снизило необходимые объемы добычи и ускорило вклад компании в экономику замкнутого цикла.

«Я думаю о наших усилиях в области устойчивого развития пока как о единственном дереве, но у нас есть амбиции вырастить лес, — сказал д-р Цзэн. — Мы готовы работать с предприятиями, правительствами, инвесторами и всеми, кто заинтересован в ускорении действий по защите климата. Работать вместе, чтобы распространить практику нулевых выбросов углерода от заводов к общинам, городам и далее».

В своей речи д-р Цзэн выделил три ключевых преимущества открытых инноваций:

1. Преодоление технологического разделения. CATL делится своей аккумуляторной технологией через свою модель LRS (лицензирование, роялти, обслуживание) и поддерживает OEM-партнеров в строительстве и эксплуатации заводов по производству аккумуляторов. Это помогает им ускорить свою деятельность, ускоряя тем самым переход на экологически чистую энергию.

2. Раскрытие новых сценариев применения с нулевыми выбросами углерода. Компания CATL разрабатывает новые способы использования аккумуляторных технологий для повышения устойчивости развития. Например, она работает со своей сетью партнеров над электрическими шахтами без персонала и технологиями замены батарей для легковых автомобилей и тяжелых грузовиков.

3. Создание устойчивых экосистем. В ближайшем будущем электромобили могут стать распределенными хранилищами энергии, помогая поставкам и регулированию передачи гигаваттов электроэнергии для энергосетей. Владельцы электромобилей могут даже получать финансовую выгоду, продавая электроэнергию в энергосистему в часы пик.

«Мы видим, как страны и предприятия отсрочивают выполнение своих обязательств по достижению нулевых выбросов углерода, в то время как нам нужно ускорить их выполнение, — продолжил д-р Цзэн. — Мы должны объединиться, как никогда раньше, чтобы решить самые насущные проблемы, и я считаю, что открытые инновации являются ключом к переходу на зеленую энергию».

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