Założyciel CATL apeluje o intensywną współpracę w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych

Największy na świecie producent akumulatorów do pojazdów elektrycznych upowszechnia technologie mające przyspieszyć transformację ekologiczną.

HONGKONG, 26 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma CATL, międzynarodowy lider w dziedzinie nowoczesnych technologii energetycznych, zaapelowała dziś o większą otwartość na innowacje między przedsiębiorstwami i krajami w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Przemawiając na konferencji One Earth Summit w Hongkongu, dr Robin Zeng, prezes i dyrektor generalny CATL, poinformował, że jest ona gotowa podzielić się swoją technologią i praktykami z zakresu zerowej emisji dwutlenku węgla z każdym, kto jest zdecydowany przyspieszyć przejście na ekologiczną energię, transport elektryczny i gospodarkę o obiegu zamkniętym – w tym z podmiotami konkurencyjnymi.

Dr. Robin Zeng

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy współpracować, jeżeli chcemy rozwiązać największe problemy ludzkości, jakimi są zmiany klimatyczne" – powiedział dr Zeng.

Nieprzerwany postęp technologiczny jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, powiedział dr Zeng. Wskazał on na inwestycje, jakie spółka CATL poczyniła w badania i rozwój, aby utrzymać czołową pozycję na świecie w dziedzinie technologii akumulatorowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie ponad 20 tys. pracowników działów badawczo-rozwojowych na całym świecie, a w 2023 r. wydało 2,59 mld USD na badania i rozwój. Prawie 30 tys. wydanych i oczekujących patentów na całym świecie obejmuje szereg przełomowych technologii, w tym pierwszy na świecie superszybko ładujący się akumulator LFP 4C, zapewniający zasięg 400 km po zaledwie 10-minutowym ładowaniu, oraz akumulator Qilin, który może zapewnić zasięg 1000 km na jednym ładowaniu.

Dr Zeng zwrócił uwagę na znaczące kroki podjęte przez CATL w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Cztery zakłady produkcyjne firmy są już zeroemisyjne, a wszystkie trzy wyróżnione przez Światowe Forum Ekonomiczne obiekty w branży akumulatorowej to również zakłady CATL. Spółka zobowiązała się również do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej podstawowej działalności do 2025 r. oraz do zapewnienia, że jej łańcuch dostaw będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r.

Jednocześnie firma poczyniła znaczne postępy w zakresie recyklingu. W 2023 r. poddała odzyskowi ponad 100 tys. ton zużytych baterii. Dzięki 90% wydajności regeneracji była w stanie odzyskać 13 tys. ton węglanu litu, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na wydobycie i przyspieszając swój wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

„Uważam nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju za pojedyncze drzewo, a naszą ambicją jest stworzenie lasu" – powiedział dr Zeng. „Jesteśmy gotowi współpracować z przedsiębiorstwami, rządami, inwestorami i wszystkimi zainteresowanymi przyspieszeniem działań na rzecz klimatu. Wspólnie pragniemy rozszerzyć praktykę zerowej emisji dwutlenku węgla z zakładów produkcyjnych na społeczności, miasta i nie tylko".

W swoim przemówieniu dr Zeng przedstawił trzy kluczowe korzyści płynące z wprowadzenia otwartych innowacji:

1. Pomosty technologiczne: CATL udostępnia swoją technologię akumulatorową poprzez model LRS (licencjonowanie, tantiemy, usługi) i wspiera partnerów OEM w budowie i eksploatacji fabryk akumulatorów. To z kolei pomaga im przyspieszyć ich działalność, umożliwiając szybką transformację w kierunku ekologicznej energii.

2. Realizacja nowych zeroemisyjnych strategii: CATL opracowuje nowatorskie sposoby wykorzystania technologii akumulatorowej w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, wraz ze współpracującymi partnerami prowadzi działania mające na celu budowę elektrycznych, bezzałogowych kopalni oraz wymianę akumulatorów zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarowych.

3. Stworzenie zrównoważonych ekosystemów: W niedalekiej przyszłości pojazdy elektryczne mogą stać się rozproszonymi magazynami energii, wspomagającymi dostarczanie i regulowanie gigawatów mocy do sieci. Właściciele pojazdów elektrycznych mogliby nawet czerpać korzyści finansowe, sprzedając energię do sieci w godzinach szczytu.

„Widzieliśmy, jak poszczególne kraje i przedsiębiorstwa wycofują się ze swoich zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto w czasie, gdy potrzebujemy ich przyspieszenia" – kontynuował dr Zeng. „Aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, musimy zjednoczyć się jak nigdy dotąd. Wierzę, że otwarte innowacje są kluczem do pobudzenia transformacji w kierunku czystej energetyki".