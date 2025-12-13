TutorABC Group beschleunigt globale Expansion, um Online-Bildung neu zu definieren

HONG KONG, 14. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die TutorABC Group, eine der weltweit etabliertesten Online-Plattformen für Englisch- und Chinesischunterricht, hat heute von ihrem internationalen Hauptsitz in Hongkong aus ihre gestärkte globale Strategie vorgestellt. Dies spiegelt die laufende Expansion des Unternehmens in wichtigen globalen Märkten wider, gestützt durch Investitionen in KI-Technologie, strategische Partnerschaften und eine wachsende internationale Präsenz.

Under the leadership of Co-Chairman Rodney Miles (right) and Co-Chairman & CEO Samuel Yang (left), TutorABC Group Accelerates Global Expansion to Redefine Online Education

Um ihre wachsende Nutzeranzahl besser bedienen zu können, hat die TutorABC Group ein umfassendes Netzwerk an Repräsentanzen aufgebaut, welches sich über den gesamten Globus erstreckt:

Nord- und Südamerika: Vereinigte Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Uruguay

Europa: Vereinigtes Königreich, Frankreich

Asien-Pazifik: Australien, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Singapur, Thailand, Vietnam

Naher Osten und Zentralasien: Vereinigte Arabische Emirate, Kasachstan

Diese Repräsentanzen unterstützen regionale Lernende, Unternehmenspartner sowie lokale Bildungseinrichtungen und stärken die Bereitstellung skalierbarer, qualitativ hochwertiger Sprachlernlösungen durch das Unternehmen.

Der Co-Vorsitzende und Geschäftsführer Samuel Yang sagte: „Unsere globale Strategie ist einfach: Wir wollen Lernenden überall auf der Welt Zugang zu erstklassiger Bildung ermöglichen. Wir weiten unsere Präsenz kontinuierlich auf neue Regionen aus, investieren in KI-gestützte Lernwerkzeuge und bauen Partnerschaften mit führenden Institutionen weltweit auf, um unseren globalen Lehrplan zu erweitern und Unternehmensschulungen auszubauen."

Der Co-Vorsitzende Rodney Miles fügte hinzu: „Hongkong ist eine zentrale Basis für unsere globalen Aktivitäten. Der Standort verbindet unsere Teams, Partner und Lernenden über Kontinente hinweg und ermöglicht es uns, Technologie, Service und Bildungsstandards weltweit aufeinander abzustimmen."

Gemeinsam tragen diese Maßnahmen dazu bei, die Vision der TutorABC Group zu verwirklichen, Lernende in jeder Lebensphase zu stärken – von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen, Berufstätigen und Studierenden, die sich auf ein Auslandsstudium vorbereiten.

Informationen zur TutorABC Group

Die TutorABC Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Online-Bildung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, über 100 Millionen Live-Unterrichtsstunden sowie mehr als 30 000 registrierten Lehrkräften in mehr als 100 Ländern.

TutorABC betreut über 1000 Firmenkunden, darunter Apple, Google, Microsoft, TSMC, Foxconn, MediaTek, Citibank, Prudential, PwC, Deloitte, New Balance, Sheraton, Le Meridien und viele andere.

Im Jahr 2025 war TutorABC der erste Online-Bildungsanbieter in Asien, der die höchste WASC-Akkreditierung erhielt und sich Institutionen wie Stanford, UC Berkeley und UCLA anschloss.

TutorABC hat 300 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über 19 patentierte Technologien. Zu den drei Säulen des Unternehmens gehören B2C-Lernangebote für Privatpersonen, B2B-Schulungen für Unternehmen und Studienangebote im Ausland.

TutorABC hat seinen Hauptsitz in Hongkong und verfügt über Niederlassungen in Asien, Europa, Amerika sowie dem Nahen Osten. Die Group arbeitet mit Oxford, Cambridge, National Geographic Learning, Kaplan, ETS und Barron's zusammen.

Der Auftrag der TutorABC Group: eine erstklassige Bildung auf erstklassige Weise mit erstklassigen Menschen vermitteln – weltweit.

