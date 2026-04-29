Le système PCS de 1 725 kW de SINEXCEL alimente un projet de stockage C&I avec un déploiement de 107,12 MW/428,48 MWh

GUANGYUAN, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL(300693.SZ) a achevé la connexion au réseau d'un système de stockage d'énergie par batterie de 107,12 MW/428,48 MWh à Guangyuan, dans la province du Sichuan, ce qui en fait un projet BESS pour le secteur commercial et industriel emblématique en Chine. Développé pour le producteur d'aluminium Zhongfu Industrial, le système est conçu pour réduire de manière significative les coûts d'électricité grâce à l'écrêtement des pointes pour le stockage d'énergie à l'échelle industrielle dans le secteur de l'aluminium électrolytique.

SINEXCEL 1725kW PCS Powers a C&I Storage Project with 107.12MW/428.48MWh Deployment

Relever les défis énergétiques du secteur

La fusion de l'aluminium primaire est très énergivore, consommant 13 à 15 MWh par tonne produite, et l'électricité représentant jusqu'à 40 % des coûts totaux. En outre, les coupures de courant soudaines peuvent entraîner des pertes catastrophiques de plusieurs millions de yuans en raison du gel de l'électrolyte, ce qui exige des PCS d'une fiabilité exceptionnelle.

Ce BESS s'attaque de front à ces défis. En stockant l'électricité à bas prix pendant les heures creuses et en la déchargeant pendant les périodes de pointe, le système permet à Zhongfu Industrial d'économiser environ 140 yuans par tonne d'aluminium. Cela se traduit par des économies annuelles de plus de 60 millions de yuans, tout en réduisant les émissions de CO₂ d'environ 52 000 tonnes par an.

Une technologie PCS éprouvée pour les environnements extrêmes

Au cœur du projet se trouvent 104 unités SINEXCEL 1 725 kW PCS, associées à des conteneurs de batteries de 5 MWh dans une architecture efficace couplée au courant continu. Conçu pour fonctionner à puissance réduite afin d'optimiser sa durée de vie, le PCS est adapté aux conditions industrielles exigeantes :

Réponse rapide : les réactions de l'ordre de la milliseconde permettent de garantir une alimentation de secours sans faille en cas d'anomalies du réseau, évitant ainsi des arrêts de production coûteux.

Haute efficacité : avec un rendement maximal de 98,5 %, le système permet de réaliser des économies d'énergie substantielles à long terme.

Stabilité robuste : l'indice de protection IP54 protège l'équipement des environnements de fusion à forte teneur en poussière, évitant ainsi le vieillissement accéléré que l'on observe habituellement dans les systèmes conventionnels.

Le PCS de 1 725 kW est entièrement certifié CE, VDE 4110/4120 et EN 50549 pour les marchés européens, avec des certifications supplémentaires de conformité au réseau aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Thaïlande. Les livraisons cumulées dépassent 1 GW dans le monde.

Une référence pour la transformation industrielle verte

Qu'il s'agisse d'alimenter la plus grande intégration éolienne de Lettonie ou de permettre cette installation C&I, le PCS de 1 725 kW a prouvé sa capacité d'adaptation. Avec une présence dans plus de 60 pays et une capacité installée cumulée dépassant 17 GW/50 GWh, SINEXCEL continue de fournir du matériel fiable et hautement performant pour les projets de services publics et industriels dans le monde entier.

À propos de SINEXCEL

Fondé en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Avec 17 GW de capacités de stockage installé, 200 000 bornes de recharge CC pour véhicules électriques et près de 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs déployés, SINEXCEL s'associe aux leaders du secteur pour promouvoir la liberté énergétique.

Contact : [email protected]

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