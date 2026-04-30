PCS от SINEXCEL мощностью 1725 кВт обеспечивает работу системы накопления и хранения энергии для коммерческого и промышленного секторов, рассчитанной на 107,12 МВт/428,48 МВт•ч

ГУАНЪЮАНЬ, Китай, 30 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL (300693.SZ) завершила подключение к энергосети системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 107,12 МВт/428,48 МВт•ч в городском округе Гуанъюань (Guangyuan) провинции Сычуань (Sichuan), сделав проект одним из знаковых решений для коммерческого и промышленного (C&I) сектора в Китае. Система была разработана для производителя алюминия Zhongfu Industrial и призвана значительно снизить затраты на электроэнергию за счет ограничения пиковых нагрузок при накоплении и хранении энергии для промышленных нужд в производстве первичного алюминия.

SINEXCEL 1725kW PCS Powers a C&I Storage Project with 107.12MW/428.48MWh Deployment

Решение задач энергообеспечения в промышленности

Производство первичного алюминия характеризуется высокой энергоемкостью — 13-15 МВт•ч на тонну продукции, при этом затраты на электроэнергию могут достигать 40% общей себестоимости. Кроме того, внезапные отключения электроэнергии могут привести к критическим потерям на миллионы юаней из-за замерзания электролита, что предъявляет исключительно высокие требования к надежности систем преобразования мощности (PCS).

Данная система накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) успешно решает эти задачи. За счет накопления дешевой электроэнергии в непиковые периоды и ее использования в часы пиковой нагрузки система позволяет Zhongfu Industrial экономить около 140 юаней на каждую тонну алюминия. Это обеспечивает годовую экономию свыше 60 млн юаней с одновременным снижением выбросов CO₂ примерно на 52.000 тонн в год.

Проверенная технология PCS для экстремальных условий эксплуатации

Основу проекта составляют 104 модуля PCS от SINEXCEL мощностью 1725 кВт, объединенные с аккумуляторными контейнерами емкостью 5 МВт•ч в эффективной архитектуре с постояннотоковым соединением. Работая в режиме пониженной нагрузки для максимального увеличения срока службы, система PCS предназначена для сложных промышленных условий эксплуатации:

Быстрое реагирование: реакция на уровне миллисекунд обеспечивает бесперебойное резервное питание при нестабильности сети, предотвращая дорогостоящие остановки производства.

Высокая эффективность: коэффициент полезного действия до 98,5% обеспечивает значительную долгосрочную экономию энергии.

Высокая надежность: класс защиты IP54 предохраняет оборудование от пыли в условиях металлургического производства, предотвращая ускоренное старение, характерное для традиционных систем.

Система PCS мощностью 1725 кВт полностью сертифицирована по стандартам CE, VDE 4110/4120 и EN 50549 для европейского рынка, а также имеет дополнительные сертификаты соответствия сетевым требованиям в США, Австралии, Японии и Таиланде. Совокупный объем поставок в глобальном масштабе превысили 1 ГВт установленной мощности.

Эталон экологичной смены технологического уклада промышленности

От участия в крупнейшем проекте интеграции ветроэнергетики и систем хранения энергии в Латвии до реализации данного проекта для C&I, система PCS мощностью 1725 кВт демонстрирует высокую адаптивность к различным условиям. Работая более чем в 60 странах и имея суммарную установленную мощность свыше 17 ГВт/50 ГВт•ч, компания SINEXCEL продолжает поставлять надежные и высокоэффективные решения для энергетических и промышленных проектов во всем мире.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионером в области систем накопления и хранения энергии, зарядной инфраструктуры для электромобилей и решений по обеспечению качества электроэнергии. Имея в своем активе мощности для хранения 17 ГВт энергии, 200.000 установленных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей и почти 20 млн ампер установленных активных фильтров гармоник, SINEXCEL сотрудничает с ведущими компаниями отрасли, способствуя развитию энергетической независимости.

