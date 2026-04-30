SINEXCEL 1725-kW-PCS versorgt C&I-Speicherprojekt mit 107,12 MW/428,48 MWh

GUANGYUAN, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) hat die Netzanbindung eines Batterie-Energiespeichersystems mit 107,12 MW/428,48 MWh in Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan abgeschlossen und damit ein wegweisendes C&I-BESS-Projekt in China realisiert. Das System wurde für den Aluminiumhersteller Zhongfu Industrial entwickelt und ist darauf ausgelegt, die Stromkosten im Bereich der elektrolytischen Aluminiumproduktion durch Lastspitzenkappung mit Energiespeichern im industriellen Maßstab erheblich zu senken.

Bewältigung der industriellen Energieherausforderungen

SINEXCEL 1725kW PCS Powers a C&I Storage Project with 107.12MW/428.48MWh Deployment

Die Primäraluminiumverhüttung ist äußerst energieintensiv und verbraucht 13 bis 15 MWh pro produzierter Tonne, wobei Strom bis zu 40 % der Gesamtkosten ausmacht. Zudem können plötzliche Stromausfälle durch das Erstarren des Elektrolyten katastrophale Verluste in Höhe von mehreren Millionen Yuan auslösen und erfordern daher besonders zuverlässige PCS.

Dieses BESS geht diese Herausforderungen direkt an. Indem das System in Schwachlastzeiten kostengünstigen Strom speichert und ihn während Zeiten mit Spitzentarifen wieder abgibt, spart Zhongfu Industrial schätzungsweise 140 Yuan pro Tonne Aluminium. Dies entspricht jährlichen Einsparungen von mehr als 60 Millionen Yuan und verringert zugleich die CO₂-Emissionen um etwa 52 000 Tonnen pro Jahr.

Bewährte PCS-Technologie für extreme Umgebungen

Im Zentrum des Projekts stehen 104 SINEXCEL 1725-kW-PCS-Einheiten, die in einer effizienten DC-gekoppelten Architektur mit 5-MWh-Batteriecontainern kombiniert werden. Die PCS werden zur Maximierung ihrer Lebensdauer mit reduzierter Leistung betrieben und sind für anspruchsvolle industrielle Bedingungen ausgelegt:

Schnelle Reaktion: Ansprechzeiten im Millisekundenbereich gewährleisten eine nahtlose Notstromversorgung bei Netzanomalien und verhindern kostspielige Produktionsstillstände.

Hoher Wirkungsgrad: Mit einem Spitzenwirkungsgrad von 98,5 % sorgt das System für erhebliche langfristige Energieeinsparungen.

Robuste Stabilität: Die Schutzart IP54 schützt die Geräte in stark staubbelasteten Schmelzumgebungen und verhindert eine beschleunigte Alterung, wie sie bei herkömmlichen Systemen auftritt.

Das 1725-kW-PCS ist für die europäischen Märkte vollständig CE-, VDE-4110/4120- und EN-50549-zertifiziert. Hinzu kommen weitere Zertifizierungen zur Netzkonformität in den USA, Australien, Japan und Thailand. Die kumulierten weltweiten Auslieferungen übersteigen 1 GW.

Ein Maßstab für die grüne Transformation der Industrie

Von der größten Wind-Speicher-Integration Lettlands bis zu dieser C&I-Anlage hat das 1725-kW-PCS seine Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und einer kumulierten installierten Kapazität von über 17 GW/50 GWh liefert SINEXCEL weiterhin bankfähige, leistungsstarke Hardware für Energieversorgungs- und Industrieprojekte weltweit.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier in den Bereichen Energiespeicherung, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Lösungen für Energiequalität. Mit 17 GW installierter Speicherkapazität, 200 000 DC-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und nahezu 20 Millionen Ampere an eingesetzten aktiven Oberschwingungsfiltern arbeitet SINEXCEL mit führenden Unternehmen der Branche zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

Kontakt: [email protected]

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