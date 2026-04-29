Przekształtniki PCS firmy SINEXCEL wykorzystane w komercyjno-przemysłowym systemie magazynowania energii o mocy 107,12 MW i pojemności 428,48 MWh

GUANGYUAN, Chiny, 30 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- firma SINEXCEL(300693.SZ) zakończyła podłączanie do sieci systemu magazynowania energii o mocy 107,12 MW i pojemności 428,48 MWh w Guangyuan, w prowincji Syczuan, jednego z flagowych projektów komercyjno-przemysłowych (C&I BESS) w Chinach. Projekt został zrealizowany dla producenta aluminium Zhongfu Industrial. System zaprojektowano tak, aby istotnie obniżyć koszty energii elektrycznej poprzez wyrównywanie szczytów zapotrzebowania w energochłonnym procesie elektrolitycznego wytwarzania aluminium.

SINEXCEL 1725kW PCS Powers a C&I Storage Project with 107.12MW/428.48MWh Deployment

Pokonywanie wyzwań energetycznych w przemyśle

Wytapianie aluminium pierwotnego jest wyjątkowo energochłonne – zużywa od 13 do 15 MWh energii na każdą tonę produkcji, przy czym energia elektryczna stanowi nawet 40% wszystkich kosztów. Dodatkowo nagłe przerwy w dostawie prądu mogą prowadzić do katastrofalnych strat – liczonych w milionach juanów – z powodu zamarzania elektrolitu. Aby do tego nie doszło, potrzebne są niezawodne przekształtniki PCS.

System magazynowania energii (BESS) bezpośrednio odpowiada na te wyzwania. Dzięki magazynowaniu tańszej energii w godzinach pozaszczytowych i oddawaniu jej w okresach najwyższych taryf system pozwala Zhongfu Industrial zaoszczędzić około 140 juanów na każdej tonie aluminium. W skali roku oznacza to oszczędności przekraczające 60 mln juanów oraz redukcję emisji CO2 o około 52 tys. ton.

Sprawdzona technologia PCS do pracy w ekstremalnych warunkach

Trzon projektu tworzą 104 przekształtniki PCS SINEXCEL o mocy 1725 kW współpracujące z kontenerami bateryjnymi o pojemności 5 MWh w wydajnej architekturze DC-coupled (sprzężonej po stronie prądu stałego). Przekształtniki pracują z obniżoną mocą znamionową, aby maksymalnie wydłużyć ich żywotność, i zostały zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach przemysłowych:

Szybka reakcja: Szybkość reagowania na poziomie milisekund zapewnia płynne zasilanie rezerwowe podczas zakłóceń w sieci, zapobiegając kosztownym przestojom produkcji.

Wysoka sprawność: Maksymalna sprawność na poziomie 98,5% przekłada się na istotne oszczędności energii w długim okresie.

Wysoka odporność i stabilność: Stopień ochrony IP54 zabezpiecza urządzenia przed dużym zapyleniem charakterystycznym dla środowiska hutniczego, zapobiegając przyspieszonemu zużyciu, które obserwuje się w konwencjonalnych systemach.

Przekształtniki PCS o mocy 1725 kW posiadają wszystkie certyfikaty CE, VDE 4110/4120 oraz EN 50549 wymagane na rynkach europejskich, a także certyfikaty zgodności sieciowej w Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii i Tajlandii. Łączna moc wszystkich jednostek sprzedanych na świecie przekroczyła już 1 GW.

Wzorzec zielonej transformacji w przemyśle

O wszechstronności przekształtników PCS o mocy 1725 kW świadczą liczne przykłady wdrożeń na całym świecie: od zasilania największej na Łotwie integracji farmy wiatrowej z magazynem energii po omawianą instalację komercyjno-przemysłową. Rozwiązania SINEXCEL funkcjonują w ponad 60 krajach przy obiektach o łącznej zainstalowanej mocy przekraczającej 17 GW/50 GWh. Firma konsekwentnie dostarcza sprawdzone, wysokowydajne rozwiązania sprzętowe dla inwestycji energetycznych i przemysłowych na całym świecie.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 17 GW, 200 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, działając na rzecz zapewnienia wolności energetycznej.

