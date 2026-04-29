Systém PCS SINEXCEL o výkonu 1725 kW napájí projekt úložiště s kapacitou 107,12 MW/428,48 MWh
News provided bySINEXCEL
Apr 29, 2026, 15:17 ET
KUANG-JÜAN, Čína, 30. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL (300693.SZ) dokončila v Kuang-Jüanu v provincii S'-čchuan připojení bateriového systému pro ukládání energie o výkonu 107,12 MW/428,48 MWh, čímž se tato akce stala ikonickým projektem C&I BESS (komerčních a průmyslových systémů pro akumulaci energie v bateriích) v Číně. Systém, vyvinutý pro výrobce hliníku Zhongfu Industrial, je navržen tak, aby výrazně snížil náklady na elektřinu prostřednictvím vyrovnávání špiček pro skladování energie v průmyslovém měřítku v odvětví elektrolytického hliníku.
Překonávání energetických výzev v průmyslu
Tavení primárního hliníku je vysoce energeticky náročné, jelikož spotřebovává 13–15 MWh na vyrobenou tunu, přičemž náklady na elektřinu tvoří až 40 % celkových nákladů. Navíc náhlé výpadky proudu mohou způsobit katastrofální ztráty v řádu milionů jüanů v důsledku zamrznutí elektrolytu, což vyžaduje mimořádně spolehlivý PCS (systém přeměny energie).
Tento systém BESS tyto výzvy řeší přímo. Díky ukládání levné elektřiny mimo špičku a jejímu vybíjení v době špičkových tarifů ušetří systém společnosti Zhongfu Industrial odhadem 140 jüanů na tunu hliníku. To znamená roční úspory přesahující 60 milionů jüanů a zároveň snížení emisí CO₂ přibližně o 52 000 tun ročně.
Osvědčená technologie PCS pro extrémní podmínky
Jádrem projektu je 104 jednotek PCS SINEXCEL o výkonu 1725 kW, které jsou v rámci efektivní architektury s DC propojením spárovány s bateriovými kontejnery o kapacitě 5 MWh. Jednotky PCS, které jsou provozovány s omezeným výkonem za účelem maximalizace životnosti, jsou navrženy pro náročné průmyslové podmínky:
Rychlá odezva: Reakce v řádu milisekund zajišťují plynulé záložní napájení při výpadcích sítě a zabraňují tak nákladným zastavením výroby.
Vysoká účinnost: Systém dosahuje maximální účinnosti 98,5 % a přináší tak značné dlouhodobé úspory energie.
Robustní stabilita: Stupeň krytí IP54 chrání zařízení před prašným prostředím hutí a zabraňuje tak zrychlenému stárnutí, které je typické pro konvenční systémy.
Systém PCS o výkonu 1725 kW je plně certifikován podle norem CE, VDE 4110/4120 a EN 50549 pro evropské trhy a disponuje dalšími certifikacemi o shodě s požadavky na připojení k síti ve Spojených státech, Austrálii, Japonsku a Thajsku. Celkový objem dodávek po celém světě přesahuje 1 GW.
Vzor pro ekologickou transformaci průmyslu
Od napájení největšího projektu integrace větrné energie a akumulace v Lotyšsku až po realizaci této instalace pro komerční a průmyslové účely – systém PCS o výkonu 1725 kW prokázal svou přizpůsobivost. Se zastoupením ve více než 60 zemích a celkovou instalovanou kapacitou přesahující 17 GW/50 GWh SINEXCEL i nadále dodává výnosná a vysoce výkonná zařízení pro projekty v energetickém a průmyslovém měřítku po celém světě.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným úložištěm o kapacitě 17 GW, 200 000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniky v oboru na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968601/SINEXCEL_1725kW_PCS_Powers_a_C_I_Storage_Project_107_12MW.jpg
Share this article