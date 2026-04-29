Menič PCS SINEXCEL s výkonom 1725 kW poháňa projekt úložiska pre priemysel a obchod s nasadeným výkonom 107,12 MW/428,48 MWh
Apr 29, 2026, 15:12 ET
GUANGYUAN, Čína, 30. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) dokončila pripojenie batériového systému na skladovanie energie s výkonom 107,12 MW/428,48 MWh do siete v meste Guangyuan v provincii Sichuan. Ide o ikonický projektom BESS pre priemysel a obchod v Číne. Systém, vyvinutý pre výrobcu hliníka Zhongfu Industrial, je navrhnutý tak, aby výrazne znížil náklady na elektrinu prostredníctvom vykrývania spotreby v špičke (peak shaving) pre skladovanie energie na priemyselnej úrovni v sektore elektrolytického hliníka.
Prekonávanie výziev v oblasti priemyselnej energetiky
Primárne tavenie hliníka je energeticky vysoko náročné. Spotrebuje 13 – 15 MWh na vyrobenú tonu, pričom energia predstavuje až 40 % celkových nákladov. Okrem toho môžu náhle výpadky prúdu spôsobiť katastrofálne straty vo výške niekoľkých miliónov juanov v dôsledku zamrznutia elektrolytu, čo si vyžaduje mimoriadne spoľahlivé systémy PCS.
Tento systém BESS rieši priamo tieto výzvy. Vďaka skladovaniu lacnej elektriny mimo špičky a jej vybíjaniu v časoch s vysokou tarifou systém ušetrí spoločnosti Zhongfu Industrial odhadom 140 juanov na tonu hliníka. To sa premieta do ročných úspor, ktoré presahujú 60 miliónov juanov a zároveň do zníženia emisií CO₂ približne o 52 000 ton ročne.
Osvedčená technológia PCS pre extrémne prostredia
V jadre projektu stojí 104 jednotiek SINEXCEL PCS s výkonom 1725 kW, spárovaných s 5 MWh batériovými kontajnermi v efektívnej architektúre s jednosmerným prepojením. Systém PCS je navrhnutý s ohľadom na náročné priemyselné podmienky, pretože pracuje so zníženým výkonom pre maximalizáciu životnosti:
Rýchla reakcia: Vďaka reakciám na úrovni milisekúnd je možné bezproblémové záložné napájanie počas anomálií v sieti, čím sa predchádza nákladným prestojom vo výrobe.
Vysoká účinnosť: S maximálnou účinnosťou 98,5 % systém prináša značné dlhodobé úspory energie.
Robustná stabilita: Stupeň ochrany IP54 chráni zariadenie pred prostredím s vysokým obsahom prachu a tavením, čím zabraňuje zrýchlenému starnutiu, ku ktorému dochádza v bežných systémoch.
Systém PCS s výkonom 1725 kW je plne certifikovaný podľa noriem CE, VDE 4110/4120 a EN 50549 pre európske trhy. Okrem toho má ďalšie certifikácie zhody s normami pre rozvodnú sieť v Spojených štátoch, Austrálii, Japonsku a Thajsku. Kumulatívne dodávky na celom svete prekračujú 1 GW.
Referenčný bod pre zelenú priemyselnú transformáciu
Od napájania najväčšej lotyšskej integrácie veterných elektrární až po umožnenie tejto inštalácie v obchodnom a priemyselnom prostredí, systém PCS s výkonom 1725 kW preukázal svoju prispôsobivosť. S prítomnosťou vo viac ako 60 krajinách a kumulatívnou inštalovanou kapacitou presahujúcou 17 GW/50 GWh spoločnosť SINEXCEL neustále dodáva rentabilný, vysokovýkonný hardvér pre projekty v oblasti verejných služieb a priemyslu po celom svete.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a je priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektrických vozidiel a riešení kvality elektrickej energie. So 17 GW inštalovanej kapacity na skladovanie energie, 200 000 nabíjačkami pre elektromobily s jednosmerným prúdom a takmer 20 miliónmi ampérov nasadeného aktívneho harmonického filtra spoločnosť SINEXCEL spolupracuje s lídrami v odvetví, aby posilnila energetickú slobodu.
