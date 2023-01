Líder del negocio global de Hisense: El Dr. Lan Lin galardonado como Persona Económica del Año

El Dr. Lin, que se unió al Grupo Hisense en 2006, ha sido reconocido por perseguir activamente e implementar con éxito la estrategia global de Hisense, así como por realizar una contribución significativa al diseño global de la compañía. Al convertirse en el presidente del Grupo Hisense en marzo de 2022, dijo una vez que su misión es llevar a Hisense a un nivel superior y conducir a Hisense a una empresa verdaderamente internacional, dando un paso adelante hacia una empresa de clase mundial.

En la Hisense Global Partner Conference 2022, el Dr. Lin pronunció un discurso titulado To Be the Top Player. Presentó visiones para el futuro de Hisense en los próximos años. Uno de sus principales objetivos es llevar la imagen de marca de Hisense a un nivel mucho más alto aumentando su índice de marca global por encima de 100 en un plazo de tres años para que Hisense se convierta en una marca más famosa con valores más altos. Además, Hisense también consolidará su crecimiento global estableciendo una segunda curva de crecimiento, lo que significa que Hisense avanzará en su desarrollo sostenible y bajo en carbono. Con estas visiones, Hisense desarrollará una nueva estrategia de crecimiento para prepararse para la próxima etapa de rápido crecimiento.

