Reconnaissance d'un leader des activités mondiales de Hisense : le Dr Lan Lin est nommé personne économique de l'année 2022

China Newsweek a écrit : « En tant que leader des efforts de mondialisation de Hisense, le Dr Lin dirige avec détermination l'organisation tandis qu'elle s'étend à l'étranger et élargit sa présence dans le marché local, transformant le paysage mondial des marques d'appareils électroménagers. Au fil des ans, Hisense a propulsé à partir de zéro la mondialisation des marques d'appareils ménagers chinoises, visant une innovation indépendante soutenue par le marketing sportif. Au vu de la tendance en matière de produits intelligents, Hisense s'est toujours consacrée, sous la direction du Dr Lin, à la localisation de la fabrication, des activités de recherche et développement et des mises à niveau technologiques, gagnant ainsi la confiance des marchés et consommateurs locaux. »

Le Dr Lin, qui a rejoint le Groupe Hisense en 2006, est reconnu pour avoir exécuté avec succès la stratégie mondiale de Hisense, ainsi que pour avoir contribué grandement à l'expansion mondiale de l'entreprise. Lorsqu'il est devenu président du groupe en mars 2022, il a indiqué que sa mission consistait à élever Hisense à un niveau supérieur et à aider l'organisation à devenir une entreprise véritablement internationale et de calibre mondial.

Lors de la Conférence mondiale des partenaires Hisense 2022, le Dr Lin a prononcé un discours intitulé To Be the Top Player (Pour être le leader), dans lequel il a présenté une vision de l'avenir d'Hisense pour les années à venir. L'un de ses principaux objectifs est de porter l'image de marque de Hisense à un niveau beaucoup plus élevé en faisant passer son indice de marque mondial au-dessus de 100 d'ici trois ans. Son but est que Hisense soit une marque plus connue, avec davantage de valeurs. En outre, l'organisation consolidera sa croissance mondiale en établissant une deuxième courbe de croissance, faisant progresser son développement durable à faibles émissions de carbone. Guidée par ces objectifs, Hisense développera une nouvelle stratégie de développement pour préparer sa prochaine étape de croissance rapide.

