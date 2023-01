Talent v čele Hisense Global Business: Dr. Lan Lin oceněn jako ekonomická osobnost roku 2022

Týdeník China Newsweek napsal: „Dr. Lin jako vůdčí osobnost globalizace společnosti Hisense důsledně vede společnost Hisense k tomu, aby se vydala do zahraničí a hlubokým proniknutím na místní trhy přetvářela globální prostředí značek domácích spotřebičů. Globalizaci čínské značky domácích spotřebičů směrem k nezávislým inovacím zahájila společnost Hisense v průběhu let doslova od nuly s pomocí sportovního marketingu. V reakci na trend inteligence spotřebičů se značka Hisense pod vedením dr. Lina soustavně věnovala lokalizaci výroby, výzkumu a vývoje či zdokonalování technologií, čímž si získala důvěru místních trhů a spotřebitelů."

Dr. Lin, který nastoupil do skupiny Hisense v roce 2006, získal uznání za aktivní prosazování a úspěšnou realizaci globální strategie společnosti Hisense a také za významný přínos k jejímu globálnímu uspořádání. Když se v březnu 2022 stal předsedou představenstva skupiny Hisense, prohlásil, že jeho posláním je posunout značku Hisense na vyšší úroveň a vytvořit skutečně mezinárodní podnik, který vykročí na cestu společnosti světové úrovně.

Na konferenci Hisense Global Partner Conference 2022 přednesl dr. Lin projev s názvem Být špičkovým hráčem. V něm představil vize pro budoucnost společnosti Hisense v příštích letech. Jedním z jeho hlavních cílů je pozvednout image značky Hisense na podstatně vyšší úroveň tím, že do tří let zvýší její globální index značky nad 100 a vybuduje z Hisense slavnější jméno s vyšší hodnotou. Kromě toho má společnost Hisense upevnit také svůj globální růst nastavením druhé růstové křivky, signalizující další pokroky v nízkouhlíkovém a udržitelném rozvoji. Na základě těchto vizí pak společnost Hisense vytvoří novou růstovou strategii, s níž vstoupí do další fáze rapidního rozvoje.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978030/Dr_Lan_Lin_Chairman_Hisense_Group.jpg

