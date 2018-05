Live Nation Entertainment annuncia il Women Nation Fund, un fondo che punta a sostenere le aziende al femminile nel settore della musica dal vivo

Rapino ha dichiarato: "In qualità di leader nel settore degli spettacoli dal vivo desideriamo occuparci di questa importante questione, cambiare la dinamica e ampliare il settore. Il Women Nation Fund è un primo passo per aiutare nuove imprenditrici e per creare nuove opportunità per le donne che lavorano in questo campo."

"Nell'ecosistema che gira attorno al mondo dello spettacolo le donne sono poco rappresentate, ma nel settore della musica ciò è particolarmente evidente" ha detto la Dott.ssa Stacy Smith, Fondatrice e Direttrice della Annenberg Inclusion Initiative presso la University of Southern California. "Un modo cruciale per dare una spinta efficace alla parità di genere consiste nel finanziare l'imprenditoria al femminile. Vorrei elogiare Live Nation per la leadership e per la decisione di mettere a disposizione le sue risorse in un contesto che può portare a cambiamenti reali."

Il Women Nation Fund identificherà, finanzierà e svilupperà un pool di aziende dedite alla promozione e alla realizzazione di eventi e festival a conduzione femminile di tutto il mondo. Le realtà partecipanti devono essere state fondate da donne e occuparsi di promozione di concerti, festival o gestione di musica live. La commissione di valutazione del Women Nation è formata da dirigenti donne di Live Nation che hanno competenze in domini diversi tra cui Anna Sjolund (Co-Managing Director/Head Promoter, Live Nation Sweden), Amy Corbin (Promoter, C3), Virginia Davis (Founder, G Major Management), Amy Howe (COO, Ticketmaster), Lesley Olenik (VP, Touring), Maura Gibson (President, Frontgate Ticketing), Kelly Chappel (VP, Touring) e Carrie Davis (Chief Communications Officer). Le aziende selezionate avranno accesso alle risorse di Live Nation quali consulenza strategica, contatti del settore e tutoraggio in più linee di business e aree funzionali.

Per maggiori informazioni e per partecipare al Women Nation Fund, visitare: https://womennationfund.livenation.com/

Informazioni su Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) è leader mondiale nel campo degli spettacoli live e include leader di mercato a livello globale quali Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Per informazioni, visitare www.livenationentertainment.com.

