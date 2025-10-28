Logicalis alcanza importantes hitos de sostenibilidad y amplía su impacto en la comunidad global

Un fuerte enfoque en las personas, el planeta y las comunidades ha impulsado varios logros notables, incluida la neutralidad de carbono para las emisiones de Alcance 1 y 2, más mujeres en puestos de liderazgo y más grupos subrepresentados alcanzados a través de programas educativos comunitarios STEM.

LONDRES, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Logicalis, un proveedor líder mundial de servicios de tecnología, ha anunciado un progreso significativo en su Informe de Negocio Responsable del año fiscal 2025, demostrando un impacto medible a través de iniciativas estratégicas ambientales, sociales y comunitarias.

Neutralidad de carbono lograda antes de lo previsto

Logicalis FY25 Responsible Business Report

Además de reducir sus emisiones de Alcance 1 y 2 en un 10 % con respecto a la línea base del año fiscal 2022 durante los últimos 12 meses, Logicalis alcanzó la neutralidad de carbono para estas emisiones en el año fiscal 2025. Esto se ha logrado mediante una combinación de iniciativas estratégicas, que incluyen la adopción de energías renovables, la adquisición de compensaciones de carbono verificadas y la implementación de planes de reducción de carbono y energía por país de operación.

Impulsando la innovación sostenible para los clientes

Durante el último año, Logicalis también ha apoyado a sus clientes en el logro de sus objetivos de sostenibilidad. Para ello, ha sido fundamental la mejora de la Plataforma Digital Fabric (DFP) de la compañía, impulsada por IA, que proporciona a los clientes información en tiempo real sobre el rendimiento de su ecosistema digital a través de cinco métricas clave, incluida la sostenibilidad. La plataforma ofrece recomendaciones prácticas para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. Además, la compañía ha proporcionado soluciones de TI circulares, transformaciones de redes energéticamente eficientes e integraciones de edificios inteligentes.

En reconocimiento a sus continuos esfuerzos por ayudar a los clientes a reducir el impacto de carbono de su infraestructura de TI, Logicalis fue nombrado Socio Global de Sostenibilidad del Año de Cisco por segundo año consecutivo.

Fortaleciendo el impacto en la comunidad

La estrategia de Negocio Responsable de Logicalis mantuvo su compromiso con la diversidad, la inclusión y el desarrollo de habilidades. Con donaciones totales de 232.000 dólares en organizaciones benéficas e inversiones comunitarias, la compañía apoyó a más de 500 beneficiarios a través de 21 proyectos comunitarios centrados en la educación.

Iniciativas incluidas:

Logicalis Bursaries, Sudáfrica: Se otorgaron 22 becas para titulaciones STEM.

Grad Girls, Australia: 40 estudiantes de posgrado mujeres han recibido mentoría y se han involucrado en desafíos de la industria.

Apadrina TIC, España: Se otorgaron siete becas y oportunidades de mentoría a estudiantes STEM con desventajas económicas.

Desarrollando futuros líderes

El desarrollo de los empleados también siguió siendo una prioridad. En el año fiscal 2025, la representación femenina en los puestos directivos de Logicalis aumentó del 29 % al 34 %, y el proceso de sucesión femenina aumentó del 17 % al 29 %. Además, 210 colegas participaron en programas de liderazgo, junto con el lanzamiento del primer Sistema de Gestión de Aprendizaje global, impartiendo 1.651 días de formación.

Bob Bailkoski, consejero delegado de Logicalis, afirmó: "El compromiso con la Responsabilidad Empresarial es fundamental para nuestra organización. Hemos alcanzado la neutralidad de carbono antes de lo previsto, lo que demuestra que la sostenibilidad y el crecimiento comercial van de la mano. Además de este hito, nos enorgullece haber aumentado la representación femenina en nuestros equipos de liderazgo y haber llevado a cabo proyectos educativos de base excepcionales. Estos logros reflejan un impacto real en el planeta, nuestra gente y las comunidades a las que servimos".

"A medida que continuamos creciendo, cobra aún más importancia mantener nuestro compromiso de ser una fuerza positiva. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, queremos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de participar en este proceso, por lo que estamos ampliando nuestras iniciativas comunitarias. También estamos redoblando nuestro enfoque en la eficiencia energética y acelerando la adopción de energías renovables. A medida que avanzamos hacia la era de la IA, es más importante que nunca que el progreso se produzca de forma consciente y responsable."

Todos estos logros se sustentan en el marco integral de gobernanza de Negocio Responsable de Logicalis. Los consejos globales formulan recomendaciones a través de la estructura de supervisión de la empresa matriz, Datatec, lo que garantiza una toma de decisiones equilibrada que considera los impactos ambientales, sociales y de rentabilidad, a la vez que atiende las necesidades de todas las partes interesadas: empleados, clientes, proveedores, la naturaleza y las comunidades locales.

Lea el Informe de Negocio Responsable de Logicalis del año fiscal 2025 completo: www.logicalis.com/our-responsible-business

Acerca de Logicalis

Somos Architects of Change™. Ayudamos a las organizaciones a alcanzar el éxito en un mundo digital. En Logicalis, aprovechamos nuestra experiencia tecnológica colectiva para ayudar a nuestros clientes a construir un plan de éxito que les permita obtener resultados sostenibles que realmente importan.

Nuestros servicios de ciclo de vida, que abarcan la nube, la conectividad, la colaboración y la seguridad, están diseñados para optimizar las operaciones, reducir el riesgo y empoderar a los empleados.

Como proveedor global de servicios tecnológicos, ofrecemos servicios digitales gestionados de última generación para brindar a nuestros clientes visibilidad en tiempo real e información práctica sobre el rendimiento de su ecosistema digital, incluyendo la fiabilidad, la experiencia de usuario, la seguridad, el rendimiento económico y la sostenibilidad.

Nuestros más de 7.000 "Arquitectos del Cambio" están ubicados en 30 territorios de todo el mundo y ayudan a nuestros más de 10.000 clientes de diversos sectores industriales a generar resultados sostenibles a través de la tecnología.

Logicalis ha obtenido ingresos anuales de 1.630 millones de dólares, procedentes de operaciones en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia Pacífico y África. Es una división de Datatec Limited, que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo, con ingresos superiores a los 3.600 millones de dólares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807195/Logicalis_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2807196/Logicalis_Logo.jpg