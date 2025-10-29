Logicalis erreicht wichtige Meilensteine in Sachen Nachhaltigkeit und erweitert den Einfluss auf die globale Gemeinschaft

Ein starker Fokus auf die Menschen, den Planeten und die Gemeinden hat zu mehreren bemerkenswerten Erfolgen geführt, darunter Kohlenstoffneutralität für Scope-1- und Scope-2-Emissionen, mehr Frauen in Führungspositionen sowie mehr unterrepräsentierte Gruppen, die durch kommunale MINT-Bildungsprogramme erreicht werden.

LONDON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Logicalis, ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen, hat in seinem „Responsible Business Report" für das Geschäftsjahr 2025 bedeutende Fortschritte bekannt gegeben, die einen messbaren Einfluss durch strategische Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Gesellschaft zeigen.

Logicalis FY25 Responsible Business Report

Klimaneutralität vorzeitig erreicht

Logicalis hat in den letzten 12 Monaten nicht nur seine Scope 1- und 2-Emissionen um 10 % gegenüber dem Basiswert des Geschäftsjahres 2022 reduziert, sondern auch den Status der Klimaneutralität für diese Emissionen im Geschäftsjahr 2025 erreicht. Erreicht wurde dies durch eine Kombination strategischer Initiativen, darunter der Einsatz erneuerbarer Energien, der Erwerb von verifizierten Kohlenstoffkompensationen sowie die Umsetzung von Kohlenstoff- und Energieeinsparplänen in den einzelnen Ländern, in denen wir tätig sind.

Nachhaltige Innovation für Kunden

Im letzten Jahr hat Logicalis auch Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt. Der Schlüssel dazu war die Verbesserung der KI-gestützten „Digital Fabric Platform (DFP)" des Unternehmens, die Kunden in Echtzeit Einblicke in die Leistung ihres digitalen Ökosystems anhand von fünf Schlüsselkennzahlen, einschließlich Nachhaltigkeit, ermöglicht. Die Plattform bietet umsetzbare Empfehlungen zur Senkung des Stromverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen. Darüber hinaus hat das Unternehmen zirkuläre IT-Lösungen, energieeffiziente Netzumwandlungen und die Integration von intelligenten Gebäuden bereitgestellt.

In Anerkennung seiner kontinuierlichen Bemühungen, Kunden dabei zu helfen, die Auswirkungen ihrer IT-Infrastruktur auf die Umwelt zu reduzieren, wurde Logicalis zum zweiten Mal in Folge als „Cisco's Global Sustainability Partner of the Year" ausgezeichnet.

Stärkung des Einflusses auf die Gemeinschaft

Logicalis' Strategie für verantwortungsbewusstes Wirtschaften beinhaltet eine Verpflichtung zu Vielfalt, Integration und Kompetenzentwicklung. Mit Gesamtspenden in Höhe von 232 000 US-Dollar für Wohltätigkeitsorganisationen und Investitionen in die Gemeinde unterstützte das Unternehmen über 500 Begünstigte durch 21 bildungsorientierte Gemeindeprojekte.

Zu den Initiativen gehören:

Logicalis-Stipendien, Südafrika: 22 Stipendien wurden für MINT-Qualifikationen vergeben

Grad Girls, Australien: 40 Doktorandinnen wurden betreut und an Herausforderungen der Industrie beteiligt

Apadrina TIC, Spanien: Sieben Stipendien und Mentorenschaften wurden an finanziell benachteiligte MINT-Studenten vergeben

Entwicklung künftiger Führungskräfte

Auch die Mitarbeiterentwicklung blieb eine Priorität. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Frauenanteil in den Führungspositionen von Logicalis von 29 % auf 34 % und der Frauenanteil in der Nachfolgeplanung von 17 % auf 29 %. Zusätzlich nahmen 210 Beschäftigte an Führungsprogrammen teil und führten das erste globale „Learning Management System" ein, das 1651 Schulungstage umfasste.

Bob Bailkoski, Geschäftsführer von Logicalis, sagte: „Die Verpflichtung zu verantwortungsvollem Handeln ist das Herzstück unseres Unternehmens. Wir haben die Klimaneutralität früher als geplant erreicht und damit bewiesen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Wachstum Hand in Hand gehen. Neben diesem Meilenstein sind wir stolz darauf, dass wir den Frauenanteil in unseren Führungsteams erhöhen konnten und einige außergewöhnliche Bildungsprojekte an der Basis durchgeführt haben. Diese Errungenschaften spiegeln eine reale Auswirkung auf den Planeten, unsere Beschäftigten und die Gemeinden, denen wir dienen, wider.

„Je weiter wir wachsen, desto wichtiger wird es, dass wir uns auch weiterhin für das Gute einsetzen. In einer Welt, in der die Technologie immer schneller voranschreitet, wollen wir sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, daran teilzuhaben, und erweitern deshalb unsere Community-Initiativen. Wir verdoppeln auch unseren Fokus auf Energieeffizienz und beschleunigen die Einführung von erneuerbaren Energien. Je weiter wir in das Zeitalter der KI vordringen, desto wichtiger ist es, dass der Fortschritt bewusst und verantwortungsbewusst erfolgt."

All diese Errungenschaften beruhen auf dem umfassenden Rahmenwerk für verantwortungsbewusste Unternehmensführung von Logicalis. Die globalen Beiräte geben über die Aufsichtsstruktur der Muttergesellschaft Datatec Empfehlungen ab und sorgen für eine ausgewogene Entscheidungsfindung, welche die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft sowie die Rentabilität berücksichtigt und gleichzeitig den Bedürfnissen aller Beteiligten – Beschäftigten, Kunden, Lieferanten, der Natur und der lokalen Gemeinschaften – Rechnung trägt.

Lesen Sie den vollständigen Logicalis Responsible Business Report FY25: www.logicalis.com/our-responsible-business

Informationen zu Logicalis

Wir sind Architects of Change™. Wir helfen Unternehmen, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein. Bei Logicalis nutzen wir unser kollektives technologisches Fachwissen, um unseren Kunden zu helfen, einen Plan für den Erfolg zu erstellen, damit sie nachhaltige Ergebnisse liefern können, die von Bedeutung sind.

Unsere Lebenszyklusdienste in den Bereichen Cloud, Konnektivität, Zusammenarbeit sowie Sicherheit sind darauf ausgerichtet, den Betrieb zu optimieren, Risiken zu verringern und die Beschäftigten zu unterstützen.

Als globaler Technologiedienstleister bieten wir digitale Managed Services der nächsten Generation an, um unseren Kunden Echtzeittransparenz und verwertbare Erkenntnisse über die Leistung ihres digitalen Ökosystems zu verschaffen, einschließlich Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, wirtschaftliche Leistung und Nachhaltigkeit.

Unsere mehr als 7000 „Architekten des Wandels" sind in 30 Ländern rund um den Globus tätig und helfen unseren mehr als 10 000 Kunden aus verschiedenen Branchen, mithilfe von Technologie nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Logicalis erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik und Afrika. Es handelt sich um eine Abteilung der Datatec Limited, die an der Johannesburger Börse notiert ist und einen Umsatz von über 3,6 Milliarden Dollar erzielt.

