Logicalis franchit des étapes importantes en matière de développement durable et accroît son impact sur la communauté internationale

L'accent mis sur les personnes, la planète et les communautés a permis d'obtenir plusieurs résultats notables, notamment la neutralité carbone pour les émissions des champs d'application 1 et 2, l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction et l'augmentation du nombre de groupes sous-représentés bénéficiant de programmes communautaires d'enseignement des sciences, de la technologie et de l'ingénierie.

LONDRES, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Logicalis, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques, a annoncé des progrès significatifs dans son rapport sur l'activité responsable de l'exercice 2025, démontrant un impact mesurable grâce à des initiatives stratégiques environnementales, sociales et communautaires.

Logicalis - Rapport sur l'activité responsable pour l'exercice 2025

Neutralité carbone atteinte en avance sur le calendrier

En plus de réduire ses émissions Scope 1 et 2 de 10 % par rapport à la base de référence de l'exercice 2022 au cours des 12 derniers mois, Logicalis a atteint la neutralité carbone pour ces émissions au cours de l'exercice 2025. Cet objectif a été atteint grâce à une combinaison d'initiatives stratégiques, notamment l'adoption d'énergies renouvelables, l'achat de compensations carbone vérifiées et l'exécution de plans de réduction des émissions de carbone et de l'énergie par pays d'opération.

Favoriser l'innovation durable pour les clients

Au cours de l'année écoulée, Logicalis a également aidé ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. L'amélioration de la Digital Fabric Platform (DFP) de l'entreprise, activée par l'IA, qui fournit aux clients des informations en temps réel sur la performance de leur écosystème numérique à travers cinq mesures clés, y compris la durabilité, a été déterminante à cet égard. La plateforme propose des recommandations concrètes pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Par ailleurs, l'entreprise a fourni des solutions informatiques circulaires, des transformations de réseaux à haut rendement énergétique et des intégrations de bâtiments intelligents.

En reconnaissance de ses efforts constants pour aider ses clients à réduire l'impact carbone de leur infrastructure informatique, Logicalis a été nommé Partenaire mondial de l'année pour le développement durable de Cisco pour la deuxième année consécutive.

Renforcer l'impact sur la communauté

La stratégie d'entreprise responsable de Logicalis a permis de maintenir un engagement en faveur de la diversité, de l'inclusion et du développement des compétences. Avec un total de 232 000 dollars de dons à des associations caritatives et d'investissements communautaires, l'entreprise a soutenu plus de 500 bénéficiaires dans le cadre de 21 projets communautaires axés sur l'éducation.

Parmi les initiatives, citons :

Bourses Logicalis, Afrique du Sud : 22 bourses d'études ont été attribuées pour des qualifications STEM

Grad Girls, Australie : 40 étudiantes diplômées ont bénéficié d'un mentorat et ont participé à des défis industriels.

Apadrina TIC, Espagne : sept bourses et opportunités de mentorat ont été accordées à des étudiants en STIM financièrement défavorisés.

Former les futurs dirigeants

Le développement des employés est également resté une priorité. Au cours de l'exercice 2025, la représentation des femmes dans les postes de direction de Logicalis est passée de 29 à 34 % et le nombre de femmes dans le processus de succession est passé de 17 à 29 %. En outre, 210 collègues ont participé à des programmes de leadership, parallèlement au lancement du premier système mondial de gestion de l'apprentissage, ce qui a permis d'offrir 1 651 jours de formation.

Bob Bailkoski, PDG de Logicalis, a déclaré : « L'engagement en faveur de l'entreprise responsable est au cœur de notre organisation. Nous avons atteint la neutralité carbone avant la date prévue, ce qui prouve que la durabilité et la croissance commerciale vont de pair. Parallèlement à cette étape, nous sommes fiers d'avoir augmenté la représentation des femmes dans nos équipes de direction et d'avoir exécuté des projets éducatifs de base exceptionnels. Ces réalisations reflètent un impact réel sur la planète, sur notre personnel et sur les communautés que nous servons.

« Alors que nous continuons à nous développer, il devient encore plus important que nous restions déterminés à être une force positive. Dans un monde où la technologie s'accélère à toute vitesse, nous voulons nous assurer que tous aient la possibilité de participer à l'aventure, et c'est pourquoi nous développons nos initiatives communautaires. Nous redoublons également d'efforts en matière d'efficacité énergétique et nous accélérons l'adoption des énergies renouvelables. À mesure que nous avançons dans l'ère de l'IA, il est plus important que jamais que les progrès se fassent de manière consciente et responsable. »

Toutes ces réalisations s'appuient sur le cadre de gouvernance complet de Logicalis en matière d'activité responsable. Les conseils mondiaux formulent des recommandations par l'intermédiaire de la structure de contrôle de la société mère Datatec, garantissant ainsi une prise de décision équilibrée qui tient compte des impacts environnementaux, sociaux et de rentabilité tout en répondant aux besoins de toutes les parties prenantes - employés, clients, fournisseurs, nature et communautés locales.

Lire le rapport complet de Logicalis sur l'activité responsable pour l'exercice 2025 : www.logicalis.com/our-responsible-business

À propos de Logicalis

We are Architects of Change™. Nous aidons les organisations à réussir dans un monde numérique. Chez Logicalis, nous mettons à profit notre expertise technologique collective pour aider nos clients à élaborer un plan de réussite, afin qu'ils puissent obtenir des résultats durables qui comptent.

Nos services de cycle de vie dans les domaines de l'informatique en nuage, de la connectivité, de la collaboration et de la sécurité sont conçus pour aider à optimiser les opérations, à réduire les risques et à responsabiliser les employés.

En tant que fournisseur mondial de services technologiques, nous proposons des services numériques gérés de nouvelle génération, afin d'offrir à nos clients une visibilité en temps réel et des informations exploitables sur les performances de leur écosystème numérique, notamment en termes de fiabilité, d'expérience utilisateur, de sécurité, de performance économique et de durabilité.

Nos plus de 7 000 « architectes du changement » sont basés dans 30 territoires à travers le monde, aidant nos plus de 10 000 clients dans un large éventail de secteurs industriels à créer des résultats durables grâce à la technologie.

Logicalis a un chiffre d'affaires annualisé de 1,63 milliard de dollars, avec des activités en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique. Il s'agit d'une division de Datatec Limited, société cotée à la bourse de Johannesburg, dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 3,6 milliards de dollars.

