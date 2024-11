Masdar conclut l'acquisition de TERNA ENERGY annonce son intention de stimuler la croissance en Grèce et en Europe de l'Est

Masdar a achevé avec succès l'acquisition de 70 % des actions en circulation de TERNA ENERGY pour devenir l'actionnaire majoritaire du champion grec de l'énergie propre.

Après la clôture de la transaction, Masdar demandera les autorisations réglementaires pour lancer une offre publique d'achat obligatoire en numéraire afin d'acquérir toutes les actions restantes.

Masdar apportera des capitaux à long terme et une expertise mondiale pour stimuler les plans de croissance de TERNA ENERGY, qui vise une capacité opérationnelle de 6 GW d'énergies renouvelables d'ici à 2029, afin de soutenir la transition énergétique en Grèce et en Europe de l'Est.

L'acquisition jouera un rôle important dans la croissance du portefeuille de Masdar en Europe , qui vise une capacité globale de 100 GW d'ici 2030.

ABU DHABI, EAU et ATHENES, Grèce, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar (« Masdar »), le leader de l'énergie propre des EAU, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait achevé avec succès l'acquisition de 70 % des actions en circulation de TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) auprès de GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) et d'autres actionnaires, et qu'elle a reçu toutes les approbations réglementaires. L'opération, conclue au prix de 20 euros par action, valorise TERNA ENERGY à une valeur d'entreprise de 3,2 milliards d'euros, ce qui représente la plus grande transaction jamais réalisée dans le secteur de l'énergie à la Bourse d'Athènes et l'une des plus importantes dans le secteur des énergies renouvelables de l'Union européenne.

Masdar Agios Geogios Wind Farm

Après la clôture de la transaction, Masdar cherchera à obtenir les approbations réglementaires de la Commission hellénique des marchés de capitaux (HCNC), pour le lancement d'une offre publique d'achat obligatoire en espèces (« OPA ») afin d'acquérir les actions en circulation de TERNA ENERGY.

TERNA ENERGY est un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de deux décennies, détenant le portefeuille le plus important et le plus diversifié de Grèce, ainsi que des projets en Bulgarie et en Pologne. L'entreprise possède et exploite des projets d'énergie propre dans les domaines de l'éolien, du solaire, de la biomasse et de l'hydroélectricité. Le leader grec des énergies renouvelables construit également l'un des plus grands projets d'hydroélectricité par pompage en Europe, le projet Amfilochia, d'une puissance de 680 MW. TERNA ENERGY exploite actuellement une capacité de 1,2 gigawatt (GW). Cette acquisition témoigne de la confiance de Masdar dans l'impressionnant potentiel de croissance de l'entreprise, qui vise 6GW d'ici à 2029. TERNA ENERGY jouera un rôle important dans l'enrichissement du portefeuille de Masdar en Europe, qui vise une capacité globale de 100 GW d'ici à 2030 pour soutenir la transition énergétique.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a commenté l'opération : « Masdar est fier de devenir l'actionnaire majoritaire de TERNA ENERGY, qui réunit deux champions de l'énergie. » Notre vision engagée et notre capital à long terme ouvriront d'importantes possibilités de croissance pour TERNA ENERGY, qui met en œuvre sa stratégie pour soutenir les objectifs de la Grèce en matière d'énergies renouvelables.

« La stratégie d'acquisition de Masdar s'est concentrée sur l'acquisition non seulement d'actifs, mais aussi sur l'investissement dans des équipes exceptionnelles. Notre ambition est de faire de TERNA ENERGY l'une de nos principales plateformes régionales qui nous aidera à atteindre nos objectifs ambitieux. Je me réjouis de travailler à l'adresse avec le président exécutif, Georgios Peristeris, et le directeur général, Emmanuel Maragoudakis, pour soutenir la transition énergétique en Grèce et en Europe. »

Georgios Peristeris, président-directeur général de GEK TERNA et président exécutif de TERNA ENERGY, a déclaré : « Notre accord avec Masdar reflète le rôle de leader inégalé de TERNA ENERGY dans la transition vers l'énergie verte en Grèce et dans le sud-est de l'Europe, résultat de nos efforts constants et inlassables au cours des 25 dernières années pour créer la plateforme d'énergie propre la plus importante et à la croissance la plus rapide dans notre pays. Partageant avec Masdar la même vision d'une énergie propre, abordable et produite localement, nous nous réjouissons de travailler ensemble à un avenir aux possibilités de croissance infinies pour TERNA ENERGY ».

Masdar a retenu Rothschild & Co. comme unique conseiller financier, et Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins comme conseillers juridiques, dans le cadre de la transaction et du financement.

Le groupe GEK TERNA a bénéficié du soutien de Reed Smith LLP et de Potamitis Vekris, qui ont été respectivement les conseillers juridiques internationaux et grecs de la transaction, tandis que Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier unique de TERNA ENERGY.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.masdar.ae et se connecter : facebook.com/masdar.ae et twitter.com/masdar

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transition énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 31,5 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être l'un des principaux producteurs d'hydrogène vert d'ici à la même année.

À propos de TERNA ENERGY

TERNA ENERGY est un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de deux décennies. Elle détient le portefeuille de projets le plus important et le plus diversifié de Grèce, avec 2 500 MW en exploitation, en construction ou prêts à être construits. La capacité installée de TERNA ENERGY s'élève actuellement à 1 224 MW. TERNA ENERGY poursuit sans relâche son plan d'investissement, visant à atteindre une capacité installée totale de 6 GW d'ici à 2029. TERNA ENERGY (www.terna-energy.com) est cotée à la Bourse d'Athènes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569464/Masdar_Agios_Georgios_Wind_Farm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/4930165/MASDAR_Logo.jpg