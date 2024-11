Masdar schließt Übernahme von TERNA ENERGY ab und kündigt an, das Wachstum in Griechenland und Osteuropa zu beschleunigen

Masdar hat die Übernahme von 70 % der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY erfolgreich abgeschlossen und ist damit Mehrheitsaktionär des griechischen Champions für saubere Energie

Nach Abschluss der Transaktion wird Masdar die behördlichen Genehmigungen für die Einleitung eines obligatorischen Barangebots zum Erwerb aller verbleibenden Aktien einholen.

Masdar bringt langfristiges Kapital und globales Know-how ein, um die Wachstumspläne von TERNA ENERGY zu unterstützen, das bis 2029 eine Betriebskapazität von 6 GW an erneuerbaren Energien anstrebt und die Energiewende in Griechenland und Osteuropa unterstützt.

Die Übernahme wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Portfolios von Masdar in Europa spielen, da das Unternehmen bis 2030 weltweit eine Kapazität von 100 GW anstrebt.

ABU DHABI, UAE and ATHENS, Greece, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar („Masdar"), das führende Unternehmen für saubere Energie in den VAE, gab heute bekannt , dass es die Übernahme von 70 % der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) von GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) und anderen Aktionären erfolgreich abgeschlossen und alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Die Transaktion, die zu einem Preis von 20 Euro pro Aktie vereinbart wurde, bewertet TERNA ENERGY mit einem Unternehmenswert von 3,2 Mrd. Euro und ist damit die größte Transaktion im Energiebereich, die jemals an der Athener Börse getätigt wurde, und eine der größten in der EU-Branche für erneuerbare Energien.

Nach Abschluss der Transaktion wird Masdar die behördliche Genehmigung der Hellenic Capital Markets Commission (HCNC) einholen, um ein obligatorisches Barangebot („MTO") zum Erwerb der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY zu unterbreiten.

TERNA ENERGY ist seit über zwei Jahrzehnten ein wichtiger Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über das größte und am stärksten diversifizierte Portfolio in Griechenland sowie über Projekte in Bulgarien und Polen. Das Unternehmen besitzt und betreibt saubere Energieprojekte in den Bereichen Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft. Griechenlands führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien baut außerdem eines der größten Pumpspeicherkraftwerksprojekte in Europa, das 680-MW-Projekt Amfilochia. TERNA ENERGY verfügt derzeit über eine Kapazität von 1,2 Gigawatt (GW). Die Übernahme spiegelt das Vertrauen von Masdar in das beeindruckende Wachstumspotenzial des Unternehmens wider, das bis 2029 6 GW erreichen will. TERNA ENERGY wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Portfolios von Masdar in ganz Europa spielen, da das Unternehmen zur Unterstützung der Energiewende bis 2030 weltweit eine Kapazität von 100 GW anstrebt.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, kommentierte: „Masdar ist stolz darauf, Mehrheitsaktionär von TERNA ENERGY zu werden und damit zwei Energiechampions zusammenzubringen." Unsere engagierte Vision und unser langfristiges Kapital werden TERNA ENERGY bei der Umsetzung seiner Strategie zur Unterstützung der griechischen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien bedeutende Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen.

„Die Akquisitionsstrategie von Masdar konzentriert sich nicht nur auf den Erwerb von Vermögenswerten, sondern auch auf Investitionen in außergewöhnliche Teams. Unser Ziel ist es, TERNA ENERGY als eine unserer wichtigsten regionalen Plattformen zu etablieren, die uns helfen wird, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Georgios Peristeris und dem Vorstandsvorsitzenden Emmanuel Maragoudakis, um die Energiewende in Griechenland und Europa zu unterstützen."

Georgios Peristeris, Vorsitzender und CEO von GEK TERNA und Executive Chairman von TERNA ENERGY, sagte: „Unsere Vereinbarung mit Masdar spiegelt die beispiellose Führungsrolle von TERNA ENERGY bei der Umstellung auf grüne Energie in Griechenland und Südosteuropa wider. Sie ist das Ergebnis unserer konsequenten und unermüdlichen Bemühungen der letzten 25 Jahre, die größte und am schnellsten wachsende Plattform für saubere Energie in unserem Land zu schaffen. Wir teilen mit Masdar die gleiche Vision von sauberer, erschwinglicher und im Inland erzeugter Energie und freuen uns darauf, gemeinsam auf eine Zukunft mit unendlichen Wachstumsmöglichkeiten für TERNA ENERGY hinzuarbeiten."

Masdar hat Rothschild & Co. als alleinigen Finanzberater und Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Transaktion und Finanzierung beauftragt.

Die GEK TERNA Gruppe wurde von Reed Smith LLP und Potamitis Vekris unterstützt, die als internationale bzw. griechische Rechtsberater für die Transaktion fungierten, während Morgan Stanley als alleiniger Finanzberater für TERNA ENERGY tätig war.

Über Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 31,5 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die es am nötigsten haben, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 100 GW an erneuerbaren Energien an und will bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden.

Über TERNA ENERGY

TERNA ENERGY ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über das größte und am stärksten diversifizierte Projektportfolio in Griechenland mit 2.500 MW in Betrieb, im Bau und baureif. Die installierte Leistung von TERNA ENERGY liegt derzeit bei 1.224 MW, und TERNA ENERGY setzt seinen Investitionsplan nahtlos fort, um bis 2029 eine installierte Gesamtleistung von 6 GW zu erreichen. TERNA ENERGY (www.terna-energy.com) ist an der Athener Börse notiert.

