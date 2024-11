Masdar signe un accord pour développer le parc éolien de Mingbulak (1GW) en Ouzbékistan

Signature d'un accord d'étude conjointe avec le ministère de l'énergie de l'Ouzbékistan en marge de la COP29 à Bakou

Le nouveau parc éolien de 1GW à Mingbulak créera 1 000 emplois et fournira de l'énergie propre à 300 000 foyers de la région.

L'accord marque la première phase d'une stratégie plus large visant à développer 2GW de nouveaux projets éoliens en Ouzbékistan

BAKU, Azerbaïdjan, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, la centrale d'énergie propre des Émirats arabes unis, et le ministère de l'Énergie de l'Ouzbékistan ont signé un accord pour développer un parc éolien de 1 gigawatt (GW) dans la région de Mingbulak du pays.

Ce nouveau parc éolien créera 1 000 emplois pendant la construction et 60 emplois pendant l'exploitation. Une fois achevée, elle fournira de l'énergie propre à 300 000 foyers de la région. Cet accord renforce le partenariat stratégique entre Masdar et l'Ouzbékistan et marque la première phase d'une stratégie plus large visant à établir trois parcs éoliens dans le pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la COP29 à Bakou, en présence de S.E.M. Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de Masdar, et président de la COP28, et H.E. Jurabek Mirzamakhmudov, ministre de l'énergie de l'Ouzbékistan. L'accord a été signé par Jakhongir Obidjonov, président d'Uzenergosotish, et Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar.

En 2023, Masdar a signé un accord de mise en œuvre pour développer 2GW de nouveaux projets éoliens en Ouzbékistan. Outre le parc éolien de Mingbulak annoncé aujourd'hui, deux autres sites seront concernés : Akpetki, dans la région du Karakalpakstan, et Buzaubay, dans la région de Navoiy.

S.E. Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de Masdar et président de la COP28, , a déclaré : "La relation de longue date entre les Émirats arabes unis et l'Ouzbékistan souligne l'ampleur et l'ambition nécessaires pour accélérer l'action climatique et stimuler la croissance des capacités en matière d'énergie propre. Le développement d'un parc éolien de 1GW est un autre exemple de notre engagement à fournir un maximum d'énergie avec moins d'émissions. De tels accords nous rapprochent de nos objectifs communs, à savoir tripler la capacité de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030, comme le prévoit le consensus historique des Émirats arabes unis, et favoriser les progrès socio-économiques à faible émission de carbone".

S.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis, a déclaré : "Les Émirats arabes unis et l'Ouzbékistan partagent une même vision du développement durable et des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir ce partenariat faire progresser l'énergie propre et sans émissions en Ouzbékistan et à l'étranger. Les Émirats arabes unis félicitent l'Ouzbékistan pour son leadership en matière de climat, alors que nous progressons ensemble dans la transition énergétique vers une nouvelle ère de prospérité durable".

S.E. Jurabek Mirzamakhmudov, ministre de l'énergie de l'Ouzbékistan, a déclaré : "Dans des circonstances aussi difficiles, sous la direction avisée de notre président, Shavkat Mirziyoyev, l'Ouzbékistan a fait de la transition vers une économie "verte" et de l'objectif de neutralité carbone sa principale orientation stratégique. Aujourd'hui, nous prenons des mesures décisives pour développer rapidement les sources d'énergie renouvelables, nous adapter au changement climatique et progresser vers une croissance durable.



"La centrale éolienne de Mingbulak marque une nouvelle étape dans notre partenariat, en nous offrant la possibilité de renforcer la sécurité énergétique, de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance économique. Nous avons une grande confiance dans les projets de Masdar en Ouzbékistan et nous croyons en leur succès continu.



"En accord avec l'initiative "Triple Renewable Energy Capacity" des Émirats arabes unis, nous nous joignons au mouvement mondial de lutte contre le changement climatique. L'Ouzbékistan, quant à lui, réaffirme son engagement envers les objectifs de l'Accord de Paris et vise à étendre la coopération internationale dans le secteur des énergies renouvelables."

Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a déclaré : "L'Ouzbékistan est un partenaire stratégique clé pour Masdar, et nous travaillons ensemble pour atteindre les objectifs ambitieux du pays en matière d'énergie renouvelable en réalisant des projets d'énergie renouvelable qui alimenteront les foyers et les entreprises du pays - et une croissance durable - tout en réduisant avec succès les émissions. Masdar est fière de soutenir l'Ouzbékistan dans ses efforts pour transformer son paysage énergétique, et nous sommes impatients de poursuivre notre voyage commun vers un avenir plus durable".

Le nouveau projet éolien contribuera au portefeuille croissant d'énergies renouvelables de l'Ouzbékistan et complétera les projets existants de Masdar dans le pays, qui comprennent six centrales solaires à grande échelle. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité énergétique, à créer des emplois et à favoriser une croissance économique durable en Ouzbékistan, tout en réduisant de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Cela correspond à l'engagement de Masdar de soutenir l'objectif de l'Ouzbékistan de générer 40 % de l'électricité du pays à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Masdar a été un précurseur sur le marché des énergies renouvelables en Ouzbékistan, avec des projets phares tels que le parc éolien Zarafshan de 500 MW, qui fournira suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 150 000 foyers lorsqu'il sera pleinement opérationnel. Masdar a également développé la centrale solaire photovoltaïque (PV) de 100 MW de Nur Navoi, qui est opérationnelle depuis 2021. Ces projets soulignent l'engagement de Masdar à fournir des solutions énergétiques propres, abordables et fiables à l'Ouzbékistan.

Depuis sa création en 2006, Masdar a joué un rôle clé dans la réalisation de la vision des Émirats arabes unis en tant que leader mondial en matière de développement durable et d'action climatique. L'entreprise a développé des projets et s'est associée à des projets dans plus de 40 pays, avec pour mandat d'augmenter la capacité de son portefeuille d'énergies renouvelables à 100 GW d'ici à 2030 et de devenir un producteur majeur d'hydrogène vert d'ici à la même année.

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable dont la croissance est la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transition énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 31,5 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être l'un des principaux producteurs d'hydrogène vert d'ici à la même année.

