Masdar unterzeichnet Vereinbarung zur Entwicklung des 1-GW-Windparks Mingbulak in Usbekistan

Gemeinsame Studienvereinbarung mit dem Energieministerium von Usbekistan am Rande der COP29 in Baku unterzeichnet

Neuer 1-GW-Windpark in Mingbulak wird 1.000 Arbeitsplätze schaffen und 300.000 Haushalte in der Region mit sauberer Energie versorgen

Die Vereinbarung markiert die erste Phase einer umfassenderen Strategie zur Entwicklung von 2 GW an neuen Windprojekten in Usbekistan

BAKU, Aserbaidschan, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, das Kraftwerk für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und das usbekische Energieministerium haben eine Vereinbarung über die Entwicklung eines Windparks mit einer Leistung von 1 Gigawatt (GW) in der Region Mingbulak in Usbekistan unterzeichnet.

Dieser neue Windpark wird während der Bauphase 1.000 Arbeitsplätze und während des Betriebs 60 Arbeitsplätze schaffen. Nach seiner Fertigstellung wird es 300.000 Haushalte in der Region mit sauberer Energie versorgen. Die Vereinbarung stärkt die strategische Partnerschaft zwischen Masdar und Usbekistan und markiert die erste Phase einer umfassenderen Strategie zur Errichtung von drei Windparks in diesem Land.

Die Unterzeichnungszeremonie fand am Rande der COP29 in Baku statt und wurde von S.E. Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Vorsitzender von Masdar, und COP28-Präsident, und S.E. Jurabek Mirzamakhmudov, usbekischer Minister für Energie. Die Vereinbarung wurde von Jakhongir Obidjonov, dem Vorsitzenden von Uzenergosotish, und Mohamed Jameel Al Ramahi, dem Chief Executive Officer von Masdar, unterzeichnet.

Im Jahr 2023 unterzeichnete Masdar eine Umsetzungsvereinbarung zur Entwicklung von 2 GW an neuen Windprojekten in Usbekistan. Zusätzlich zu dem heute angekündigten Windpark Mingbulak werden diese zwei weitere Standorte umfassen, darunter Akpetki in der Region Karakalpakstan und Buzaubay in der Region Navoiy.

S.E. Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Vorsitzender von Masdar und Präsident der COP28, sagte: "Die langjährigen Beziehungen zwischen den VAE und Usbekistan unterstreichen das Ausmaß und den Ehrgeiz, die notwendig sind, um den Klimaschutz zu beschleunigen und den Ausbau der Kapazitäten für saubere Energien voranzutreiben. Die Entwicklung eines 1-GW-Windparks ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, ein Maximum an Energie mit weniger Emissionen zu liefern. Vereinbarungen wie diese bringen uns weiter voran auf dem Weg zu unseren gemeinsamen Zielen, die Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen, wie im historischen VAE-Konsens dargelegt, und den kohlenstoffarmen sozioökonomischen Fortschritt voranzutreiben".

S.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister für Energie und Infrastruktur der VAE, sagte: "Die VAE und Usbekistan teilen eine Vision von nachhaltiger Entwicklung und erneuerbarer Energie. Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft saubere, emissionsfreie Energie in Usbekistan und im Ausland voranbringt. Die VAE würdigen die klimapolitische Führungsrolle Usbekistans, da wir gemeinsam die Energiewende hin zu einer neuen Ära des nachhaltigen Wohlstands vorantreiben.

S.E. Jurabek Mirzamakhmudov, usbekischer Minister für Energie, sagte: "Unter diesen schwierigen Umständen hat Usbekistan unter der weisen Führung seines Präsidenten Shavkat Mirziyoyev den Übergang zu einer "grünen" Wirtschaft und das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu seiner wichtigsten strategischen Ausrichtung gemacht. Heute unternehmen wir entscheidende Schritte zur raschen Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, zur Anpassung an den Klimawandel und zu einem nachhaltigen Wachstum.



"Das Windkraftwerk Mingbulak markiert eine neue Phase in unserer Partnerschaft, die uns die Möglichkeit bietet, die Energiesicherheit zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Wir haben großes Vertrauen in die Projekte von Masdar in Usbekistan und glauben an ihren weiteren Erfolg.



"Im Einklang mit der VAE-Initiative "Triple Renewable Energy Capacity" schließen wir uns der weltweiten Bewegung zur Bekämpfung des Klimawandels an. Usbekistan wiederum bekräftigt sein Engagement für die Ziele des Pariser Abkommens und will die internationale Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen."

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO von Masdar, sagte: "Usbekistan ist ein wichtiger strategischer Partner für Masdar, und wir arbeiten gemeinsam daran, die ehrgeizigen Ziele des Landes im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen, indem wir Projekte für erneuerbare Energien durchführen, die die Haushalte und Unternehmen des Landes mit Strom versorgen - und ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen - und gleichzeitig die Emissionen erfolgreich senken. Masdar ist stolz darauf, Usbekistan bei der Umgestaltung seiner Energielandschaft zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Weg in eine nachhaltigere Zukunft fortzusetzen."

Das neue Windprojekt wird zum wachsenden Portfolio an erneuerbaren Energien in Usbekistan beitragen und die bestehenden Projekte von Masdar in dem Land ergänzen, zu denen auch sechs Solarkraftwerke gehören. Diese Initiativen sollen die Energiesicherheit erhöhen, Arbeitsplätze schaffen, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Usbekistan fördern und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung von Masdar, Usbekistans Ziel zu unterstützen, bis 2030 40 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.

Masdar hat sich schon früh auf dem usbekischen Markt für erneuerbare Energien engagiert. Zu den wegweisenden Projekten gehört der 500-MW-Windpark Zarafshan, der nach seiner Fertigstellung genug Strom für mehr als 150.000 Haushalte liefern wird. Masdar hat auch das 100-MW-Photovoltaik-Kraftwerk Nur Navoi entwickelt, das seit 2021 in Betrieb ist. Diese Projekte unterstreichen das Engagement von Masdar, saubere, erschwingliche und zuverlässige Energielösungen für Usbekistan bereitzustellen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar maßgeblich zur Verwirklichung der Vision der VAE beigetragen, eine weltweit führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu übernehmen. Das Unternehmen hat Projekte in mehr als 40 Ländern entwickelt und ist Partner in diesen Ländern. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Kapazität seines Portfolios an erneuerbaren Energien bis 2030 auf 100 GW zu erhöhen und bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff zu werden.

Über Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 31,5 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die es am nötigsten haben, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 100 GW an erneuerbaren Energien an und will bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden.

