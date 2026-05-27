Merach S29R2: samonapájací rotoped oslobodzuje používateľov od mesačného predplatného na fitness
News provided byMerach
May 27, 2026, 07:24 ET
LONDÝN, 27. máj 2026 /PRNewswire/ – Pripojené fitness bicykle často vyžadujú mesačné predplatné ešte dlho po zakúpení zariadenia, ale nový Merach S29R2 k tomu pristupuje inak. Kombinuje autonómnu prevádzku, inteligentný automatický odpor a voliteľné pripojenie k aplikáciám vrátane podpory populárnych platforiem tretích strán, ako sú Zwift a Kinomap, bez uzamykania základných funkcií povinným predplatným. Je navrhnutý na flexibilné domáce použitie, umožňuje prístup k tréningom a nemá žiadne predplatné.
Bezdrôtová sloboda do každej miestnosti
S29R2 sa líši od ostatných inteligentných bicyklov tým, že nepotrebuje elektrickú zásuvku. Pomocou integrovaného generátorového systému bicykel premieňa energiu šliapania na energiu potrebnú na prevádzku elektroniky a displeja – čím eliminuje potrebu zásuviek, nabíjacích káblov či výmeny batérií.
Pri prvom zošliapnutí pedálov sa LCD displej automaticky aktivuje a zobrazuje údaje o výkone vrátane času, rýchlosti, vzdialenosti, spálených kalórií a úrovne odporu. V kombinácii s prednými transportnými kolieskami a bezdrôtovým nastavením sa bicykel dá ľahko premiestňovať z miestnosti do miestnosti, či už ide o rýchly tréning v obývačke alebo dlhšiu jazdu pri balkónovom okne.
Inteligentný odpor, ktorý reaguje v reálnom čase
Namiesto tradičného manuálneho ovládača odporu používa S29R2 elektronický systém odporu ovládaný pomocou tlačidiel na displeji alebo tréningových programov na základe aplikácie. Zachovaný mechanický gombík funguje výlučne ako ovládač brzdy a núdzového zastavenia.
Po pripojení ku kompatibilným platformám pre virtuálnu cyklistiku bicykel automaticky upravuje odpor podľa zmien terénu v reálnom čase a reaguje do troch sekúnd, aby simuloval stúpania, zjazdy a meniace sa jazdné podmienky. Systém obsahuje aj sedem prednastavených automatických tréningových programov.
Navrhnuté pre každodenné domáce fitness
- Vhodné pre používateľov s hmotnosťou do 159 kg a výškou od 142 do 193 cm
- Riadidlá a sedlo nastaviteľné v 4 smeroch
- 16 úrovní odporu s mimoriadne tichou prevádzkou do 25 dB
- Integrovaný stojan na činky, dva držiaky na fľaše a držiak na smartfón
Model Merach S29R2 bol uvedený na trh 26. apríla 2026 a je dostupný prostredníctvom stránky merachfit.de za odporúčanú maloobchodnú cenu (RRP) 659,99 €. Ceny na Amazone sa môžu líšiť.
O spoločnosti Merach
Spoločnosť Merach, založená v roku 2018, vyvíja domáce fitness zariadenia a wellness produkty pripojené na internet pre spotrebiteľov vo viac ako 50 krajinách. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1000 ľudí a od roku 2021 dodáva vybavenie pre čínske národné športové tímy, vrátane olympijských hier v Tokiu, Pekingu a Paríži.
Viac informácií: merachfit.eu | IG: @merachfit.eu
KONTAKT: [email protected]
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2987670/Merach_Exercise_Bike_S29R2_lifestyle_659_99___April_27__2026__14.jpg
Share this article