Merach S29R2: la cyclette autoalimentata che libera gli utenti dagli abbonamenti fitness mensili

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Merach

May 27, 2026, 07:45 ET

LONDRA, 26 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Le fit bike connesse spesso richiedono abbonamenti mensili continuativi anche molto tempo dopo l'acquisto dell'hardware, ma la nuova Merach S29R2 adotta un approccio diverso. Combina funzionamento autoalimentato, resistenza automatica intelligente e connettività opzionale tramite app, incluso il supporto per piattaforme di terze parti popolari come Zwift e Kinomap, senza vincolare le funzionalità principali a un abbonamento obbligatorio. Progettata per un uso domestico flessibile, rende gli allenamenti accessibili e senza abbonamento.

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A timeless black and red combo on Merach S29
A timeless black and red combo on Merach S29

Libertà senza fili in qualsiasi stanza 

Ciò che distingue la S29R2 dalle altre smart bike è la sua indipendenza dalle prese di corrente. Utilizzando un sistema di generazione integrato, la bici converte l'energia della pedalata nella potenza necessaria per alimentare i suoi componenti elettronici e il display integrato, eliminando la necessità di prese a muro, cavi di ricarica o sostituzioni della batteria.

Con la prima corsa del pedale, il display LCD si attiva automaticamente, mostrando i dati relativi alle prestazioni tra cui tempo, velocità, distanza, calorie bruciate e livello di resistenza. Grazie alle ruote anteriori di trasporto e a una configurazione senza fili, la fit bike può essere facilmente spostata da una stanza all'altra, sia per un allenamento veloce in soggiorno che per una pedalata più lunga vicino alla finestra del balcone.

Resistenza intelligente che risponde in tempo reale

Invece di affidarsi a una tradizionale manopola manuale per la regolazione della resistenza, l'S29R2 utilizza un sistema di resistenza elettronica controllato tramite i pulsanti sul display integrato o i programmi di allenamento basati sull'app. La manopola meccanica rimanente funziona esclusivamente come comando di frenata e arresto di emergenza.

Quando è collegata a piattaforme di ciclismo virtuale compatibili, la fit bike regola automaticamente la resistenza per adattarsi ai cambiamenti del terreno in tempo reale, rispondendo in meno di tre secondi per simulare salite, discese e condizioni di guida mutevoli. Il sistema include anche sette programmi di allenamento automatici preimpostati.

Progettata per il fitness quotidiano a casa

  • Sostiene utenti con un peso fino a 159 kg e un'altezza compresa tra 142 e 193 cm
  • Manubrio e sella regolabili in 4 direzioni
  • 16 livelli di resistenza con funzionamento ultra silenzioso inferiore a 25 dB
  • Porta manubri integrato, doppio portaborraccia e supporto per smartphone

La Merach S29R2 è stata lanciata il 26 aprile 2026 ed è disponibile su merachfit.de al prezzo consigliato al pubblico (RRP) di 659,99 €. I prezzi su Amazon possono variare.

Informazioni su Merach

Fondata nel 2018, Merach sviluppa attrezzature per il fitness domestico connesse e prodotti per il benessere destinati a consumatori in oltre 50 paesi. L'azienda impiega più di 1.000 persone e dal 2021 fornisce attrezzature alle squadre sportive nazionali cinesi, anche in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo, Pechino e Parigi.

Maggiori informazioni:merachfit.eu | IG: @merachfit.eu

CONTATTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987670/Merach_Exercise_Bike_S29R2_lifestyle_659_99___April_27__2026__14.jpg

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