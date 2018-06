Microsoft annonce les lauréats et finalistes des prix Partenaire de l'année 2018

Cette année, Microsoft a distingué ses partenaires dans 39 catégories, chacune illustrant les domaines des solutions, les secteurs et autres. Les lauréats et finalistes des prix ont été sélectionnés parmi plus de 2600 nominations recueillies dans 115 pays à travers le monde en fonction de leur engagement à l'égard des clients, de l'impact de leur solution sur le marché et de l'utilisation exemplaire des technologies de Microsoft.

« C'est un honneur de distinguer les lauréats et finalistes des prix Partenaire de l'année 2018 qui représentent les meilleurs innovateurs les plus avant-gardistes qui se distinguent dans notre communauté de partenaires », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente de groupe, One Commercial Partner, Microsoft. « Ces sociétés apportent des solutions de pointe aux défis complexes des entreprises et offrent des possibilités de transformation numérique à leurs clients. Nous adressons nos félicitations à chacun des lauréats et finalistes. » Schuster a par ailleurs félicité les lauréats et finalistes dans un article de blog publié sur le site Web de Microsoft Partner Network.

Les catégories, lauréats et finalistes sont indiqués ci-dessous. Une liste complète, qui comprend les lauréats des prix Partenaire national Microsoft de l'année 2018, est disponible à l'adresse https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Partenaire de l'année, Alliance commerciale mondiale ISV

Lauréat : AT&T

Partenaire de l'année, Alliance SI

Lauréat : Accenture/Avanade

Partenaire de l'année, Innovation applicative

Lauréat : Larsen & Toubro Infotech

Finaliste : Datacom

Finaliste : Neal Analytics

Partenaire de l'année, Intelligence artificielle

Lauréat : Insight

Finaliste : KPMG Consulting Co. Ltd.

Finaliste : eSmart Systems

Finaliste : RedPoint Global Inc.

Partenaire de l'année, Azure Compete

Lauréat : GTPLUS

Finaliste : Wragby Business Solutions and Technologies Ltd.

Finaliste : Convergent Computing (CCO)

Finaliste : Infront Consulting Group

Partenaire de l'année, Analytique du Big Data

Lauréat : Cognizant Technology Solutions

Finaliste : WIPRO

Finaliste : BlueGranite Inc.

Finaliste : Neudesic

Partenaire de l'année, Expérience client

Lauréat : Content and Code

Finaliste : Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finaliste : Insight

Finaliste : Qorus Software

Partenaire de l'année, Modernisation du patrimoine des données

Lauréat : pmOne AG

Finaliste : Northdoor plc

Finaliste : Cognizant Technology Solutions

Finaliste : Datometry

Partenaire de l'année, Transformation des centres de données

Lauréat : Ensono

Finaliste : 10th Magnitude

Finaliste : Hanu Software Inc.

Finaliste : Rackspace

Partenaire de l'année, DevOps

Lauréat : Xpirit Netherlands

Finaliste : Canarys Automations Private Ltd.

Finaliste : InCycle Software

Finaliste : Nebbia Technology

Partenaire de l'année, Dynamics 365 for Field Service

Lauréat : Velrada

Finaliste : eCraft Oy Ab

Finaliste : Hitachi Solutions Ltd.

Finaliste : DXC Eclipse

Partenaire de l'année, Dynamics 365 for Talent

Lauréat : SAGlobal

Finaliste : eBECS

Partenaire de l'année, Dynamics Customer Service

Lauréat : eBECS

Finaliste : Fusion5

Finaliste : Accenture/Avanade

Finaliste : PowerObjects, une société HCL Technologies

Partenaire de l'année, Dynamics for Finance and Operations

Lauréat : Accenture/Avanade

Finaliste : Infosys Ltd.

Finaliste : AKA Enterprise Solutions (anciennement InterDyn AKA)

Finaliste : Hitachi Solutions

Partenaire de l'année, Dynamics Sales

Lauréat : NuSoft

Finaliste : Cognizant Technologies

Finaliste : KORUS Consulting

Finaliste : Ecuity Edge

Partenaire de l'année, Enseignement

Lauréat : Campus Management

Finaliste : ITWORX Education

Finaliste : BrightBytes

Partenaire de l'année, Services financiers

Lauréat : Vector Risk

Finaliste : V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S.

Finaliste : Finastra

Finaliste : Insight

Partenaire de l'année, Gouvernement

Lauréat : Axon Enterprises Inc.

Finaliste : Black Marble

Finaliste : Pythagoras Communications Ltd.

Finaliste : EY

Partenaire de l'année, Santé

Lauréat : Solidsoft Reply

Finaliste : KPMG LLP

Finaliste : DXC Eclipse

Finaliste : KenSci

Partenaire de l'année, Fournisseur indirect

Lauréat : Tech Data

Finaliste : Westcoast Ltd.

Finaliste : Ingram Micro

Partenaire de l'année, Communications intelligentes

Lauréat : Sada Systems

Finaliste : Communicativ

Finaliste : bluesource

Finaliste : Modality Systems Ltd.

Partenaire de l'année, Internet des objets

Lauréat : Crestron Electronics

Finaliste : Energisme

Finaliste : Fathym Inc.

Finaliste : Marquam

Partenaire de l'année, Apprentissage

Lauréat : Digicomp Academy AG

Finaliste : Institute for Information Industry

Partenaire de l'année, Fabrication

Lauréat : ICONICS

Finaliste : ABB Group

Finaliste : Icertis Inc.

Finaliste : PROS Inc.

Partenaire de l'année, Médias et communications

Lauréat : Advvy

Finaliste : NV Interactive

Finaliste : Avid

Finaliste : Hewlett-Packard Enterprise LLC

Partenaire de l'année, Microsoft CityNext

Lauréat : Bentley Systems

Finaliste : Meemim Inc.

Finaliste : Black Marble

Finaliste : Cubic Transportation Systems

Bureau moderne (anciennement Powered Device) de l'année

Lauréat : Insight

Finaliste : AMTRA Solutions

Finaliste : Dell

Finaliste : DXC

Partenaire de l'année, Transformation de l'espace de travail moderne

Lauréat : Dimension Data

Finaliste : Logicalis

Finaliste : Sulava Oy

Finaliste : Otsuka Corp.

Partenaire de l'année, Applications et infrastructure open source sur Azure

Lauréat : 10th Magnitude

Finaliste : Nordcloud

Finaliste : 4ward

Finaliste : SNP Technologies Inc.

Partenaire de l'année, Données et IA open source

Lauréat : Cloudera

Finaliste : PT Mitra Integrasi Informatika

Finaliste : KORUS Consulting

Finaliste : Application Consulting Training Solutions

Partenaire de l'année, Partenaire pour l'impact social

Lauréat : ProServeIT Corp.

Finaliste : Alianza Corp.

Finaliste : New Signature

Partenaire de l'année, Excellence des revendeurs partenaires en technologie, ventes et/ou licences

Lauréat : Erik Moll , COMPAREX Canada

, COMPAREX Canada Finaliste : Michael Jonsson , Avanade

, Avanade Finaliste : Andrew Mackay , Teambase

, Teambase Finaliste : Mark Pierce , New Signature

Partenaire de l'année, Plateforme

Lauréat : Provance

Finaliste : Anywhere.24 GmbH

Finaliste : Soumission conjointe : PROS Inc., Icertis et VeriPark

Finaliste : SAGlobal

Partenaire de l'année, Power BI

Lauréat : Slalom

Finaliste : Truenorth Corp.

Finaliste : IT-Logix AG

Finaliste : Teambase

Partenaire de l'année, Gestion de projets et de portefeuilles

Lauréat : CPS

Finaliste : Prosperi

Finaliste : Projectum

Finaliste : Sensei Project Solutions

Partenaire de l'année, Commerce de détail

Lauréat : Teambase

Finaliste : Blue Yonder GmbH

Finaliste : Synerise S.A.

Finaliste : Tallan Inc.

Partenaire de l'année, SAP sur Azure

Lauréat : Accenture/Avanade

Finaliste : Infosys Ltd.

Finaliste : CoreToEdge

Finaliste : Brillio

Partenaire de l'année, Sécurité et conformité

Lauréat : Oxford Computer Group - R.-U.

Finaliste : NELITE

Finaliste : Soumission conjointe : Mavim B.V. & Motion10

Finaliste : Planet Technologies

Partenaire de l'année, Travail d'équipe

Lauréat : Adopt & Embrace

Finaliste : Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finaliste : Rapid Circle

Finaliste : Content and Code

