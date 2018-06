A Microsoft anuncia os vencedores e finalistas da premiação Parceiro do Ano de 2018

Este ano, a Microsoft reconheceu parceiros em 39 categorias, celebrando cada uma das áreas das soluções, setores e muito mais. Os finalistas e os vencedores do prêmio foram selecionados entre mais de 2.600 indicações, coletadas de 115 países diferentes de todo o mundo, com base no seu compromisso com os clientes, no impacto de suas soluções no mercado e no uso exemplar das tecnologias Microsoft.

"É uma honra reconhecer os vencedores e finalistas da premiação Parceiro do Ano de 2018, que representa os melhores e mais visionários inovadores provenientes de nossa comunidade de parceiros", disse Gavriella Schuster, Vice-Presidente Corporativa da Divisão One Commercial Partner, da Microsoft. "Estas empresas estão trazendo soluções de ponta para complexos desafios de negócios e fornecendo oportunidades de transformação digital para seus clientes. Parabéns para cada vencedor e cada finalista". Schuster também parabenizou os vencedores e os finalistas em uma publicação no blog do Web Site da Rede de Parceiros da Microsoft.

As categorias, vencedores e finalistas estão relacionados abaixo. Uma lista completa, incluindo os vencedores da premiação Parceiro do País do Ano de 2018, está disponível no endereço https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Alliance Global Commercial ISV Partner of the Year (Parceiro do Ano da Aliança Global Comercial VIS - vendedores independentes de software)

Vencedor: AT&T

Alliance SI Partner of the Year (Parceiro do Ano da Aliança de IS - Integradores de Sistemas)

Vencedor: Accenture/Avanade

Application Innovation Partner of the Year (Parceiro do Ano de Inovação em Aplicativos)

Vencedor: Larsen & Toubro Infotech

Finalista: Datacom

Finalista: Neal Analytics

Artificial Intelligence Partner of the Year (Parceiro do Ano de Inteligência Artificial)

Vencedor: Insight

Finalista: KPMG Consulting Co. Ltd.

Finalista: eSmart Systems

Finalista: RedPoint Global Inc.

Azure Compete Partner of the Year (Parceiro do Ano da Competição Azure)

Vencedor: GTPLUS

Finalista: Wragby Business Solutions and Technologies Ltd.

Finalista: Convergent Computing (CCO)

Finalista: Infront Consulting Group

Big Data Analytics Partner of the Year (Parceiro do Ano de Análise de Big Data)

Vencedor: Cognizant Technology Solutions

Finalista: WIPRO

Finalista: BlueGranite Inc.

Finalista: Neudesic

Customer Experience Partner of the Year (Parceiro do Ano de Experiências dos Clientes)

Vencedor: Content and Code

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Insight

Finalista: Qorus Software

Data Estate Modernization Partner of the Year (Parceiro do Ano de Modernização do Acervo de Dados)

Vencedor: pmOne AG

Finalista: Northdoor plc

Finalista: Cognizant Technology Solutions

Finalista: Datometry

Datacenter Transformation Partner of the Year (Parceiro do Ano de Transformação de Centro de Dados)

Vencedor: Ensono

Finalista: 10th Magnitude

Finalista: Hanu Software Inc.

Finalista: Rackspace

DevOps Partner of the Year (Parceiro do Ano da Solução DevOps)

Vencedor: Xpirit Netherlands

Finalista: Canarys Automations Private Ltd.

Finalista: InCycle Software

Finalista: Nebbia Technology

Dynamics 365 for Field Service Partner of the Year (Parceiro do Ano do Dynamics 365 para Serviços em Campo)

Vencedor: Velrada

Finalista: eCraft Oy Ab

Finalista: Hitachi Solutions Ltd.

Finalista: DXC Eclipse

Dynamics 365 for Talent Partner of the Year (Parceiro do Ano do Dynamics 365 para Talentos)

Vencedor: SAGlobal

Finalista: eBECS

Dynamics Customer Service Partner of the Year (Parceiro do Ano de Atendimento aos Clientes do Dynamics)

Vencedor: eBECS

Finalista: Fusion5

Finalista: Accenture/Avanade

Finalista: PowerObjects, uma empresa da HCL Technologies

Dynamics for Finance and Operations Partner of the Year (Parceiro do Ano do Dynamics para Finanças e Operações)

Vencedor: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: AKA Enterprise Solutions (anteriormente InterDyn AKA)

Finalista: Hitachi Solutions

Dynamics Sales Partner of the Year (Parceiro do Ano de Vendas do Dynamics)

Vencedor: NuSoft

Finalista: Cognizant Technologies

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Ecuity Edge

Education Partner of the Year (Parceiro do Ano de Educação)

Vencedor: Campus Management

Finalista: ITWORX Education

Finalista: BrightBytes

Financial Services Partner of the Year (Parceiro do Ano de Serviços Financeiros)

Vencedor: Vector Risk

Finalista: V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S.

Finalista: Finastra

Finalista: Insight

Government Partner of the Year (Parceiro do Ano do Governo)

Vencedor: Axon Enterprises Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Pythagoras Communications Ltd.

Finalista: EY

Health Partner of the Year (Parceiro do Ano da Área de Saúde)

Vencedor: Solidsoft Reply

Finalista: KPMG LLP

Finalista: DXC Eclipse

Finalista: KenSci

Indirect Provider Partner of the Year (Fornecedor Indireto Parceiro do Ano)

Vencedor: Tech Data

Finalista: Westcoast Ltd.

Finalista: Ingram Micro

Intelligent Communications Partner of the Year (Parceiro do Ano de Comunicações Inteligentes)

Vencedor: Sada Systems

Finalista: Communicativ

Finalista: bluesource

Finalista: Modality Systems Ltd.

Internet of Things Partner of the Year (Parceiro do Ano da Internet das Coisas)

Vencedor: Crestron Electronics

Finalista: Energisme

Finalista: Fathym Inc.

Finalista: Marquam

Learning Partner of the Year (Parceiro Educativo do Ano)

Vencedor: Digicomp Academy AG

Finalista: Institute for Information Industry

Manufacturing Partner of the Year (Parceiro do Ano de Fabricação)

Vencedor: ICONICS

Finalista: ABB Group

Finalista: Icertis Inc.

Finalista: PROS Inc.

Media & Communications Partner of the Year (Parceiro do Ano de Mídia e Comunicações)

Vencedor: Advvy

Finalista: NV Interactive

Finalista: Avid

Finalista: Hewlett-Packard Enterprise LLC

Microsoft CityNext Partner of the Year (Parceiro do Ano do Microsoft CityNext)

Vencedor: Bentley Systems

Finalista: Meemim Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Cubic Transportation Systems

Modern Desktop (formerly Powered Device) of the Year (Parceiro do Ano de Modern Desktop (anteriormente Powered Device))

Vencedor: Insight

Finalista: AMTRA Solutions

Finalista: Dell

Finalista: DXC

Modern Workplace Transformation Partner of the Year (Parceiro do Ano de Transformação do Local de Trabalho Moderno)

Vencedor: Dimension Data

Finalista: Logicalis

Finalista: Sulava Oy

Finalista: Otsuka Corp.

Open Source Applications & Infrastructure on Azure Partner of the Year (Parceiro do Ano de Aplicativos de Fonte Aberta e Infraestrutura no Azure)

Vencedor: 10th Magnitude

Finalista: Nordcloud

Finalista: 4ward

Finalista: SNP Technologies Inc.

Open Source Data & AI Partner of the Year (Parceiro do Ano de Dados de Fonte Aberta e Inteligência Artificial)

Vencedor: Cloudera

Finalista: PT Mitra Integrasi Informatika

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Application Consulting Training Solutions

Partner for Social Impact Partner of the Year (Parceiro do Ano de Parceria para o Impacto Social)

Vencedor: ProServeIT Corp.

Finalista: Alianza Corp.

Finalista: New Signature

Partner Seller Excellence in Technology, Sales and/or Licensing Partner of the Year (Parceiro do Ano – Parceiro Vendedor com Excelência em Tecnologia, Vendas e/ou Licenciamento)

Vencedor: Erik Moll , COMPAREX Canada

, COMPAREX Canada Finalista: Michael Jonsson , Avanade

, Avanade Finalista: Andrew Mackay , Teambase

, Teambase Finalista: Mark Pierce , New Signature

Platform Partner of the Year (Parceiro do Ano de Plataformas)

Vencedor: Provance

Finalista: Anywhere.24 GmbH

Finalista: Inscrição conjunta: PROS Inc., Icertis e VeriPark

Finalista: SAGlobal

Power BI Partner of the Year (Parceiro do Ano do Pacote Power BI)

Vencedor: Slalom

Finalista: Truenorth Corp.

Finalista: IT-Logix AG

Finalista: Teambase

Project and Portfolio Management Partner of the Year (Parceiro do Ano de Gestão de Projetos e Portfólios)

Vencedor: CPS

Finalista: Prosperi

Finalista: Projectum

Finalista: Sensei Project Solutions

Retail Partner of the Year (Parceiro do Ano de Varejo)

Vencedor: Teambase

Finalista: Blue Yonder GmbH

Finalista: Synerise S.A.

Finalista: Tallan Inc.

SAP on Azure Partner of the Year (Parceiro do Ano de SAP no Azure)

Vencedor: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: CoreToEdge

Finalista: Brillio

Security and Compliance Partner of the Year (Parceiro do Ano de Segurança e Conformidade)

Vencedor: Oxford Computer Group - UK

Finalista: NELITE

Finalista: Inscrição conjunta: Mavim B.V. e Motion10

Finalista: Planet Technologies

Teamwork Partner of the Year (Parceiro do Ano do Teamwork)

Vencedor: Adopt & Embrace

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Rapid Circle

Finalista: Content and Code

Sobre o Microsoft Inspire

O Microsoft Inspire fornece à comunidade de parceiros da Microsoft acesso às principais estratégias de marketing e de negócios, liderança e informações referentes a soluções específicas de clientes, projetadas para ajudar os parceiros a serem bem-sucedidos no mercado. Juntamente com oportunidades informativas de aprendizagem que incluem vendas, marketing, serviços e tecnologia, o Microsoft Inspire é o lugar ideal para os parceiros receberem conhecimentos valiosos vindos de seus colegas e da Microsoft. Mais informações estão disponíveis no endereço https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e da vantagem inteligente. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização do planeta para conquistar mais.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/702915/Microsoft_2018_Partner_of_the_Year_Awards.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

FONTE Microsoft Corp.

SOURCE Microsoft Corp.

Related Links

www.microsoft.com